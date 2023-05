Azcón (PP) exonerará al campo aragonés de los impuestos y donaciones y Transmisiones Patrimoniales

El candidato del Partido Popular (PP) de Aragón, Jorge Azcón, ha avanzado este lunes varias de las iniciativas que pondrá en marcha para impulsar el sector primario después de las elecciones autonómicas. Entre otras medidas, exonerará de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos las operaciones de permutas voluntarias y la donación de fincas rústicas.

"Es evidente que se necesita una nueva fiscalidad, por lo que vamos a hacer un plan global de reducción de impuestos para el campo aragonés, empezando por que no haya que pagar Transmisiones Patrimoniales cuando lo que se está haciendo es permutarse fincas que van a destinarse a cultivo. Lo mismo haremos con el impuesto de Donaciones: cualquier tipo de donación relacionada con el campo que vaya de padres a hijos y que tenga como objetivo la explotación estará exenta de impuestos", ha explicado en una visita a una explotación en el barrio rural de Monzalbarba.

Asimismo, ha anunciado el desarrollo de un programa específico de ayudas para los jóvenes agricultores y ganaderos. "Hay que apoyar a los pequeños agricultores y a los jóvenes que quieren iniciar su actividad en el sector primario. Por eso haremos un plan con el que contarán, durante cinco años, con el apoyo del Gobierno de Aragón", ha aseverado Jorge Azcón, quien también ha apuntado que apoyará la ganadería extensiva "sin restricciones".

Sobre las obras recogidas en el Pacto del Agua que siguen pendientes, ha recordado que "el único partido que es alternativa real al Gobierno y que las defiende es el Partido Popular".

Ha subrayado: "No puede ser que los 30 embalses que desaparecieron del Plan Hidrológico del Ebro no vuelvan a incluirse. Yo me comprometo a recuperarlos", ha subrayado. También se ha referido a la burocracia que impide trabajar de forma eficaz a los agricultores y ganaderos: "Ven cómo los expedientes atascados en el Inaga les impide seguir produciendo alimento para toda la sociedad. Vamos a cambiar ese modelo".

Sobre la PAC, ha puntualizado que "no está beneficiando nuestro campo ni en la cuantía que se distribuye ni en el incremento de la burocracia ni en las nuevas condiciones que se están implantando", por lo que es necesario buscar "una mejora real".

Ayudas para combatir los efectos de la sequía

"El campo aragonés es importante por lo que representa en la economía y en el PIB y porque ayuda a evitar la despoblación. Por desgracia, durante los últimos años, el campo aragonés no ha estado bien tratado. Los agricultores y ganaderos tuvieron que manifestarse ya antes de la pandemia por los problemas que les impedían sacar adelante sus explotaciones. Luego llegó la pandemia e hicieron su trabajo, pero Sánchez y Lambán se olvidaron de ellos", ha señalado Jorge Azcón.

En el último año, ha lamentado, "en Aragón se han perdido más de 200 profesionales de la agricultura". Las malas cifras en el sector primario, ha recordado Jorge Azcón, van más allá: "Desde 2016, más de 400 explotaciones relacionadas con el ovino han cerrado. Hay 136.000 ovejas menos en el territorio aragonés. La consecuencia es que todos pagamos más en la cesta de la compra".

La mala gestión del PSOE "se ha rematado este año con una extraordinaria sequía que ya supone mil millones de euros de pérdidas en el campo aragonés". "Lo primero que queremos hacer es pedir respeto a los agricultores y ganaderos, que son los mayores defensores del campo y del medio ambiente.

Por eso es un error que determinadas decisiones se pongan en manos de la extrema izquierda, como hemos visto en Biscarrués, donde se ha impedido la puesta en marcha de una infraestructura hidráulica esencial para el desarrollo de miles de hectáreas en el Alto Aragón", ha indicado.

Frente a ese modelo, Jorge Azcón ha avanzado el que será su modelo durante la próxima legislatura: "El apoyo a la agricultura será un eje prioritario, empezando por lo que ocurre con la sequía. No tiene nombre que, de los 1.400 millones de euros que se han destinado contra la sequía por parte del Gobierno de España solo lleguen 15 millones a Aragón. Es incomprensible".

El líder popular ha puesto el foco en la inacción de Lambán: "Otras comunidades autónomas están tomando medidas para ayudar a las explotaciones agrarias que van a perder sus cosechas por la sequía. No se puede entender que el Gobierno de Aragón no haya tomado medidas".

"Por eso, cuando sea presidente de Aragón, durante los primeros cien días habrá un decreto con ayudas directas destinadas a aquellos que están sufriendo la sequía". "No solo estableceremos ayudas fiscales, regularemos la PAC y promoveremos créditos blandos, sino que también daremos las ayudas directas que hoy necesita el campo aragonés", ha incidido.