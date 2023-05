La alta demanda de Educación Especial obliga a trasladar dos aulas del Alborada por falta de espacio

La creciente demanda de plazas de Educación Especial empieza a provocar problemas de espacio en algunos centros. De hecho, tras el proceso de escolarización del próximo curso, la Consejería que dirige Felipe Faci ha tenido que abrir dos aulas extra en el colegio Alborada y, como el centro no cuenta con espacios suficientes, estas se ubicarán en el Río Ebro, que es ordinario. Aunque con ellas se "absorbe" el mayor número de solicitudes recibidas en la provincia de Zaragoza, la decisión ha provocado las quejas de algunas familias, que hablan de "falta de transparencia" puesto que desconocían que esta ampliación se podía llevar a cabo.

"Al elegir el colegio, fuimos a asegurarnos tener plaza porque en Zaragoza solo hay una decena de centros de Educación Especial y, según la oferta publicada al inicio del proceso, algunos ni siquiera tenían ya vacantes", detalla E. G. G., madre de una niña que para el próximo curso cambiará el colegio ordinario con aula TEA por uno de Educación Especial.

Critica que existe "falta de transparencia" y también pone en foco en los cambios respecto a la escolarización ordinaria. "Me gustaría poder elegir colegio y no tenerlo que hacer por descarte", lamenta. Además, ahora se pregunta si, con el aumento de clases, se incrementarán los recursos necesarios para los menores: "Ya sabemos cómo funciona y al final es una pelea detrás de otra".

S. R. también denuncia que la libertad de elección "no es real en Educación Especial". "En mi zona hay dos. En uno no había plazas y en el otro, cinco. Sin embargo, al estar el colegio de mi otra hija a más de un kilómetro lineal del centro de Educación Especial, no me correspondía el punto extra por hermano escolarizado", detalla. Tal fue la situación que tuvo que ir a sorteo y no tuvo vacante: "Me han adjudicado uno concertado y como solución me proponen ir al periodo fuera de plazo para tener plaza en uno ordinario con aula de Educación Especial".

Desde Educación defendieron que el proceso se lleva a cabo "con total transparencia", con la dificultad de que este año la demanda de plazas ha superado la oferta existente. Y, por ello, se ha habilitado por primera vez aulas del Alborada –uno de los 15 colegios de Educación Especial que hay en Aragón– en el Río Ebro. De este modo se pasa de 15 a 17 grupos en el citado centro. Estas mismas fuentes aseguraron que el incremento no afectará a la atención de las necesidades de los escolares. Asimismo, consideraron que el incremento de este año ha sido "puntual" y, por lo que, de momento, no se plantea la apertura o adaptación de ningún nuevo centro de Educación Especial.

La DGA lleva varios años impulsando aulas de Educación Especial en colegios ordinarios. En la actualidad, cuenta con 14: seis en la provincia de Huesca y ocho en la de Zaragoza. Para el próximo curso se abrirán tres: en el colegio Luis García Sainz, de Fuentes de Aragón; el Benedicto XIII, de Ilueca; y el Supradel, de Sobradiel. "Con esta medida se trata de favorecer que el alumnado de Educación Especial pueda ser escolarizado cerca de sus localidades de origen y no tengan que desplazarse a Zaragoza", puntualizan.