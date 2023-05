'Birretada' en la Universidad de Zaragoza: "Es una etapa emocionante y gratificante tras la que me puedo considerar un investigador"

"Emoción", "orgullo" y "alegría". Son tres de las palabras que más se han escuchado este viernes en la escalera exterior de acceso del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza antes de iniciarse la investidura de nuevos doctores, la 'birretada', uno de los actos más emblemáticos de la entidad académica. Con ellas definían muchos de los doctorandos que leyeron sus tesis en el curso 2021-2022 cómo se sentían minutos antes de que el rector, José Antonio Mayoral, les impusiera sobre la cabeza el birrete que simboliza su estatus.

En esta ceremonia, en la que se ha reconocido a los egresados de la Escuela de Doctorado de la Universidad y poseedores del título más importante que concede la institución, han participado 90 de los 244 nuevos doctorandos, entre los que se encontraban 19 distinguidos con el premio extraordinario de doctorado. La escalinata exterior del Paranifo se ha llenado de color a las 11.30 gracias a los birretes y las togas de cada uno de las ramas de conocimiento. Las familias se afanaban en inmortalizar el inicio de una jornada muy especial para todos ellos.

"El doctorado fue una etapa emocionante y gratificante, una mezcla de libertad y responsabilidad al mismo tiempo y tras la cual ahora me puede considerar un investigador", decía Ricardo Miguel, del programa de Medicina y Sanidad Animal, que hizo su tesis sobre desarrollo y optimización de las vacunas en el ganado ovino. Desde hace un año se encuentra trabajando en Suiza dentro de la industria farmacéutica, y aunque no descarta volver a España de momento cree que "es pronto" y prefiere "aprovechar esta oportunidad".

Beatriz Rubio, del Departamento de Matemática Aplicada, ejerce como profesora interina en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura del campus aragonés. "Es emocionante, cuando miro hacia atrás y veo el recorrido hasta llegar a aquí siento gratitud. Primero hacia mí misma, por haberme esforzado, a las instituciones que me han dado soporte económico y humano y, por supuesto, a mi familia y mi pareja que me han ayudado y me han llevado de la mano", recordaba.

Tras la fotografía en las escaleras exteriores, la ceremonia oficial se ha trasladado al interior del Paraninfo y la comitiva académica y de autoridades, precedida por los maceros, se ha dirigido a la sala Paraninfo mientras el coro universitario de ingenieros, invitado al acto, ha interpretado obras de su repertorio hasta que los componentes de la comitiva han ocupado sus sitios en el estrado. Los académicos han hecho el recorrido cubiertos con el birrete, que simboliza el casco de Minerva (diosa de la sabiduría), mientras que los nuevos doctores lo llevaban en su mano derecha.

Cada uno de los nuevos doctores ha subido al estrado con el birrete sobre su mano derecha y lo ha entregado al rector, que se lo ha impuesto sobre la cabeza. El decano o director del centro con el que se relaciona el programa de doctorado al que pertenece el nuevo doctor le ha hecho entrega de un diploma. A continuación, los reconocidos con los premios extraordinarios han recibido la insignia de la Universidad de Zaragoza.