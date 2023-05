Edelvives crece un 11,8% en facturación y lanza un plan estratégico 2023-2025 más digital

La editorial aragonesa Edelvives cerró 2022 con un volumen de facturación que supera los 125 millones de euros, un 11,8% más que el año anterior, tras una intensa actividad marcada por el primer año de la implantación de la nueva ley educativa, la Lomloe.

La compañía vinculada a los Hermanos Maristas finalizó un plan estratégico que "situó la emergencia educativa y el cuidado como elementos claves de visión" en los años de covid, sin tener que recurrir a expedientes de empleo, y abre ahora una nueva etapa con otro plan hasta 2025 en el que se reforzará su apuesta tecnológica, más digital y con acciones como la integración de Chat GPT en su plataforma de contenidos.

Javier Cendoya, director general de Edelvives, apuntó que los resultados de 2022 superaron las previsiones por el buen funcionamiento de las diferentes áreas de negocio y después de ejecutar una inversión de 15 millones de euros por la Lomloe, a la que se sumará en 2023 un desembolso similar por el segundo año de aplicación de la ley.

"Hemos crecido en facturación en el texto escolar un 9% gracias a nuestra nueva propuesta educativa Fanfest, a pesar de una implantación gradual y dispar de la Lomloe", señaló Cendoya. "Este crecimiento se ha visto fuertemente apoyado por el crecimiento de la propuesta digital de contenido Edelvives Digital Plus, que se ha situado en un 15%", añadió.

El director general destacó asimismo los resultados "excelentes" en ventas en España y los crecimientos en negocio internacional, de más del 30%. En Argentina la empresa duplicó su negocio y en México -donde tiene una unidad productiva, la editorial Progreso, con unos 220 trabajadores- el crecimiento fue del 26%.

También funciona a buen ritmo -ya al 100%- la instalación de ‘supply chain’ (cadena de suministro) de Épila, desde donde se distribuyen libros de la editorial británica Macmillan Education a toda Europa y al norte de África. "El objetivo es ser rentables en todas la empresas y en todas las líneas de negocio", subrayó por su parte Alejandro Cebrián, director general de Edelvives España.

Ese crecimiento generalizado se ve favorecido por la evolución de una empresa participada como la Academia de Inventores, que "se ha consolidado como una parte esencial del grupo con propuestas rupturistas e innovadoras" y que ha abierto una nueva sede en Madrid, sin olvidar la notoriedad conseguida con su aparición en el programa televisivo ‘Got Talent’.

Este 2023 Edelvives ha arrancado un nuevo plan estratégico que incluye conseguir ya al final de este ejercicio que el 38% de sus ventas en España procedan ya de entornos digitales.

Precisamente, la apuesta por lo digital ha convertido a la empresa aragonesa en una rara avis en el mundo editorial español. En este camino ha sido decisiva su asociación con Google, Microsoft, Samsung, Dell o Lego. En este ámbito, Edelvives ha decidido relajar la inversión iniciada en el metaverso en favor de otras tecnologías.

Por ello anunció recientemente que integraba Chat GPT en su plataforma de contenido Edelvives Digital +, abriendo así un periodo de validación con centros y docentes. "No somos ajenos al debate sobre esta tecnología que viene a cambiar el mundo, sus posibilidades son infinitas", indican al respecto Cendoya y Cebrián. "Se trata de una integración muy acotada", precisan, recordando que su utilización será pedagógica, no tecnológica, y que en su empleo se apoyarán en las filiales del grupo One Click y Global Educa.

En todo caso, el objetivo general de la compañía, según su director general, será "mantener el liderazgo en innovación educativa y seguir siendo relevantes en el mercado con el foco en la diversidad, en la tecnología educativa y en nuestros proyectos de responsabilidad social".