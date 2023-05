Los pacientes de lupus reivindican un diagnóstico precoz de la enfermedad, una mejor formación en Atención Primaria para identificar los síntomas y un acceso a nuevas terapias biológicas por parte de toda la población, independientemente de su lugar de residencia. Así lo ha trasladado este miércoles Enrique Martínez, presidente de la Asociación de Lupus de Aragón (Alada), coincidiendo con el día mundial de esta enfermedad, que afecta a unas 2.000 personas en la Comunidad.

Este miércoles por la noche se iluminarán de morado las fuentes del Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza, para conmemorar el día mundial, aunque la celebración será el sábado por la mañana, en este mismo espacio zaragozano, en el entorno de las escaleras de acceso a la escultura de Alfonso I El Batallador. "Es una enfermedad que afecta a mujeres en edad fértil, con una proporción de nueve mujeres por cada hombre", explica. Este colectivo reitera la necesidad de "acelerar un diagnóstico temprano de la enfermedad", para conseguir una mejor evolución y un acceso a tratamientos específicos, que permitiría que los posibles brotes "produzcan un menor daño orgánico".

El lupus eritematoso sistémico (LES) es más frecuente en mujeres jóvenes de entre 20 y 40 años. Solo el 5-10% de los pacientes consiguen la remisión a lo largo de su vida. Desde la Sociedad Española de Medicina Interna (Semi) explican que es una enfermedad autoinmune crónica sistémica que se caracteriza por una desregulación del sistema inmune, que pierde la tolerancia a los antígenos propios y los reconoce como extraños, produciéndose un ataque en los diferentes órganos y tejidos por parte de nuestros anticuerpos (autoanticuerpos). Según explica el doctor José Salvador García Morillo, coordinador del grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (GEAS) de la Semi, “aunque su origen es desconocido, se sabe que hay una interrelación entre factores genéticos y ambientales. Genéticamente, se ha encontrado una asociación con determinados HLA como el B8, DR3, DQW2, C4AQ0. Además de los factores genéticos, factores ambientales como las infecciones (virus de Epstein-Bar) o la exposición a xenobióticos (luz UV o tabaco) parecen tener relación con el desarrollo de esta enfermedad”.

Según recuerdan los doctores Andrés González e Iván Cusácovich, médicos internistas miembros de SEMI y vocales del GEAS-SEMI, “es muy importante que se conciencie sobre esta enfermedad, que en la actualidad se estima que afecta a 80.000 personas en nuestro país. En los últimos años han aparecido novedades en el diagnóstico, así como nuevas terapias, que tienen como objetivo el control de la enfermedad y la disminución de los efectos deletéreos de los medicamentos".

Heterogeneicidad clínica del LES

El LES se caracteriza por su heterogeneidad clínica, pudiendo afectarse varios órganos como piel, riñones, SNC, pulmones, sistema vascular, membranas serosas como pleura o pericardio, articulaciones, etc. “La nefritis lúpica es una complicación frecuente, grave y temida en las mujeres con LES”, tal y como recuerda el doctor García Morillo.

“Su diagnóstico de basa en criterios clínicos y serológicos, y depende mucho de la sospecha clínica. La presencia de manifestaciones clínicas típicas sobre todo las cutáneas o la nefritis, la fotosensibilidad, caída del cabello en una mujer joven en edad fértil, orientan el diagnóstico de LES”, incide el Dr. García Morillo. El curso clínico suele ser crónico, con períodos de actividad o brotes y otros de remisión, aunque la remisión completa de la enfermedad suele ser escasa.

"El pronóstico varía no solo por la gravedad de la actividad en los diferentes órganos, sino del daño crónico acumulado derivado de los tratamientos inmunosupresores empleados, como hidroxicloroquina, glucocorticoides, metotrexato o la ciclofosfamida”.

Para evitar los efectos secundarios de los fármacos inmunosupresores, se están desarrollando “nuevos tratamientos biológicos, dirigidos frente a los linfocitos B como el Rituximab o el Belimumab que es el único biológico con indicación específica para el LES”.

Al igual que otras enfermedades autoinmunes, no se consigue la curación ni la remisión completa, son frecuentes las recaídas, y solo el 5-10% por ciento de los pacientes consiguen la remisión a lo largo de su vida. Por esta razón y otros factores están apareciendo nuevos tratamientos. Actualmente se dispone de otros tratamientos biológicos, algunos aprobados y otros en vías de investigación, con bloqueo algo más selectivo de la inmunidad adaptativa, pero que no son curativos de la enfermedad, bloqueando el linfocito B, que parece ser la diana principal a bloquear o biológicos que actúan sobre la vía del interferón. Cuando hay muchas vías terapéuticas y muchas opciones de tratamientos, “es porque ninguno de ellos va a controlar las múltiples vías fisiopatológicas de la enfermedad, de ahí la complejidad en el tratamiento del LES”, según indica el doctor García Morillo. Según dice, “la terapia CAR-T ha aparecido para tratar de forma lo más selectiva posible la desregulación inmunológica del LES, como una alternativa de tratamiento en formas más graves y resistentes a los inmunosupresores o biológicos. La aplicación clínica exitosa de células CAR-T anti-CD19 en el tratamiento del LES es un gran avance en el campo del LES. Aunque las cuestiones relacionadas con la ética, la optimización de los métodos de aplicación y la posibilidad de una aplicación más amplia aún no se han discutido a fondo, el éxito hasta ahora abre una nueva vía y brinda nuevas esperanzas a los pacientes con LES”.