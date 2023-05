Año académico en el extranjero: "Para nosotros es un esfuerzo económico, pero da más experiencia que hacer cinco másteres"

Para las empresas y academias de Aragón que organizan años escolares en el extranjero, estas son fechas de mucho trabajo. Hay que cerrar las matriculaciones del próximo curso escolar, ya que este tipo de programas requieren de mucha antelación.

"En Irlanda ya hay colegios que no aceptan más niños españoles. Y en Estados Unidos cada vez es más complicado encontrar familias voluntarias (de acogida sin percibir compensación económica) porque el coste de la vida ha subido mucho. En cambio, en colegios privados y con familias americanas de pago no hay problemas", advierte Teresa Santafé, directora de la zaragozana Interlink Idiomas, con 25 años de experiencia.

La directiva recuerda que cuando empezó eran muy pocos los chavales que se marchaban a estudiar fuera. Al desconocimiento de esta oferta educativa (en la que el precio también cuenta) se unía el temor de los padres a mandar un año entero a sus hijos a otro país. Ahora, en la época de las redes sociales, ese miedo a estar incomunicados se ha disipado con las videollamadas y whatsapp diarios. "También han bajado de precio los vuelos de avión, con lo cual los chicos pueden venir a casa en Navidad y muchos padres se desplazan a verlos. Además, se dan cuenta que el inglés cada vez es más necesario y no basta con ir 2 o 3 semanas a un curso en el extranjero. Y los estudiantes no pierden el año porque luego se convalida en España", enumera Santafé.

El sector habla de recuperación ante el incremento de la demanda tras el parón que supuso la irrupción de la covid. Por ejemplo, Interlink Idiomas espera llegar a 100 escolares a nivel nacional (un 10% de ellos de Aragón) para el curso 2023-2024. Mientras, AGM Sports -firma fundada en Zaragoza, que gestiona becas deportivas en EE. UU.- estima alcanzar los 200 (entre el 5%-10% aragoneses), tal y como avanza su director general, Álvaro Corrales. "La tendencia es en aumento e incluso se ha potenciado. Cada vez hay más colegios con los que tenemos acuerdos y más gente interesada en nuestro programa de 'High School'. Y a nivel de universidad llevamos casi 20 años trabajando", explica.

Según datos de la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero (Aseproce), actualmente alrededor de 17.000 estudiantes cursan un año fuera de España. De ellos, un 5% son de la Comunidad aragonesa y los países más demandados son Estados Unidos, Irlanda, Canadá y el Reino Unido (por este orden). "El sector está remontando y con números casi de antes de la pandemia. Las previsiones para el próximo curso son similares. En principio, este programa tiene una gran demanda pero determinados aspectos como la inflación puede afectar", resalta Marta Galea, secretaria general de la patronal.

El coste para el bolsillo de los progenitores varía en función del tipo de programa ("en general, la mayoría se decanta por colegios públicos y familias voluntarias", informan desde la Asociación) y el país. Así estudiar un año en Irlanda supone un desembolso de unos 17.000 euros o desde los 20.000 si el destino es Canadá. Asimismo, los años 'estrella' son 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato.

La directora de Interlink Idiomas subraya que la gente lo que quiere es un precio "asequible". "La mayoría opta por programas de menos de 20.000 euros. En Irlanda se pueden encontrar a partir de 14.000. Canadá es más caro; en zonas más baratas son unos 18.000 euros y las más caras, 24.000", asegura Teresa Santafé, quien hace hincapié en el nivel muy alto de inglés con el que regresan los chavales tras un año fuera. "No es lo mismo que si van un verano. Digamos que la inversión es mayor, pero a la larga el resultado es muchísimo más alto", añade.

También Álvaro Corrales alude a la importancia de mejorar el idioma, aunque para él es más relevante que los chavales se tengan que valer por sí mismos lejos de sus familias. "Eso hace que sean más autónomos y se abran más de mente. La gente está más dispuesta a asumir ese coste no tanto como un gasto sino como una inversión en el futuro de sus hijos", opina.

A diferencia de otras compañías, AGM Sports está enfocado a programas que combinen la enseñanza académica con el deporte. "Los colegios privados con los que trabajamos (unos 50, todos en Estados Unidos) permiten a los chavales hacer deporte durante todo el año, con lo cual viven una experiencia casi preuniversitaria. Y otro factor diferenciador es que, a pesar de que los costes son muy altos, con todos (los centros) se consiguen una ayuda financiera que permite que la estancia se quede casi al nivel de un colegio público. Creemos que el sistema educativo americano es más adecuado sobre todo para el tema deportivo", asegura.

El fútbol y el baloncesto son los deportes que más practican los jóvenes que demanda los programas que ofertan desde esta firma aragonesa. "También tenemos casos de tenis y golf e incluso de esquí, pero son los menos. Y algún colegio americano nos ofrece que pueda ir alguna chica futbolista por 12.000-13.000 euros, con todo incluido. No tenemos suficientes perfiles de chicas para poder cubrir la demanda que tienen", reconoce Álvaro Corrales, quien remarca que una de las preocupaciones de los padres es que en el colegio donde vayan sus hijos no coincidan con otros adolescentes españoles.

Uno de los jóvenes aragoneses que estudiará el próximo curso en Estados Unidos es Ignacio Álvarez, de 16 años y jugador de fútbol base. Cursará 1º de Bachiller en un internado del estado de Virginia. "Todo lo han gestionado AGM y Deaquiparafuera. En ese país, los internados eligen a los chavales tras una entrevista con el director de cada colegio. Va con una beca deportiva, que financia más del 50% del coste del programa. Nosotros pagamos unos 25.000 euros. Para nosotros es un esfuerzo económico, pero estoy convencida que merecerá la pena. Que venga hablando perfectamente el inglés (que ya lo habla muy bien) y que conozca la cultura americana y otro mundo diferente. Como madre me da un poco de pena que se marche un año, pero lo va a aprovechar a tope. Te da más experiencia que hacer cinco cinco másteres", opina su madre, Isabel Pedraja, que resalta lo buen alumno que es su hijo. "Tiene el perfil para estudiar fuera: es muy abierto, no le cuesta hacer amigos, es muy independiente, le apasiona el inglés... Además, el director del colegio al que va es el segundo entrenador del equipo de fútbol. Va a ser una experiencia brutal para él".

Ignacio cruzará el charco el próximo 17 de agosto. Ya tiene ganas, aunque también reconoce que le pesa un poco separarse de su familia y amigos (vendrá dos veces en el año, durante 30 días en total). Este joven zaragozano resalta la oportunidad que a nivel deportivo le ofrece la estancia en Virginia. "Allí el nivel es muy alto. Aparte de con un fútbol muy bueno, vuelves muy bien físicamente porque lo trabajan a diario (dos sesiones al día). Y en cuanto a la madurez personal y el nivel de inglés es muy buena la experiencia", cuenta. Entre sus planes está estudiar un grado relacionado con Derecho o Administración de Empresa ("o la doble", dice) y continuar jugando en un equipo regional cuando concluya su etapa de juveniles. "A ver hasta dónde puedo llegar. Qué opciones salen aquí una vez vuelva de Estados Unidos", concluye.

El joven zaragozano Álvaro Sin Lapetra (i), jugando al fútbol en Estados Unidos. Cursa una doble carrera de Económicas y Sports Management en una universidad de Minnesota A. S. P.

Quien ya vivió la experiencia de estar un año en un 'high schoool' de Estados Unidos es Álvaro Sin Lapetra, de 19 años. Allí hizo 2º de Bachillerato el curso pasado y en actualidad estudia una doble carrera de Económicas y Sports Management en una universidad de Minnesota. "Tenía decidido irme a estudiar allí para la universidad y ya estaba trabajando en ello con AGM para poder hacer todos los trámites y encontrar una universidad que me permitiera poder estudiar en un buen lugar y jugar al fútbol también a un nivel competitivo. Por cosas del destino, me enteré que un antiguo amigo mío estaba en un colegio situado en el estado de Nueva York, hablé con él y me gustó mucho lo que contó. Decidí ir en 2º de Bachiller ya que así tenía más tiempo de adaptación y vivir la experiencia de viajar por mi cuenta; conocer mundo es una de las cosas que más me gustan", explica.

A lo grande

Durante ese año residió en Hoosick Falls, un pueblo del estado de Nueva York. Al llegar le asombró que allí era todo a lo grande, en comparación con España. "Era un lugar mágico rodeado de todo bosque y con unas instalaciones de ensueño", recuerda. Y tanto en el colegio como en el equipo de fútbol tuvo compañeros de distintas nacionalidades. "Esto hizo la experiencia mucho más agradable, ya que conoces gente increíble y haces unas relaciones de amistad que voy a guardar para toda la vida. En cuanto al fútbol, jugamos cantidad de partidos y viajamos por torneos de todo el país. Hasta tuvimos la oportunidad de jugar en el famoso campo del equipo de la MLS 'Gillette Stadium'", remarca.

"La importancia que le dan en Estados Unidos a que aprendas cómo funcionan las cosas en el mundo laboral o la relación entre el deporte y los estudios es algo que hace única este tipo de experiencia"

Cuando le preguntan si recomendaría a otros chicos/as pasar un año académico fuera, él responde sin dudarlo: 'sí'. No solo por relacionarse con personas de "todo tipo de países y étnias" sino también por mejorar el nivel de inglés ("algo que va a ser de gran ayuda en el futuro", resalta) y poder viajar. "El colegio siempre te da oportunidades de visitar nuevos lugares y luego en la época de fiestas puedes ir a seguir conociendo destinos por tu cuenta", cuenta.

Ahora, en la nueva etapa educativa, dice estar encantado y muy feliz. "En AGM me ayudaron muchísimo y me dieron numerosas opciones para elegir la universidad que más me pudiera encajar y a la vez seguir jugando al fútbol., que es lo que yo quería", señala. Asimismo, valora la enseñanza universitaria que recibe en Estados Unidos. "Es muy distinto. Te enfocan las clases a tu futuro de manera mucho más práctica y tienes mucha más facilidad para elegir tus clases por tus gustos o preferencias. La cercanía, la importancia que le dan a que aprendas cómo funcionan las cosas en el mundo laboral o la relación entre el deporte y los estudios es algo que hacen este tipo de experiencia única", apunta Álvaro Sin Lapetra.

