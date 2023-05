Un joven del centro de menores de Juslibol: "El rap ha sido mi salvación"

Una canción de Violadores del Verso fue la puerta de entrada de Muralla al mundo del rap. Tan solo tenía nueve años cuando descubrió este estilo musical que le encandiló. Ahora, once años después, ofrecerá un concierto en la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza para dar a conocer los temas que ha escrito de su puño y letra. Este joven de 20 años, que prefiere que le llamen por su nombre artístico, cumple condena por medida judicial en el centro de educación e internamiento del barrio zaragozano de Juslibol. "El rap ha sido mi salvación", asegura.

Tenía doce años cuando cogió la primera libreta y se dejó llevar por su imaginación. "Para mí la música significa liberación. Es un método que utilizo para desahogarme y se lo recomiendo a todo el mundo. Es escribir, escuchar,... Encontrar un mundo nuevo. Al componer te sientes libre y al rapear también", sostiene.

Sin duda, la música es medicina para este joven. "Yo me he sentido muy muy solo desde que era pequeño y el rap me ayudó a encontrarme. Era el chaval raro, no encajaba en los sitios e intentaba encontrar un hueco en el mundo. Yo siempre digo que ha sido mi manera de descubrir un camino para seguir adelante", subraya.

Muralla tiene decenas de canciones, alguna publicada y otras no, en las que trata todo tipo de inquietudes, "para liberar tensión". "Intento expresar un poco la visión que tiene un adolescente de manera poética. Hay una canción, por ejemplo, que se la dedico a mi madre y que se llama 'Ya nada es como antes'. En el estribillo digo todo: 'Oye, mamá, perdóname por estar tan distante. Oye, mamá, perdóname. Ya nada es como antes'", apostilla.

En este tema, el joven también se refiere en varias ocasiones al amor que le profiere: "Mamá, gracias por haber perdido tiempo en escucharme. Esta canción espero que te llegue al alma y a pesar de haber tenido muchos problemas, gracias por entender un poco mi visión del mundo. Te quiero mamá", rapea.

'La saga', 'Para tu salón' o 'Honor al flow' son otros de sus temas más conocidos. En 'Interludio', un tema que él define "de vacile", defiende que el rap le viene de herencia: "Yo llevo el rap en la genética para quien no lo sepa. Superación del bolígrafo, junto a la métrica. Te aseguro que lo mío no es estética".

El hip-hop y el rap han ganado adeptos por todo el mundo y Zaragoza es la cuna de este estilo musical que ahora traspasa los escenarios y se cuela en el mundo de la competición. "Me gusta mucho también la improvisación, es decir, las famosas 'batallas de gallos' son increíbles. Tienen un nivel altísimo", sostiene. Hace no mucho, pudo compartir letras y versos con su ídolo, Kase-O. "Me quedé con la boca abierta, estuvimos un rato rapeando y le enseñé mis temas", cuenta.

"Subirme al escenario es uno de mis mayores vicios"

A este joven de 20 años le gustaría dedicarse al rap de manera profesional. "Subirme al escenario es uno de mis mayores vicios. La sensación es brutal y nunca se van las mariposas del estómago", cuenta. El concierto del próximo 12 de mayo no será el primero, ya rapeó en una Asociación del Actur y en el Parque del Che Guevara. "Para esta nueva cita estoy con muchas ganas", concluye.

Una salida laboral

Los menores que cumplen condena en Juslibol tienen desde este año una oportunidad más para integrarse en el mundo laboral. Mientras cumplen en estas instalaciones las medidas señaladas por el juzgado pueden obtener certificados de profesionalidad del Inaem (Instituto Aragonés de Empleo) de peluquería y de mecánica de vehículos tras cursar los correspondientes módulos.

De esta forma, se ha puesto en marcha un aula de peluquería que posibilita la obtención del certificado de profesionalidad nivel 1 de 'Servicios auxiliares de peluquería', impartido en régimen modular. Algunos de los módulos son: 'Higiene y asepsia aplicada a peluquería' o 'Montajes para cambios de forma e inicio de peinado'.

Por otra parte, se ha adaptado el taller de vehículos para poder impartir las clases que requiere la certificación en 'Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos', que también cuenta con varios módulos como el de 'Mecanizado básico' y el de ‘Técnicas básicas de mecánica de vehículos'.