Borja Dehesa, dentista: "La boca da mucha información de una persona"

Borja Dehesa (Zaragoza, 1976) es un odontólogo especializado en periodoncia e implantología. Compagina su profesión con la docencia ya que es director de formación del área de Periodoncia y Regeneración Ósea de Esiro Education, un centro que le lleva a impartir clases en varias universidades del mundo como la de Nueva York y en varios centros en Sudamérica, a donde viajará este mes.

Además es profesor en varias universidades donde imparte clases en estudios como el Master de Periodoncia de la Facultad de Odontología de Sevilla.

Tiene una agenda con citas internacionales en las próximas semanas para dar clases en Colombia y Ecuador. ¿Qué le lleva a cruzar el charco para formar a profesionales incluso en Nueva York? ¿Estamos más avanzados en España?

En Odontología en España y en Aragón, gracias al Colegio de Odontólogos, se hace una odontología muy puntera. Somos muchos los españoles que formamos a dentistas extranjeros y compartimos nuestros conocimientos. Las clínicas españolas y universidades como la facultad de Huesca de la Universidad de Zaragoza son extraordinariamente buenas. Yo formo a dentistas sobre cómo hacer reconstrucciones óseas en pacientes con ausencias dentarias para poder colocarles implantes dentales y técnicas de cirugía para pacientes que han perdido encía y es necesario recuperarla.

¿De dónde le viene la vocación de odontólogo y en concreto implantólogo? No sé si hay niños que de pequeños quieran ser dentistas...

Estudié Odontología en Madrid, hice un posgrado de periodoncia y me seguí formando. Mi abuelo era médico y mi tío era cirujano maxilofacial. Yo iba a verlo a la consulta y por el trato humano, por la cercanía, me atraía cualquier rama sanitaria. Me interesa también la prevención, que es lo que hoy se hace más. Antes cuando un diente dolía se quitaba y hoy la gente se quiere morir con sus dientes.

¿Un dentista es muy obsesivo con el cuidado de su boca?

Hay de todo. Puede ser un defecto profesional pero yo miro mucho la boca porque creo que da mucha información. Una persona que se cuida, en general, tiende a tener la boca bien y al revés.

Entonces, con las mascarillas durante la pandemia le habrá faltado información.

Sí (sonríe).

Fue una época de trabajo para los dentistas. Ya nadie tenía complejos por faltarle alguna pieza porque no se veía.

Fueron unos años muy buenos para las clínicas dentales, trabajamos muchísimo. Mucha gente que tenía ahorros decidió gastarlos en tratarse los dientes.

Sin embargo, en épocas de crisis, ¿se prescinde más de la visita al dentista a la hora de ajustar gastos?

Sí, salvo quien tiene dolor, que quiere resolverlo, pero creo que la pandemia y la época de crisis han traído más prevención. El paciente ha llegado a entender que la prevención al final resulta muy barata.

¿Con tantas fotos en las redes sociales se le da más importancia a tener la sonrisa perfecta?

Sí. A la gente, cada día más, le gustan las cosas más perfectas, que los dientes estén más alineados, que el color sea más blanco, lo que llamamos el blanco Hollywood. Creo que las redes pueden ser muy dañinas porque obligan a la gente a parecer lo que no son. A los dentistas, en general, no nos gustan las bocas perfectas porque no son naturales. Nos gusta lo natural.

Ponerse un implante es algo que da miedo, sobre todo, a la hora de pagar. ¿No hay tecnología que permita que se bajen los precios?

Ya han bajado. El implante no es caro, otra cosa es que implica tener un gabinete específicamente pensado para eso. Más que caro es costoso. Muchas veces el paciente no sabe lo que hay detrás de una clínica dental, que es un mini hospital.

¿Le queda tiempo para aficiones?

Sí, pasear a mis perros. Tengo dos ‘golden retriever’, Martelo y Bone, y cocinar.

¿Por qué esos nombres?

Bone significa hueso, en inglés, y yo me gano la vida regenerando el hueso a la gente y Martelo es mi vino favorito. Y soy ‘ángel guardián’, un grupo motero.

¿En serio? Eso no me lo esperaba.

Tengo el honor de ser socio. Tengo una Harley.

¿Desde cuándo es motero?

Toda la vida. Eso es algo que se lleva en la sangre. Me compré mi primera Vespa con 16 años y ya nunca me he bajado. Es más rápido y cómodo para la ciudad.

¿Veremos dentistas robots?

Para algunas cosas, sí y otras, no. Hoy en día ya está todo muy robotizado. Hacemos cirugías guiadas por ordenador y el 70% de las prótesis están hechas por impresoras 3D. Colocar un implante siempre lo hará una persona. Tú me confías tu problema, tu miedo, expectativa y lo que te preocupa. Parte de la magia de la medicina es el contacto con el paciente.