¿Cuáles son los mejores patinetes eléctricos por menos de 400 euros?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un análisis comparativo de patinetes eléctricos -publicado en la revista Compra Maestra de mayo- y señala que pueden encontrarse buenos modelos desde poco más de 300 euros. Dos de ellos pueden adquirirse además con frenos de disco de serie, luz trasera, ruedas hinchables y sistema antirrobo, tal y como ha destacado.

En cualquier caso, la OCU recomienda priorizar aquellos modelos que incluyan ciertas características básicas: freno trasero de disco, ruedas hinchables y lo más grandes posible, "ya que así se amortiguarán mejor los agujeros que se encuentren en la calzada". También aconseja algún tipo de sistema antirrobo, bien en la rueda (electrónico) o en la app del patinete. "La app es otro equipamiento a tener en cuenta. Lo mismo que el peso y la autonomía real de la batería en función del uso que se le vaya a dar", advierte.

🛴Pedimos denominaciones claras porque se venden patinetes que superan los 25 km/h, lo que puede acarrear sanciones a su conductor. Infórmate de las normas de circulación 👇https://t.co/p4E4FMRJL0 — OCU (@consumidores) May 5, 2023

Asimismo, esta organización de consumidores recuerda que, si bien no hace falta un carné para conducir un patinete eléctrico, es obligatorio circular por la calzada y a no más de 25 km/h; de noche, con luz y llevando prendas reflectantes. "Además, no puede llevarse pasajero ni usar el móvil o auriculares mientras se conduce. Y la Policía puede exigir la realización de un control de alcoholemia o de drogas. Las sanciones por incumplir la normativa pueden alcanzar los 1.000 euros (los padres deberán responder de las acciones de los menores a cargo)", avisa.

Por otro lado, pide una denominación clara de los patinetes eléctricos. En este sentido, considera que bajo el paraguas de la denominación de vehículos de movilidad personal se venden modelos sin limitación de velocidad a 25 km/h. "Una situación irregular en nuestro país que puede acabar en una multa por exceso de velocidad y la necesaria adaptación posterior del motor, lo que puede conllevar un alto coste para el consumidor", observa.

La OCU destaca estos modelos de patinetes eléctricos:

Cecotec Bongo A Connected (desde 350 euros). Con una autonomía de 13 km y un peso de 13 kg. "A favor: Excelentes frenos y equipamiento (luz de freno y control de crucero), buena batería (extraíble), claridad de la información de la pantalla, incluye app", apunta. En contra: "dificultades de accesibilidad a la válvula de hinchado".

Olsson Rhino (desde 340 euros). Con una autonomía de 20 km y un peso de 15,7 kg. A favor: "su conducción, buenos frenos, claridad de la información en pantalla, excelente equipamiento (control de crucero, freno regenerativo), fácil de plegar, incluye app". En contra: "la batería no es extraíble; es un patinete pesado".