El Gobierno se abre a reasignar los fondos de Astún-Formigal a otros proyectos de Aragón

El Gobierno central está dispuesto a redistribuir los 26,4 millones de euros concedidos a la unión de Astún y Formigal a otros proyectos de sostenibilidad turística de Aragón. Así lo han confirmado a este diario fuentes oficiales del Ministerio de Industria, quienes han indicado este jueves que aceptarán las propuestas para que la Comunidad no pierda un euro de financiación comunitaria siempre y cuando sean "declaradas aptas y cumplan con los requisitos solicitados por la Comisión Europea".

Las dos administraciones se tendrán que sentar de forma inmediata porque los tiempos corren y las actuaciones tendrán que estar ejecutadas a finales de 2025, como se estableció en la convocatoria de 2022. El plazo es muy ajustado y es lo que ha llevado precisamente a la Diputación Provincial de Huesca (DPH) a renunciar a los fondos europeos para la unión ante el riesgo de no cumplir el calendario, además de solicitar, tanto a la DGA como al Ministerio, que reasignen el dinero entre otros proyectos presentados por Aragón.

Las citadas fuentes ministeriales han señalado que los planes turísticos que se han presentando a las tres convocatorias, las resueltas en 2021 y 2022 y la de 2023 que se abordará la semana que viene, han corrido a cargo de las entidades locales de cada autonomía y que, por tanto, "cualquier cambio referente a los planes otorgados ha de solicitarse por parte de Aragón". Y han añadido: "El Ministerio por supuesto que atenderá las peticiones, como no puede ser de otra manera, si los planes presentados como alternativa son declarados aptos y cumplen con los requisitos solicitados por la Comisión Europea".

Rescatar proyectos presentados

La solución pasa por distribuir los 26,4 millones entre el resto de los 34 planes de sostenibilidad turística presentados en 2022 por ayuntamientos, comarcas y diputaciones, de los que solo 5 obtuvieron financiación, tal y como se acordó en la conferencia sectorial celebrada a finales del año pasado.

Ninguna de las administraciones implicadas han querido aclarar cuántos proyectos fueron considerados aptos, lo que abriría la puerta a rescatarlos, ni tampoco el importe que suman entre todos ellos, pero desde la DGA han insistido en que la lista es "suficiente para que Aragón no pierda ni un euro de los 26,4 millones".

Además, el Ejecutivo autonómico sostiene igualmente que cabría volver a "reformular" las cuantías concedidas a los cuatro proyectos que sí fueron aprobados en 2022. Este es el caso de la nueva sede turística prevista por el Ayuntamiento de Zaragoza en la plaza del Pilar, valorada en 3,3 millones de euros, para la que solicitó finalmente 2 millones y no toda la cuantía como tenía previsto por petición autonómica. Y habrá que ver si también cabe hacer lo mismo con las actuaciones planteadas por las comarcas de Calatayud, Maestrazgo y Somontano de Barbastro. En total, recibieron 7,3 de los 33,7 millones asignados en la convocatoria que copó la ya fallida unión de Astún y Formigal por Canal Roya.

Las fuentes de la DGA consultadas han descartado presentar nuevos proyectos, como llega a apuntar el Ministerio, por la cuestión de los plazos. "Eso es imposible porque no daría tiempo a acometer las actuaciones para finales de 2025", han concluido.

Además, la reasignación de los fondos millonarios se va a demorar, dado que la renuncia de la DPH se oficializó este martes, la DGA tendrá que hacer una propuesta y discutirla con la Secretaría de Estado de Turismo.

Todo ello imposibilita que se pueda resolver en la conferencia sectorial convocada para la próxima semana –se celebrará el día 9 si no hay cambios–, en la que se anunciarán los nuevos planes turísticos asignados a Aragón en la edición extraordinaria de 2023. De los 22 presentados por otras tantas entidades locales hace dos meses se han aprobado finalmente 12, que se repartirán 21,7 millones. Entre ellas volverá a figurar Zaragoza, con una propuesta valorada en 7,3 millones, a la que se le han concedido 3. Lo que no cabría es rescatar el resto de actuaciones, dado que las diez se han valorado como "no aptas" por la DGA y el Ministerio