Repollés sobre las nuevas movilizaciones sanitarias: "No es el momento oportuno, pero son libres de hacer lo que consideren"

"No es el momento oportuno de plantear nuevas reividincaciones, pero son libres de hacer lo que consideren". Así de tajante ha opinado la consejera de Sanidad del Gobierno aragonés, Sira Repollés, sobre las movilizaciones anunciadas por los Sindicatos Médicos y de Enfermería reunidos en Cemsatse (Fasamet, CESM Aragón y Satse) para este mes de mayo. Todos los jueves de mayo, de 12.00 a 13.00, van a llevar a cabo concentraciones ante distintas sedes de la DGA.

"No dejan de sorprenderme, hoy mismo (por este miércoles) en el Consejo de Gobierno hemso aprobado las medidas para Comisiones Obreras, UGT y CSIF que se tomaron el 28 de marzo y las hemos elevado al Consejo de Gobierno. Llevamos un semestre completo adoptando medidas para la mejora de accesibilidad a Atención Primaria y sanitaria que han sido planteadas por los sindicatos", ha recordado.

Las organizaciones médicas Fasamet y CESM Aragón y el Salud firmaron el pasado 19 de enero un acuerdo para la mejora de la Atención Primaria. Por ello, ha subrayado la titular de Sanidad, ahora toca "hacer un análisis de cómo se han implementado estas medidas, de cómo están funcionando y no plantear nuevas reivindicaciones a estas alturas".

La titular de Sanidad ha hecho estas declaraciones tras asistir a la lectura del manifiesto elaborado por Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) con motivo de la celebración el 3 de mayo del Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Cemsatse considera "inadmisible" que no se aplique al colectivo sanitario la jornada de 35 horas, acordada para el resto de personal de la DGA, o el desbloqueo de la carrera profesional. Sobre la reivindicación de las 35 horas, Repollés ha recordado que es un tema que se "aparcó" por "el volumen, la cuantía y la intensidad de la medida". Ha añadido que estima que no procede "volver a sacarlo cuando no hace ni tres meses que se ha llegado a una serie de acuerdos en los cuales se excluía".

Acerca de la reclamación del desbloqueo de la carrera profesional, que se central en el nivel 4, la consejera ha detallado que "el nivel 3 estaba aprobado para estos profesionales para 2007" y han empezado a cobrar "la categoría profesional libre 3 los profesionales de Medicina y Enfermería fundamentalmente". "Yo creo que lo lógico, lo justo y lo equitativo es que todos los profesionales que trabajan en Sanidad cobren la carrera profesional 3, que es lo que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno, y posteriomente se podrá el nivel 4, pero creo que no es el momento", ha concluido.

Las concentraciones convocadas por Cemsatse se repetirán cada jueves de mayo de 12.00 a 13.00 ante distintos edificios del Ejecutivo autonómico: el día 4, ante el Pignatelli, en el paseo María Agustín; el día 11, frente al Departamento de Sanidad y el Salud, en la plaza de la Convivencia; el día 18, en la Consejería de Hacienda, en la plaza de los Sitios; y el día 25, de nuevo en la sede principal del Gobierno de Aragón.