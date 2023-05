Un centenar de bares reclaman 14,4 millones a la DGA por las pérdidas sufridas en la pandemia

Un total de 99 bares, restaurantes y discotecas de Aragón han presentado una reclamación patrimonial ante la DGA por las pérdidas y los impuestos pagados durante el cierre de sus establecimientos por las restricciones de la pandemia. Exigen compensaciones por valor de 14,4 millones de euros, pero tres años después de las primeras solicitudes, el Ejecutivo autonómico ha comenzado a desestimarlas, lo que ha llevado al sector a recurrir a la vía judicial.

En la segunda mitad de 2020, el departamento de Sanidad recibió 39 reclamaciones patrimoniales de bares afectados por valor de 1,5 millones de euros, según los datos facilitados por la DGA. En 2021 entraron otras 34 (5,3 millones) y el año pasado 26 (7,6 millones). A cuentagotas, el Ejecutivo fue admitiéndolas a trámite, pero su resolución se ha ido demorando en el tiempo. De momento ha desestimado 10.

Es el caso de un local del sector de Doctor Cerrada de la capital aragonesa, que presentó su solicitud el 15 de diciembre de 2020. Casi dos años y medio después, el 15 de marzo de este 2023, Sanidad desestima su queja, que entre otros argumentos criticaba que las restricciones aplicadas se habían adoptado «sin datos ni informes técnicos o científicos» que avalaran «de manera suficiente semejante medida».

«Se está utilizando el principio de precaución o prevención sin tener en cuenta el principio de proporcionalidad. Y esto directamente lo que provoca es la ruina de un sector», lamentaba el hostelero. Solo desde la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza llegaron a presentar 40 reclamaciones, por valor de más de 5 millones de euros.

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico rechaza los argumentos de los demandantes. En primer lugar, considera adecuada la diferenciación que se hizo entre el ocio nocturno y otras actividades, puesto que en las discotecas «la posibilidad de transmisión» era «todavía más elevada» por su «ambiente festivo, música, consumo de alcohol, mayor facilidad de contacto entre personas, volumen elevado de las conversaciones, canto…», señalaba el escrito de respuesta.

Además, «al tratarse de un servicio no esencial», y al «haberse demostrado» que las restricciones «tanto de cierre inicial como de no apertura posterior de los establecimientos de ocio nocturno» funcionaron, se considera «razonable» la actuación de las autoridades. Y la DGA advierte de que «no debe resarcir por las consecuencias derivadas de tales medidas, pues no resulta admisible que la falta de actividad lesiva para la salud de las personas deba entenderse como un daño antijurídico, lo que transformaría a la Administración en aseguradora universal de todos los perjuicios producidos por la pandemia».

En cuanto a la lenta tramitación de la respuesta de la Administración, desde la DGA explican que la reclamación debe pasar por diferentes fases, que incluye la información a la Dirección General de Salud Pública, dar audiencia al interesado, una propuesta de resolución por parte de la instructora del caso, el visto bueno y el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón y, finalmente, la decisión de la consejera de Sanidad. Desde el departamento de Sira Repollés confían en que una vez que ya se ha culminado todo el proceso con las primeras respuestas, «la tramitación será ahora más fluida».

Recursos judiciales

Con la puerta de la Administración autonómica cerrada –y de la estatal, también objeto de reclamación–, los hosteleros han acudido a los juzgados. No solo para pedir compensaciones económicas, que según los hosteleros no fueron cubiertas por las ayudas directas aprobadas con posterioridad. También reclaman que se les devuelvan los impuestos cobrados durante el confinamiento y las etapas posteriores.

Pese a ser conscientes de que el proceso será largo y costoso, creen tener las de ganar. Especialmente teniendo en cuenta que el Estado tuvo que devolver las multas del primer estado de alarma.

En el despacho zaragozano Écija Abogados tienen entre manos cerca de 900 casos de todo el país –donde se calcula que hay miles–, todos ellos «muy similares». «Este año esperamos tener las primeras resoluciones judiciales», señalan desde el bufete. De hecho, creen que incluso llegarán antes las sentencias del Supremo, donde se dirimen los recursos al Estado, que las del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Aumentar las restricciones un 34% redujo los contagios un 22%

Una investigación española liderada por el Instituto de Salud Carlos III confirma que el incremento en las restricciones para el control de la pandemia se asoció a una reducción importante en la transmisión del coronavirus. Según este informe, aumentar un 34% la intensidad de las medidas logró reducir los contagios un 22% semanal.

Estos porcentajes se han estimado analizando la aplicación de las medidas en el día a día, los diferentes ámbitos de utilización y su uso por provincias. El trabajo recoge la información de todas las medidas de restricción impuestas en España desde el principio de la segunda ola en septiembre de 2020, hasta el fin del segundo estado de alarma en mayo de 2021.

Los resultados señalan como especialmente efectivas las medidas tomadas en distancia social y ocupación de zonas de restauración, sobre todo en interiores, mientras que «el efecto es menos claro para otras medidas restrictivas, como las aplicadas en lugares de ocio, cultura y culto, celebraciones religiosas o zonas de práctica deportiva en interiores», explican desde el centro investigador.