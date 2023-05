Personas con discapacidad intelectual se independizan: "Soy libre de entrar y salir, necesitamos más pisos así"

Bea Sánchez, Caridad Calvo y Ángel Nicolau comparten piso en el barrio del Actur de Zaragoza desde principios del pasado diciembre. Son personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo que ocupan una de las viviendas que la entidad Kairós ha puesto en marcha en el marco del programa 'Mi casa, una vidad en comunidad', dirigido a que este colectivo lleve una vida independiente, con el apoyo de profesionales, y se integre en el barrio en el que residen. Después de cinco meses de convivencia están encantados con la iniciativa. "Soy libre de entrar y salir cuando quiero y necesito. Me siento como en una familia. Necesitamos más pisos así", asegura Sánchez, que a sus 29 años es la benjamina de este hogar.

Una reivindicación que este martes ha transmitido a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, que los ha visitado, junto al presidente de Plena Inclusión, Santiago Villanueva, y el gerente de la Fundación Kairós, Gregorio Centro, para conocer de cerca esta iniciativa pionera. Desde finales del año pasado en la Comunidad se han puesto en marcha 8 viviendas independientes (4 en Zaragoza, 2 en Huesca y otras 2 en Teruel) para 26 personas con discapacidad intelectual.

En este programa están implicadas cuatro organizaciones: Atadi, Valentia, Fundación Cedes y Kairós. El proyecto se ha puesto en marcha con la financiación de 2,5 millones de euros procedentes de los Fondos de Recuperación Next Generation de la Unión Europea que garantizan su continuidad hasta finales de 2024.

Estos tres compañeros de piso, que acuden cada mañana al taller ocupacional de Kairós, tienen claro que prefieren vivir por su cuenta, aunque ello suponga repartirse las tareas de limpieza, cocina y mantenimiento de su hogar (los cuadrantes los tienen colgados en la pared del comedor) que estar en una residencia.

Lo dice con conocimiento de causa Nicolau, de 54 años, que tiene una discapacidad del 65% y no es completamente autónomo para desplazarse por un problema neurológico. "Aquí hay muchísima más libertad que en la residencia, donde sí salía a tomarme un cortado, pero poco más", explica. Destaca lo importante que fue para él abrirse su propia cuenta bancaria "aunque me la administra una educadora que me da algo de dinero para mis gastos". Cuenta orgulloso que en "la nave" (como llaman al taller ocupacional de Kairós al que acuden cada mañana) confeccionan luminarias para la empresa Airfal y las tardes asiste al centro de tiempo libre Kambalache a cursos de Radio Granja, pintura y cocina.

Sánchez, con una discapacidad del 75% y que tiene paralizado el lado izquierdo, vivía con su madre antes de trasladarse a este piso y para ella ha significado un cambio radical poder hacer las cosas por sí misma y salir "a andar o tomar algo". Una de sus mayores alegrías es ver a su sobrina de cuatro años, aunque hace pocos días fue tía por segunda vez. "El primer vídeo en este piso lo grabé con mi sobrina cuando me vino a ver", recuerda.

Calvo, que tiene 55 años y una discapacidad reconocida de cerca del 80% por sus problemas también de visión, lleva una "agenda muy ocupada" y hace zumba e informática. Con una sonrisa reconoce que las posibles "rencillas" propias de cualquier convivencia las van superando poco a poco con la ayuda de las educadoras que están con ellos durante las 24 horas del día. Hay que tener en cuenta que uno de los requisitos para participar en este prouecto es tener una discapacidad reconocida del más del 75%.

5 educadores para acompañarles las 24 horas

Para atender y hacer un seguimiento de estos tres usuarios se cuenta con un equipo de 5 educadores de atención directa que les acompañan las 24 horas del día. "Tienen direrentes perfiles, hay sociosanitarios, psicólogos. Entre semana se turnan tres, pero intentamos que cada uno de ellos cubra siempre el mismo turno porque es importante para ellos tener esa seguridad. Luego los fines de semana los cubren otros dos profesionales", explica Amor Numancia, directora del área de discapacidad de Kairós y responsable de este proyecto en la entidad.

Por delante quedan dos años, hasta diciembre de 2024, para evaluar si esta experiencia es positiva para ellos, algo que ha quedado patente a lo largo de la jornada de este martes. También habrá que determinar si resulta sostenible económicamente y puede tener una continuidad en el futuro.