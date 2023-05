Lambán da la razón a Ayuso: "Un ministro no es fundamental en un acto autonómico"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se ha alienado con las tesis de su homóloga en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha defendido que no tiene sentido que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, estuviera en la tribuna durante los actos del Día de la Comunidad de Madrid.

Al ser preguntado sobre qué le parece la tormenta política suscitada en Madrid ante la negativa de Ayuso a invitar a Bolaños a que ocupara un puesto en la tribuna durante el acto, Lambán ha destacado que un ministro "no es fundamental en un acto autonómico".

"Visto desde la perspectiva de un provinciano que trata de pronunciarse en la vida con sentido común, me parece un pequeño disparate que considero como una anécdota", ha señalado este martes en un acto celebrado en Andorra. No obstante, ha añadido, "un ministro no tiene que ser fundamental en un acto autonómico, quien es fundamental es el Gobierno de la Comunidad y sus instituciones. Pero bueno, si un ministro se empeña en ir no hay que ponerle demasiados problemas", ha concluido al respecto.

Durante el acto del Día de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso ha impedido al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al que se había acusado de "autoinvitarse", subir a la tribuna principal del desfile-cívico militar de las celebraciones institucionales del Dos de Mayo, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ocupado un lugar de honor.

Cuando el ministro ha intentado subir a la tribuna, tras el acto institucional de interior del edificio, la jefa de Protocolo de la Comunidad de Madrid, Alejandra Blázquez, le ha impedido el paso, dado que la representación institucional "ya estaba establecida" tal y como se había hablado.

Durante el discurso de la presidenta en la Real Casa de Correos, el ministro de Presidencia sí ha ocupado un puesto en primera fila, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y junto al Delegado del Gobierno, Francisco Martín.