Paso a paso para lograr que los usuarios de Aspace Huesca tengan la calidad de vida que se merecen

Un importante número de usuarios de Aspace Huesca se van haciendo mayores y, conscientes de las necesidades que esto supone, desde la entidad han decidido que, este año, su marcha inclusiva, que se celebrará el 7 de mayo, tenga como lema ‘Más mayores’ y esté vinculada al gran proyecto que la entidad tiene previsto desarrollar: la construcción de una residencia más cerca del centro de la ciudad.

Un proyecto cuyo presupuesto asciende a 2,5 millones de euros y que permitirá ofertar 15 plazas más, que se sumarán a las 25 de la actual residencia. Situada junto al Palacio de Justicia, en un solar cedido por el Ayuntamiento de Huesca, su localización permitirá, según explican desde Aspace Huesca, que "los usuarios participen más en la vida de la ciudad, facilitando su inclusión".

"El proyecto, que nos ocupará estos cinco años, es ambicioso pero muy necesario, y esperamos que los marchosos, las instituciones, las empresas, los colaboradores y los voluntarios nos sigan apoyando", explica Luis Martínez, presidente de Aspace Huesca, quien una vez más anima a participar en esta marcha de espíritu familiar y solidario, que volverá a tener salida y meta en el Palacio de Congresos de Huesca, y pasará por Huerrios, Banariés y Cuarte.

Desde su arranque, hace once años, esta marcha senderista familiar de 18 kilómetros se ha convertido en todo un referente de solidaridad y en la mejor manera de concienciar sobre las necesidades del colectivo de personas con discapacidad intelectual.

Una marea de apoyos

Una propuesta deportiva y solidaria, organizada por Aspace Huesca, Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca y el Ayuntamiento de la capital oscense, que no sería posible sin la involucración de los más de 600 voluntarios que ayudan en todo lo posible, las aportaciones de más de 150 empresas y el apoyo de la Diputación de Huesca.

Este año la camiseta es azul. Aspace Huesca

Es el caso de Ramón Castán, de 78 años, voluntario de Aspace Huesca desde hace diez años y que ha colaborado desde la segunda edición. «Una amiga me habló de Aspace y me apunté de voluntario para la marcha, sin saber muy bien en qué consistía. Y desde entonces, ayudo en lo que me digan. Soy voluntario todo el año. Salgo de allí lleno de amor y cariño. Salgo nuevo. Me emociono, me lo paso en grande».

Hasta el momento, más de 5.500 personas se han inscrito ya en la marcha a través de la web www.aspacehuesca.org (inscripción gratuita, donación voluntaria). Las inscripciones se mantendrán abiertas ‘online’ hasta el día anterior a la salida y se podrán realizar también de forma presencial el 6 de mayo, en el Palacio de Congresos, de 11.00 a 20.00.

Desde la primera edición de 2013, en la que participaron 1.660 personas, 267 voluntarios y 40 empresas colaboradoras, a la marcha popular de 2022, con 8.358 participantes, 150 colaboradores y 600 voluntarios, la recaudación ha servido para poder realizar numerosas actuaciones, como la ampliación del comedor de la residencia y el centro de día, la reforma del taller ocupacional del centro de atención integral o la compra de una furgoneta.

Proyectos todos ellos cuyo fin es dar el mejor de los servicios y las atenciones a la familia de Aspace Huesca, asociación creada en 1979 por un grupo de familias y que hoy en día sigue más viva que nunca