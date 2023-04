¿Qué medidas van a tomar los colegios e institutos ante las altas temperaturas?

"La temporada de calor es cada vez más larga y es necesario que se tomen medidas". Esa es la opinión que comparten los padres y madres de los alumnos tanto de colegios e institutos públicos como de concertados de todo el territorio aragonés. Esta semana se espera el primer episodio de calor: los termómetros alcanzarán los 33 grados el viernes en Zaragoza y Teruel y 31 en Huesca.

"Llevamos transmitiendo a la administración que es necesario prever un plan de climatización de los centros escolares desde hace tiempo. Es un tema que ahora mismo, con las elecciones próximamente, está encima de la mesa", sostienen desde Fapar (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón), que son conscientes que el aire acondicionado "no es viable económicamente". "Es un problema global y quizás si se llega a una situación extrema hay que adelantar la hora de entrada al centro, aunque no es la solución porque el servicio de comedor es hasta tarde y las extraescolares también. Y todo ello es necesario", apuntan.

Las familias aseguran estar "preocupadas". "Casi ningún centro cuenta con climatización. A las familias nos inquieta mucho porque es imposible que rindan con el calor que hace. A este paso, en junio será imposible dar clase. Es necesario que se empiece a plantear alguna medida", subrayan desde Fecapa Aragón (Federación Cristiana de Padres y Madres de Alumnos de Aragón).

Ricardo Civera, presidente de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa), subraya que "hasta la fecha" se toman medidas de carácter general como "ventilar a primera hora de la mañana". "Además, hay otras preventivas como la instalación de toldos y la naturalización de los patios, con más zonas con vegetación que ayudan a reducir la temperatura", especifica.

El también director del CPI Espartidero de Zaragoza asegura que "preocupa la ausencia de sombras en algunos patios, especialmente por las horas de comedor (14.00-16.30) ya que es el momento del día de más calor". "Si las temperaturas son muy altas, sería interesante que desde el Departamento nos diesen unas instrucciones específicas para saber cómo actuar", especifica.

Cada colegio, apostilla, "tiene autonomía para establecer protocolos de instalación de ventiladores, sin embargo, de momento no se plantea". El sindicato CSIF asegura que "los centros no van a tomar medidas". "Se perdió la oportunidad de invertir con la pandemia, no solamente para adecuar las aulas. También es necesario que en todos los centros haya habilitados espacios de sombra para los recreos", defienden desde el sindicato.

"Además en los que se escolarizan alumnado en edad de “hormonas revolucionadas" se carga mucho el ambiente y es imposible abrir para ventilar por el calor que entra. Exigimos que se adopten las medidas necesarias para soportar las altísimas temperaturas que nos vamos a encontrar", declaran.

La situación, dicen, será más desfavorable para los centros que tienen jornada de mañana y tarde. "Afortunadamente la continua está implementada ya en todos los centros excepto ocho de Zaragoza y cinco de Huesca. En estos, que además dos son de Educación Especial, las temperaturas que se alcanzarán a las cuatro de la tarde en las aulas harán inviable la atención del alumnado", lamentan.

Por su parte, desde CGT denuncia "la inacción de Educación ante las altas temperaturas y exige medidas urgentes". "Ante la llegada de la primera ola de calor del año, CGT constató en la Mesa Sectorial celebrada el pasado viernes, que ni desde el Departamento de Educación ni desde los Servicios Provinciales, se han tomado medidas ante los requerimientos de Inspección de Trabajo y del Justicia de Aragón", critican.

El curso pasado, añaden, "ante el exceso de temperaturas en los centros educativos, CGT inició una campaña de denuncias ante Inspección de Trabajo y el Justicia de Aragón por el incumplimiento del artículo 4 del RD 707/2002 de 19 de julio que establece que las temperaturas no pueden superar los 27 grados".

Imagen de archivo de un termómetro en un aula aragonesa el año pasado. Guillermo Mestre

Según un reciente estudio llevado a cabo por Escuelas Renovadas, un 85% de los alumnos han tenido que refrescarse con ventiladores, abanicos o sprays de agua los días de calor.

Propuestas de Educación

Por su parte, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, "consciente del problema del incremento de las temperaturas", favorece la adopción de criterios bioclimáticos en la construcción de los centros educativos, que mejore la eficiencia energética del edificio (envolvente y producción) con el objeto de reducir las emisiones de CO2 y mejorar la calidad térmica de los edificios.

En cuanto a los nuevos centros educativos, "se tienen en cuenta las directrices de contratación pública ecológica y se valoran de forma significativa las mejoras medioambientales y la eficiencia energética y medioambiental de las propuestas presentadas". "De esta manera, los centros de nueva creación están adaptados a las altas temperaturas de verano y el frío del invierno", subrayan.

Para los colegios e institutos ya existentes, el Departamento se centra en "la renaturalización de los patios y la mejora de los entornos, ya que una barrera vegetal puede generar que el aire entre más frío en las clases, y actuaciones como la renovación de la envolvente térmica".

Así, por el momento, no se plantea la instalación de ventiladores ni de sistemas de climatización.

Entre las actuaciones específicas para 2023 destaca la del IES Conde Aranda de Alagón (intervención en la cubierta y actuaciones relacionadas con instalaciones térmicas por importe de 213.222 euros), IES Lázaro Carreter de Utrillas (actuación en la cubierta por importe de 326.208 euros), CPIFP Montearagón de Huesca (rehabilitación parcial de la cubierta, por importe de 123.193 euros), IES Hermanos Argensola de Barbastro e IES Rodanas de Épila (actuaciones relacionadas con las instalaciones térmicas por 206.806 euros y 150.000 euros respectivamente).

En las residencias y centro de mayores...

"Tanto los niños como las personas mayores no tienen la sensación de sed y por tanto, son más habituales los cuadros de deshidratación. Es más común todavía en esta época del año cuando el cuerpo no se adapta al cambio brusco de tiempo y la ropa que se lleva no es la más adecuada", subraya Luis Miguel García, médico de Atención Primaria en el centro de salud Amparo Poch de Zaragoza y vicepresidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria.

Desde el Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales explican que ante el episodio de calor que se espera esta semana, "desde los centros sociales se mantiene la vigilancia, se refuerza la hidratación y se evita la exposición al sol". Además, cada centro valorará si es necesario encender los sistemas de climatización o no.

Hidratarse, llevar ropa adecuada y no exponerse al sol en las horas centrales del día son algunos de los cuidados a seguir más importantes para evitar efectos negativos sobre la salud de los mayores, según la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE).