Alumnos que trabajan por la salud mental de los adolescentes: 13 vídeos para acabar con su estigma

La joven María Latre conoce gente en su entorno cercano que sufre hipocondría o con adicción a las tecnologías o también con un nivel de autoexigencia académica tan alto que "a veces resulta duro". Ella era consciente de que los problemas de salud mental existen entre los adolescentes, pero es ahora cuando se ha percatado de que nadie está a salvo de poderlos sufrir en algún momento de su vida.

María es una de los 27 alumnos de desarrollo de capacidades de 3º y 4º de la ESO del colegio concertado Cristo Rey Escolapios de Zaragoza que han trabajado en el proyecto 'Por tu salud mental, por nuestra salud mental', presentado este miércoles a la comunidad educativa. Se trata de un proyecto de aprendizaje y servicio y de ayuda entre iguales realizado por los propios estudiantes, tal y como pone en valor el director del centro, Miguel Gil, quien ha acompañado a los chavales en su desarrollo -junto con la profesora Casilda Esquillor- a lo largo del segundo trimestre de curso. Y también muy importante: han contado con la colaboración de profesionales de la unidad infanto-juvenil de salud mental del Hospital Royo Villanova y del centro de salud Amparo Poch.

"En concreto, seis psiquiatras, dos pediatras, dos enfermeros y un psicólogo", detalla Esquillor, docente del área de letras de la ESO, que explica que el proyecto nació de la "preocupación" del alumnado y profesorado del Cristo Rey ante el aumento de patologías mentales y problemáticas psicológicas relacionadas con la salud mental. "No solo en el colegio; hay un incremento en la sociedad. Primero, como consecuencia de la pandemia y también creemos por las redes sociales y la marcha que llevamos como sociedad; tenemos que llegar a todo, hacerlo perfecto, ser maravillosos... Hablamos de casos de ansiedad, depresión, trastornos de la alimentación... O problemas psicológicos derivados de una separación de los padres, de duelo ante la muerte de un ser querido o por falta de habilidades sociales, etc", enumera.

El producto final son 13 vídeos cortos en los que los alumnos recrean distintas patologías o problemas psicológicos y en los que también aparecen los sanitarios que han colaborando, dando sus consejos. "Son muy directos y llamativos porque están pensados para que sean vistos por adolescentes y jóvenes. Al mismo tiempo están tratados con mucho cuidado y sensibilidad, sobre todo para normalizar y desestigmatizar el tema de la salud mental. Todo el proceso lo han hecho estos 27 alumnos (de las aulas científico-tecnológico y sociolingüístico) y también ha ayudado en la tarea de coordinarles para la edición de los vídeos el profesor Ignacio Montenegro. Destacar que los chicos se lo han tomado con una seriedad, profesionalidad y sensibilidad que chapó por ellos", remarca.

Detrás hay una labor inicial de tomar el pulso al sentir de los 400 alumnos de la ESO del centro (cuenta con 1.080 desde Infantil a Bachillerato) a través de una encuesta, en la que participaron 318. Después hicieron un estudio estadístico, transmitieron los resultados a los profesionales de la salud y se dividieron en grupos en equipos para investigar los distintos bloques.

A María Latre -en 4º de la ESO- le tocó los de ansiedad y autolesiones. Según explica, a raíz del proyecto ha aprendido que los problemas de salud mental son normales. "Nos pueden pasar a cualquiera y hay que hablarlos y buscar ayuda. Muchas de las personas personas que los sufren no saben pedirla. Y la idea era que esos vídeos sirvan para que puedan tener al alcance esas herramientas para poder gestionarlos y, sobre todo, pedir el respaldo de los profesionales", señala.

"Muchas personas que sufren problemas de salud mental no saben pedir ayuda. Nos puede pasar a cualquiera. Hay que hablarlos y buscar amparo"

"Queremos normalizar estas situaciones. No tenemos que sentirnos avergonzados"

Ángela Estebán -también en 4º- trabajó junto a María en esas dos patologías y se muestra muy contenta con el resultado del proyecto y la alta participación de los estudiantes. "Hicimos un vídeo para animar a los alumnos para que respondieran a la encuesta con sinceridad, ya que iba a ser una parte muy importante del mismo. Ha sido uno de los sondeos más grandes que se han hecho sobre estos temas; sin ellos no hubiera sido posible hacerlo", recuerda.

Asimismo, coincide con su compañera en que lo prioritario es que quien padezca un problema solicite ayuda y no se sienta avergonzado. "Los psicólogos nos dijeron que cada uno por sí mismo no se da cuenta de lo que le pasa, pero sí percibe que sufre y hay algo que le 'come' la cabeza. Ponemos mucho énfasis en pedir ayuda a los profesionales (sanitarios); es lo más importante para superar cualquier tipo de patología", comenta.

Ángela hace hincapié en el recelo que la población en general siente ante este tipo de problemas de salud mental. "Hay cierto tabú a hablarlos. No lo comentas por desconfianza o miedo a lo que puedan opinar y, al final, te hace más daño. Queremos normalizar estas situaciones", dice.

Las alumnas María Latre (izquierda) y Ángela Esteban, que han participado en el proyecto 'Por tu salud mental, por nuestra salud mental'. Colegio Cristo Rey

El pasado miércoles, Cristo Rey celebró tres sesiones para presentar el resultado del proyecto, una de ellas abierta al público interesado. Para el director, Miguel Gil, ha sido una experiencia "muy interesante" y "buena". Primero, porque cree que hace falta mucha información y formación. "Cuando hay ambas es más fácil poder normalizar este tipo de situaciones. El tema de la salud mental ha estado siempre como muy estigmatizado. En el momento en que alguien dice que está en manos de un psicólogo o tiene que ir al psiquiatra o toma una medicación, la gente tiende a pensar cosas raras", advierte. Y también habla de la necesidad de formarnos en inteligencia emocional. "Como adultos también".

El también profesor del ámbito científico-tecnológico aconseja hablar los temas y si existe una preocupación, pedir la ayuda. "Son situaciones complicadas en las que no sabes muy bien qué hacer. Se tiende mucho a creer que tienen muy difícil solución o que son para toda la vida y lo que ocurre es que hay que trabajarlo y ponerse cuando antes en manos de un especialista. Y el papel de las familias es fundamental", destaca.

Si con algo se queda el director del colegio es con la conclusión de una de las alumnas que ha participado en el proyecto. "Que la realización del mismo les ha permitido entender mejor a otros compañeros. Esa era la finalidad: que podamos ayudar y que los chavales puedan comprender cómo apoyar a sus compañeros", remarca. Ahora bien, este trabajo trasciende al propio colegio y, además, no se acaba en él. Ha sido colgado en las redes del centro, pero también se han creado cuentas en Instagram y Tik Tok para que tenga acceso la sociedad en general. Y en los siguientes cursos van a seguir desarrollando otras iniciativas relacionadas con la salud mental. "Hablamos de adolescentes, pero ninguno estamos exentos. Es abrir un poco brecha y continuar andando; es un tema muy importante".