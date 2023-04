El Gobierno de Aragón retira una lona publicitaria del Servet tras la denuncia del PP

El Gobierno de Aragón ha retirado una gigantesca lona publicitaria de la fachada del hospital Miguel Servet tras la denuncia que interpuso a principios de esta semana el PP ante la Junta Electoral Provincial de Zaragoza, aportando para ello una fotografía del cartel.

Los populares subrayaron que infringía la prohibición de hacer "propaganda", saltándose la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que impide a las instituciones promocionar sus logros desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas. En su denuncia, destacaba que el cartel, con los logos del Salud y del Gobierno de Aragón, ‘vendía’ el incremento de inversiones y el refuerzo en la contratación de personal en el centro sanitario.

En concreto, la lona publicitaba que la "casa grande", como también se le conoce al hospital, "la hacemos entre todos aún más grande". Y añadía en un cuerpo de letra leíble a mucha distancia: "Incremento de inversión para la mejora de espacios del 30,2%. 51,4% más en inversión y renovación de equipos. Un 16,2% más de profesionales de todas las categorías. Trabajamos por mejorar la sanidad pública”.

La Junta Electoral no ha adoptado medidas tras comprobar "in situ" la "sustitución" del cartel por otro aséptico tras la denuncia efectuada por el PP, tal y como recoge en su resolución, fechada este jueves. "La reclamación formulada ha perdido su razón de ser, por lo que no procede la adopción de ninguna medida al haberse retirado el cartel que había dado lugar a la denuncia", argumenta.

La misma suerte corrió una segunda denuncia sobre el enlace desde la página de la DGA a la cuenta de Twitter del presidente, Javier Lambán, en la que da cuenta de su agenda pública y política, que incluye actos como líder socialista. En este caso, se cambió por la cuenta institucional del Ejecutivo autonómico, por lo que la Junta Electoral considera que "dicho tuits no remiten a ninguna actuación partidista".