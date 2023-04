Tomás E. Pérez Bitrián: "Impresiona la cantidad de aragoneses que llegan a jueces y fiscales"

Al margen de un prometedor fiscal, ¿quién diría usted que es Tomás Pérez Bitrián?

Es muy difícil dar una respuesta, pero no comenzaría por este extremo. Aprobar la oposición apenas me ha cambiado. Me considero un apasionado del cine y de la literatura. Incluso mientras estudiaba la oposición, reservaba cada día un tiempo para leer porque me ayudaba a abstraerme del mundo jurídico y la tensión de los exámenes. También me gusta el deporte y, en cuanto tengo un rato, me escapo a pasear por el Pirineo. Destacaría, de mi personalidad, que me implico al cien por ciento en todo lo que hago. No concibo otra manera de entender la vida y la oposición no fue una excepción.

Pudo elegir ser juez, pero tenía claro que quería ser fiscal. ¿De dónde nace esa vocación?

El sistema de selección de jueces y fiscales es común y, una vez que apruebas, dispones de 24 horas para ejercer la opción de carrera. En mi caso, fue fácil. El interés surgió en la universidad, cuando estudié los ya derogados regímenes de tutela y curatela, y las medidas de protección de menores, en Derecho Civil, y el sistema de reforma, en el ámbito penal. Se trata de materias en las que el papel del fiscal es preeminente. Profundicé en ellas a través de cursos, seminarios y lecturas. En el último curso, hice prácticas en la Fiscalía Provincial de Huesca y elaboré un trabajo de fin de grado titulado ‘Principios y garantías del proceso penal de menores: el papel del Ministerio Fiscal’, bajo la dirección del profesor Manuel Calvo.

¿Había fiscales en su familia?

No, pero mi entorno familiar fue decisivo. Mi padre y mi madre son maestros y siempre han orientado su trabajo desde la perspectiva de los alumnos, de manera que consiguieran explotar al máximo sus capacidades. La Fiscalía y, en particular, el sistema de responsabilidad penal de los menores, es la traslación de lo que he vivido en casa desde que era pequeño al plano jurídico.

Aprobó con 96,24 puntos sobre 100 una de las oposiciones más duras. Lo hizo en solo dos años y medio. Y ejerce ya con 27. Los números abruman.

Los números son muy fríos. Conseguir ser juez o fiscal es un camino largo, duro y exigente. El desgaste psíquico es tremendo y muchos opositores se quedan por el camino. Hay que poner en perspectiva el sistema de selección. El último aprobado de cada promoción es, en realidad, uno de los mejores candidatos de entre más de 5.000. Lo importante es superar las pruebas, con independencia de la calificación obtenida. La media de edad de quienes aprobaron la oposición es cercana a los treinta años y el periodo dedicado a prepararla, seis. A pesar de que tardé solamente dos años y medio, fueron muy intensos.

¿Qué tiene Aragón para estar dando tantos números uno en las nuevas promociones de jueces y fiscales?

Impresiona, no solamente los números uno, sino la cantidad de aragoneses que superan estas pruebas y llegan a jueces y fiscales. En la convocatoria de 2020, fuimos dieciocho aprobados, de los cuales cinco optamos por la carrera fiscal y trece, por la judicial. Se suele decir que Zaragoza es una ciudad de opositores y esta circunstancia se refleja en las cifras de aprobados. Consecuencia de ello son las dificultades para regresar. En el caso de jueces y fiscales, no es frecuente conseguir una plaza en Aragón antes de transcurridos diez años de estar ejerciendo.

Cuando leyó su discurso ante el Rey lamentó que la Fiscalía sea una institución cuestionada. ¿Por qué cree que es así?

Dar el discurso de promoción en el acto de entrega de despachos fue muy especial. Te conceden la oportunidad de tomar la palabra ante Su Majestad y las principales autoridades de las carreras Judicial y Fiscal. Al mismo tiempo, la responsabilidad es inmensa, porque lo haces en representación de toda la promoción. El abordar el discurso se convirtió en un trabajo de orfebrería que se prolongó casi dos meses, donde el mayor reto fue encontrar el tono adecuado y conseguir que las ideas fluyeran. En el discurso decía que existe un desconocimiento patente hacia nuestro trabajo. Yo no quería opositar si no estaba convencido de que me gustaba la labor que me tocaría desempeñar. De modo que busqué el número de teléfono de la Fiscalía Provincial de Huesca y llamé a preguntar si podía hacer prácticas con ellos. Días más tarde, me recibió Felipe Zazurca, fiscal jefe en aquel entonces, y puso todo tipo de facilidades para que hiciera el prácticum allí, finalmente de la mano de Ana Albert.

Supongo que siempre es importante que te abran una primera puerta.

Me gusta rememorar esta anécdota como consejo a los estudiantes de Derecho. Si tienen interés en nuestro trabajo, no deben tener miedo a contactar con la Fiscalía y preguntar. En mi caso, no conocía a ningún juez ni fiscal y creo firmemente que mi carrera profesional habría discurrido por unos derroteros muy distintos si no me hubiera atrevido a descolgar el teléfono y hacer esta llamada. Al igual que me sucedió a mí, he observado en los más jóvenes un interés inmediato por esta institución en cuanto adquieren conciencia de a qué nos dedicamos. En octubre participé en algunas charlas a alumnos de bachillerato sobre el Programa Conjunto Derecho-ADE y Judicaturas y siempre se extendía el turno de preguntas. No sé si alguien se habrá convencido de optar por esta salida profesional, aunque tampoco era mi objetivo. En esta línea, algunos fiscales despliegan un esfuerzo extraordinario para aproximar a la Fiscalía a la ciudadanía.

Se está cuestionando la forma de elegir al CGPJ. En su opinión, ¿cómo debería elegirse al fiscal general del Estado?

La fijación del sistema de elección del fiscal general del Estado fue competencia del constituyente, que en 1978 fijó un marco general, posteriormente concretado por el legislador. Lo importante es que los fiscales, en el ejercicio de nuestras funciones, estamos sometidos al principio de imparcialidad, consagrado en la Constitución y desarrollado por nuestro Estatuto Orgánico. La imparcialidad implica que actuamos de manera independiente en la defensa de los intereses que nos han sido encomendados. Dicho en otras palabras, el fiscal a quien se encarga un asunto es el responsable de su tramitación. Es cierto que el día a día de los fiscales es muy dinámico y trabajamos en equipo. Ante cualquier duda, nos consultamos entre nosotros y recabamos opiniones de otros compañeros. Pero, en último término, es el fiscal a quien le corresponde cada asunto quien toma las decisiones relativas al mismo.

¿Qué deberían aportar los nuevos fiscales como savia nueva a la institución?

Sobre todo, vitalidad, energía, ganas, capacidad de sacrificio. En el discurso incluí una frase que resume a la perfección mi opinión sobre el papel que tenemos que asumir los nuevos fiscales. Contamos con menos experiencia y conocimientos que nuestros compañeros, por la sencilla razón de que nos acabamos de incorporar y del texto de la ley a su aplicación práctica hay un salto gigantesco. Por ello, no podemos escatimar ni un ápice de esfuerzo ni de ilusión. De esfuerzo, para estudiar los casos, analizar las distintas alternativas, representarnos en la posición de los distintos intervinientes y buscar la empatía, explorar las soluciones y continuar con nuestra formación. De ilusión, porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí, somos unos privilegiados por haberlo logrado y, ahora que estamos donde queríamos estar, debemos reiterar día a día con nuestra actuación nuestro compromiso hacia los ciudadanos a quienes servimos.

¿Por qué se decantó por una jurisdicción como la de Menores? Precisamente, la única en la que el fiscal lleva las riendas de la instrucción.

La jurisdicción de menores ofrece instrumentos alternativos de cara a la resocialización de los chavales que, bien utilizados, permiten conseguir resultados fantásticos. La finalidad educativa, que inspira toda la regulación, se traduce en que el fiscal puede, en determinados casos, no continuar con la tramitación del expediente o darlo por finalizado si el menor se ha conciliado con la víctima o ha reparado el daño causado. Igualmente, las medidas a imponer persiguen que el menor comprenda la gravedad de sus actos y desarrolle un pensamiento crítico hacia su conducta. La instrucción a manos del fiscal es una pieza clave en este engranaje para indagar los motivos que han conducido al menor a cometer un delito. Es evidente que, ante los actos de mayor gravedad, se recurre al internamiento en centro de menores. Pero esta regulación es acorde con el tipo de delincuencia juvenil, constitutiva en la mayoría de las ocasiones de delincuencia de bagatela.

Su primer destino ha sido Tarrasa ¿Dónde se ve dentro de 10 años?

Con 17 años, no sabía que iba a estudiar Derecho, ni con 22 que opositaría. Es complicado adivinar dónde estaré dentro de diez años. El objetivo siempre ha sido regresar a Zaragoza, pero somos muchos los fiscales aragoneses que soñamos con volver y soy consciente de que es un plan a largo plazo. Aunque tuve dudas a la hora de elegir destino, en Tarrasa, desde el primer instante, he estado de maravilla.

¿Ha pensado en ayudar a otros jóvenes para que sigan sus pasos?

Sí, me gustaría hacerme preparador. Quien aprueba o suspende es el opositor. Pero mi experiencia, con Armando Barrera, es que allana en extremo el camino contar con alguien a tu lado para orientarte, enfocar los temas, pulir el discurso, organizar el estudio y ayudarte a mantener la tensión y la ilusión vivos durante tanto tiempo. Tampoco descarto volver a la universidad para cursar un grado de Literatura. Pero he estado sometido a unos horarios muy estrictos y disfrutar del día a día se ha convertido en una de mis principales preocupaciones.