Permisos de 15 días para cuidar a personas en riesgo de suicidio: "No se les puede dejar solas"

El psicólogo Jesús Padilla, de la Asociación Aragonesa de Prevención del Suicidio y la Conducta Lesiva (Liana) y miembro del Colegio Profesional de Psicología de Aragón (Coppa), subraya que la salud mental va a ser el gran problema del siglo XXI.

"En las consultas vemos muchos trastornos emocionales. El ritmo de vida que tenemos es muy tóxico; estamos sobreestimulados. Vivimos en sociedades individuales con mucha competitividad, muchos logros y búsqueda del tener antes que el ser ¿Cómo se plasma? Con muchos pensamientos suicidas, mucha depresión e insatisfacción vital", avisa.

El suicidio se mantuvo el año pasado como la primera causa de muerte externa, con 4.003 fallecimientos. En 2021, un total de 22 niños menores de 14 años se quitaron la vida en España. Y, como recuerda Padilla, intentos suicidas hay muchísimos más.

Este martes se conocía que el Gobierno implantará permisos de acompañamiento a personas en riesgo "inminente" de suicidio, una proposición no de ley de Más País que aprobó el Congreso el 23 de febrero. El permiso, según la propuesta parlamentaria, duraría 15 días como máximo y no implicaría merma en el salario para el acompañante. Según ha explicado el portavoz de ese partido, Íñigo Errejón, el coste es "muy bajo" y su impacto "puede ser absolutamente decisivo" en el sentido de que salvará vidas. El acuerdo se llevará "en dos semanas" a la mesa del diálogo social con los agentes sociales y el diagnóstico del riesgo de suicidio vendrá de la mano de un médico.

Para el psicólogo aragonés, todo lo que suponga sumar es positivo y siempre y cuando sea útil para el propio paciente. "A una persona con un riesgo real de suicidio no se le puede dejar sola. Hay que estar atento a los días posteriores de un intento. En esos casos es muy importante que un familiar esté a su lado gestionando esos días que son críticos, tal y como pasa en las cárceles (en referencia a la figura de 'presos sombra', que de manera voluntaria deciden acompañar a otro reo y así intentar prevenir las conductas suicidas). Hay que darle tiempo para que se reestructure, se distancie del impulso que le hizo intentar quitarse la vida y esas ideas (suicidas) se minimicen", observa Padilla, quien compara la salud mental con la física. "A nadie se nos ocurría que después de un postoperatorio nos dejaran solo. La salud mental es muy similar y no se tiende a generar esa dualidad", indica.

Precisamente, la UNED de Calatayud y el Colegio de Psicología de Aragón han organizado su primer curso de Prevención Integral del Suicidio y la Conducta Autolítica, que arranca este viernes y durará hasta diciembre. Se trata de un curso de 160 horas de formación multidisciplinar (tanto presencial como en formato 'online') dirigido a psicólogos y estudiantes del último año de carrera. En total hay 40 plazas físicas y sin límites en línea; y se articula en torno a 8 módulos temáticos, que pueden realizarse de forma independiente.

Tal y como informa Luis Joaquín Simón, director de la UNED de la localidad bilbilitana, el curso aborda todas las etapas de la vida y con una perspectiva integral, que abarca aspectos legales, antropológicos, sociológicos, etc. "En Aragón 1 de cada 3 suicidios lo hacen personas mayores de 65 años, según datos de la DGA. A raíz de la pandemia hay un importante incremento del número de suicidios: de 2019 a 2020, un 7,3%; y de 2020 a 2021, un 1,6%. La OMS lo describió como un grave problema de salud pública, no estrictamente de salud mental", dice.

Simón ahonda que esta formación (que cuenta con docentes de toda España) les fue solicitada desde el grupo de intervención en emergencias de Coppa. "Nos trasladaron que no hay una formación que articule y les dé las herramientas para responder adecuadamente a estas cuestiones. Y como universidad atendemos una demanda social. Es un título avalado académicamente a través de la dirección del catedrático de la Facultad de Psicología Emilio Ambrosio Flores", detalla.

El curso está coordinado por Mamen Maluenda, miembro del Colegio de Psicología de Aragón, junto con Jesús Padilla. Esta psicóloga advierte de que a título profesional no hay una formación específica a nivel multidisciplinar y transversal. "Nos tenemos que preparar mucho porque cuando trabajamos en situaciones de conductas autolíticas, ideaciones suicidas o incluso en duelos por suicidio son situaciones difíciles. El mejor consejo que puedo dar -y el que me han dado a mí- es que nos formemos y escuchemos lo que no nos dicen; ahí puede estar la clave de todo. Partir sobre todo de mucha formación y escucha empática y activa. Tenemos que saber lo que estamos haciendo más que nada porque si no podemos dañar y dañarnos, más que apoyar y mejorar", remarca.

Maluenda cuenta que hasta su consulta están llegando con mayor frecuencia casos de chicos muy jóvenes con ideación de autolesiones y pensamientos de no querer vivir. "También nos ha tocado trabajar con suicidios consumados de gente muy joven. Es durísimo a cualquier edad, pero cuando los muchachos/as son jóvenes te preguntas qué está pasando socialmente hablando para que no tengan ilusión de vivir. Es cierto que la covid tuvo su efecto en esta parte de la sociedad, pero no quiere decir que sea la única causa", asegura esta psicóloga aragonesa, que espera que los profesionales se impliquen en el curso que está a punto de comenzar. "Seguro que en uno u otro momento les van a llegar este tipo de casos y cuanto más preparados estén mejor los detectarán y trabajarán. Y, a nivel profesional, ellos mismos se sentirán mejor".

Por su parte, Padilla siempre aconseja estar presente, en el aquí y ahora. "Al final, estamos viviendo siempre a futuro y eso nos genera ansiedad o a veces en el pasado, causándonos depresión. Nuestro yo real cada vez se está separando más del yo ideal y eso provoca mucha frustración", comenta. Asimismo recomienda dedicar tiempo a lo que nos conecta con la vida. "Como digo a mis pacientes, es sentarte en una piedra y contemplar en medio del campo cómo pasan las aves. Eso es la vida. Hay que cambiar el chip", concluye.