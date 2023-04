La moda de la ortodoncia invisible: "Es un producto sanitario y por internet se vende como si fuese ropa"

No es difícil encontrarse a rostros conocidos de las redes sociales publicitando ortodoncia invisible con resultados fascinantes en Instagram y Tik Tok . Desde vídeos del antes y el después, hasta consejos de cómo utilizarlo, pasando por la siempre importante pregunta de si duele. Los vídeos abundan en redes sociales y detrás se encuentran empresas que se dedican a comercializar este tipo de tratamiento por internet.

La realidad es que siete de cada diez personas necesitan ortodoncia. Esa es la estimación de Teresa Román y Elvira Antolín, especialistas en ortodoncia y miembros de la Junta del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón. A día de hoy, aseguran, la opción del 'aparato' "invisible" está de moda: las clínicas aragonesas han percibido un importante crecimiento en las peticiones de este tipo de tratamiento. Esta tendencia ha derivado en que varias compañías vendan y publiciten estos tratamientos por internet "sin control clínico".

"Cuando un paciente viene a un profesional se realiza un estudio, se explica el plan de tratamiento y se pone el sistema que el profesional considera. Después se realiza una revisión periódica", especifica Antolín, presidenta de la comisión científica del Colegio de Odontólogos de la Comunidad. Sin embargo, subraya, "hay empresas que toman unos registros y alguien que no está siquiera allí planifica. Nadie responde al resultado del tratamiento y ante un problema hay que hablar directamente con abogados. No están controlados clínicamente".

Elvira Antolín, presidenta de la comisión científica del Colegio de Odontólogos de la Comunidad. HA

Estas empresas, asegura, "bordean la legalidad". "No les han podido coger porque el paciente firma un contrato antes de someterse al tratamiento. Detrás hay mucho marketing en internet, televisión,…", indica.

Román insiste en que el Consejo General de Dentistas lucha constantemente para regularizar este tipo de publicidad. "Es un producto sanitario y por Internet se vende como si fuese ropa. Envían los alineadores a casa y nadie ve presencialmente cómo evoluciona. No hay un seguimiento y eso puede suponer riesgos si la presión de los dientes no es correcta", argumenta Román. Entre otras cuestiones, "se pueden debilitar los dientes y sufrir periodontitis (inflamación o la infección de las encías)", apostilla.

¿Timos?

Desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón alertan de que "en los últimos años están proliferando las empresas que ofrecen tratamientos de ortodoncia con alineadores dentales transparentes y lo hacen a través de redes sociales y sin control por parte del dentista". Por ello, aconsejan seguir una serie de recomendaciones.

1. Acudir siempre a un dentista colegiado que realizará un diagnóstico adecuado tras un exhaustivo estudio de la boca del paciente. Con ese diagnóstico, el odontólogo prescribirá tratamiento personalizado, adecuado a las necesidades de cada paciente, y realizará un seguimiento adecuado a través de revisiones y ajustes necesarios para garantizar que el tratamiento se está realizando de forma eficaz.

2. Asegurarse de que en todas las planificaciones del tratamiento se incluya un seguimiento adecuado y regular y que se sigan siempre las recomendaciones de su dentista colegiado.

3. No realizar compras online de 'aparatos' de ortodoncia como los alineadores dentales invisibles ya que utilizar estos elementos sin la prescripción y supervisión de un dentista puede suponer un grave riesgo para la salud, aseguran el Colegio de Aragón y la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) y Productos Sanitarios.

4. Tener en cuenta que es incompatible prescribir en ejercicio público con cualquier clase de intereses económicos directos derivados de la fabricación o comercialización de medicamentos y productos sanitarios. La AEMPS recomienda que si se tiene conocimiento de algún incidente grave con el uso de estos productos se notifique a la Agencia.

Del bracket metálico al estético

"El bracket metálico ha evolucionado al estético porque se camufla más. Luego llegó la moda de la alineadores invisible. Consiste en llevar una ortodoncia trasparente durante 20 o 22 horas al día, nunca comiendo. La verdad es que se limpia muy bien y no tiene urgencias como es el caso del bracket", especifica Román.

Ahora son muchos los veinteañeros y treintañeros que tienen que volver a recurrir al 'aparato'. "Hay quienes llevaron ortodoncia cuando eran pequeños y no les pusieron retenedores y por eso los dientes, que tienen memoria, volvieron a la posición inicial", desgrana Román. Además, añade Antolín, "en algunos casos "les quedaba un pelín de crecimiento y la boca puede cambiar". "Eso no significa que no sea útil cuando eres niño porque luego puede resultar más complicado el tratamiento", sostiene.

Otra razón por la que es "relativamente habitual" volver a ponérsela es que los usuarios "han dejado de ir a las revisiones periódicas y los dientes se han movido", subraya Antolín. "También hay quienes tienen que recurrir a diferentes tratamientos porque la odontología ha evolucionado. Antes se hacían más extracciones y ahora se sabe que no hay nada como el diente de cada uno. Para poder poner implantes, en ocasiones es necesario hacer espacios y utilizar la ortodoncia", explica Román.

A los 30 años, Matías Monreal va a recurrir a los brackets por segunda vez, casi veinte años después. "Hace poco noté algo raro en la boca. Los dientes de abajo me chocaban con la pala. Además, últimamente, he visto publicidad por redes sociales y en mi entorno la gente se ha puesto. Todo eso me hizo pensar y fui al dentista. Resulta que el retenedor está roto y me han dado la posibilidad de ponérmelo otra vez o de recurrir a la ortodoncia clásica".

A Sara Calatayud, de 23 años, le ha costado muchos años despegarse del 'aparato' "A los nueve años me pusieron uno para crear más espacio en la boca. Después me colocaron el distalizador (con gomas fueron llevando los dientes hacia atrás porque tenía un colmillo que no tenía sitio). Después me optaron por el 'invisalign' (así es como se conoce a la ortodoncia invisible entre los jóvenes) porque ya solo quedaba colocar los dientes rectos. La mordida era fácil de corregir. Sin embargo a mí no me funciona como se ve en los anuncios. Finalmente, terminé con bracket y en nada se me corrigió", relata.

¿Es necesaria la ortodoncia?

La mayoría de las veces es necesario, explica Antolín, por la funcionalidad. "Es importante que los dientes reciban la fuerza de manera correcta y encajen", subraya. Después, está la parte estética. "En este supuesto yo se lo comento los pacientes y ellos son los que toman la decisión", destaca.

En adultos se hace también por otras razones: "Los dientes tienden a amontonarse, se acumula sarro y es difícil cepillarse. Eso puede derivar en enfermedades de las encías. También hay quienes necesitan ortodoncia antes de rehabilitarse la boca".