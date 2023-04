Lilith Verstrynge: "Lo mejor para Aragón es que Javier Lambán mire a su izquierda"

Ha logrado acuerdos de coalición con IU en 10 de las 12 autonomías que celebran elecciones, pero no en Aragón. ¿Qué ha pasado?Aragón es uno de los bastiones de IU en los que tienen por principio político no gobernar con el PSOE, por lo que quedó descartado desde el principio. Para nosotros es totalmente necesario gobernar, a pesar de dudas y críticas, es rentable para el país.

Tampoco en Zaragoza, donde volverán a competir con ZEC.Traer la Fiesta de la Primavera a Zaragoza fue una decisión política consciente porque creemos que la mejor manera de sacar un buen resultado en las generales es sacar un buen resultado en autonómicas y municipales. Zaragoza, Valencia, Barcelona y Madrid fueron ciudades del cambio en 2015, y fueron muy importantes para después asegurar que tuviéramos 70 diputados en el Congreso. Es una prioridad volver a gobernar en la capital aragonesa.

Les penalizará la fragmentación.Más allá de la unidad, que es una reclamación de Podemos, lo más importantes es que se dé un espacio político que empuje transformaciones y que sea valiente. Maru Díaz decía el otro día que a la izquierda se le había dicho que no estaba preparada para gobernar, que nos tenemos que dedicar a la oposición y a las calles. Decidimos gobernar contra viento y marea.

¿Ven el 28-M como un plebiscito previo a la negociación con la plataforma de Yolanda Díaz, Sumar?Son unas elecciones muy importantes porque pueden cambiar la vida de las personas, que no es poco. No se ha llegado a un acuerdo previo al 28-M pese a pedirlo durante meses, aunque fuera de mínimos, con unas primarias abiertas, que va en el ADN de Podemos. No se ha podido y ahora vamos a centrarnos en la campaña.

¿Se sienten traicionados por los tiempos y las formas elegidos por la vicepresidenta?Somos espacios políticos diferentes. Creemos que podemos llegar a un acuerdo en el que todas las partes se sientan reconocidas y estén a gusto. Vamos a trabajar por eso. Las decisiones políticas que tome ese otro espacio son suyas y no nos conviene tampoco opinar.

¿Cómo han encajado el pacto PP-PSOE para reformar la ley del ‘solo sí es sí’ y qué supondrá para la protección de las mujeres?Es incomprensible. El PP siempre se ha opuesto a los derechos de las mujeres, a todas las leyes que se han aprobado en ese sentido. Es evidente que este pacto implica una vuelta atrás en estos derechos. Implica volver al Código Penal de ‘la manada’, el que ponía el foco en la víctima y no en el agresor a la hora de valorar el tipo penal.

¿Se ha cruzado una línea roja que podría romper la coalición?Esa pregunta hay que hacérsela al PSOE. Hay mucha gente a la que le gustaría que esta coalición se rompiera, pero nuestra intención es continuar trabajando para aumentar derechos.

Mantienen una relación de amor-odio con el PSOE en Madrid, y también en Aragón. ¿Qué valoración hace del acuerdo de gobierno con Javier Lambán?El PSOE tiene cierta pulsión a mirar puntualmente a su derecha. Es una estrategia equivocada. Cuando negocian leyes con nosotros, de entrada te dicen que económicamente no es viable, luego que hay problemas de infraestructuras, o que Europa no nos deja… y al final de toda esta peripecia, aprobamos la ley, se demuestra que es efectiva y entonces el presidente del Gobierno abraza la medida. Eso demuestra que la estrategia más correcta es que mire a su izquierda. Aquí no es diferente. Lo mejor para Aragón es que Lambán mire a su izquierda. Maru lleva cuatro años intentando empujar a vuestro presidente. El trabajo que se ha hecho es bueno y se puede mejorar si conseguimos tener más representación.

Sin embargo, mantienen fuertes discrepancias con el presidente de Aragón respecto a la unión de estaciones y al modelo de implantación de las renovables.Este es el gran tema de los próximos 50 años en nuestro país. Hay que conseguir seguir innovando sin perjudicar al territorio. No debería ser contradictorio. Hay que poder asegurar el esquí y la energía renovable a la vez que se cuida su tierra. Es una cuestión de planificar y hacerlo bien.

¿Temen que Teruel Existe bascule en Aragón para permitir un gobierno de la derecha?Lo primero tiene que ser el bienestar de la gente que vive en los pueblos de Aragón, pero además de ese bienestar existe un programa político que pueden ir en un sentido ideológico o en otro. Nosotros estaremos siempre dispuestos a pactar con quien comparta una agenda política clara de avance en derechos y justicia social.