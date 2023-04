Retrasos en Renfe, Iryo y Ouigo por una avería: "No he llegado a abrir mi restaurante. Ha sido un desastre"

Entre los miles de afectados por el rosario de retrasos y demoras en la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, hubo muchos aragoneses. Entre las afectadas se encontraba Lucía Cristóbal, natural de Ateca, que había tomado un AVE a Zaragoza para acudir a unas pruebas médicas por la mañana y tenía previsto volver a primera hora de la tarde.

"Tenía que coger el tren a las cinco menos cuarto y luego abrir mi restaurante. He tenido un retraso de más de dos horas y no he llegado para la hora de abrir por la tarde", lamentaba. "He tenido que llamar a otra persona para que pudiera abrir el negocio y a lo que he llegado ya estábamos en horario de cenas. Ha sido un desastre", aseguraba.

También se quejaba por la "falta de información": "Han ido dando distintas horas y había algo de desconcierto". Dentro del grupo de afectados en Zaragoza estaba también el diputado Eloy Suárez y la senadora Luisa Fernanda Rudi, ambos del PP. "Hemos tenido que esperar dos horas y cuarto para subir a un tren con destino Madrid. En un principio nos han avisado de que no tendríamos hueco e iríamos de pie, pero nos hemos podido apañar", relataba Suárez, que agradecía el esfuerzo de las trabajadoras a pie de andén.

En su caso, tenía previsto acudir a una reunión por ser presidente en una de las comisiones del Congreso: "No he llegado", apuntaba.

Otra afectada, Rocío, una bilbilitana que prefería no decir su apellido y que regresaba de trabajar en la capital aragonesa, detallaba: "Hemos estado esperando en una zona de sofás en la planta de abajo y hemos estado muy tranquilos". "Tenía que haber llegado a las seis de la tarde y lo hemos hecho a las ocho y media, por lo que el día se ha alargado", reprochaba.

Un fallo en un cambio de agujas en Ballobar ocasionó retrasos de varias horas en la línea entre Madrid y Barcelona.

"La gente está muy nerviosa"

Natalia Morte tenía que coger el AVE en Zaragoza para volver a Madrid a las 20.26 y casi una hora después seguía esperando en la estación de Delicias, aunque reconocía que su caso no era, ni de lejos, el peor. "Aquí hay gente que lleva cuatro horas de espera", decía a este periódico.

Esta viajera se quejaba de la falta de información sobre lo ocurrido y cómo se iba a solucionar. "No sabemos a qué hora vamos a salir porque la información de los paneles con los horarios no es fiable. Pone que va a llegar un tren a las 20.30, no llega y el aviso se cambia en la pantalla", explicaba. "Algunos ni siquiera están anunciados, como el nuestro", se lamentaba.

"Una sola empleada sin información, con un walkie-talkie que no se entiende, nos está avisando a gritos", señalaba, alertando de la complicada situación de algunos viajeros a su alrededor. "Aquí hay gente que pierde últimos trenes de enlace con Sevilla, gente mayor que lleva horas esperando sin información de si van a salir. La gente está muy nerviosa", sentenciaba sin saber si iba a poder regresar por la noche a su casa.