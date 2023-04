El modelo covid de la Evau eleva las notas, pero Aragón se cae del podio autonómico

Aragón ya no lidera las notas de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (Evau). El cambio de modelo de examen a consecuencia de la pandemia ha provocado que la Comunidad pase de estar entre las dos o tres mejores calificaciones medias de la fase general a situarse en 2022, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Educación y FP, incluso por debajo de la media nacional. Todo ello, pese a que las calificaciones logradas por los aragoneses durante los tres últimos años son más altas que anteriormente.

El año pasado, la nota media de la Evau en Aragón fue de 6,80 puntos (sobre 10), teniendo en cuenta tanto la fase ordinaria como la extraordinaria. Una centésima por debajo de la media española, lo que la situó como la novena más baja, compartiendo puesto con Cataluña. Este cambio de posición se produce tras la modificación de modelo de examen, que se flexibilizó por la pandemia -dando mayor opcionalidad- y que se ha mantenido pese a que la emergencia sanitaria ya no condiciona la capacidad de estudio y de asistencia a clase de los jóvenes.

El nuevo tipo de prueba llegó en 2020 y disparó todas las calificaciones medias. Dos años después, el efecto de la flexibilidad se ha reducido en algunas autonomías -entre ellas Aragón-, mientras que en otras sigue al alza. Y provoca que comunidades como Cantabria incrementen en 0,7 puntos su nota en solo tres años. En La Rioja también se rozan esas cifras y lo mismo ocurre en Asturias, con 0,62 puntos más. El aumento es llamativo puesto que solo Cantabria se había situado en los años anteriores entre las de mejores calificaciones. No obstante, las diferencias entre regiones apenas son de décimas.

Además, para el cálculo final de la calificación de acceso, la nota de la Evau se compensa con la media del bachillerato. Y es que los alumnos de todo el país, con exámenes y temarios diferentes, pueden matricularse en cualquier universidad.

Al interminable debate sobre la complejidad o no de cada una de las pruebas planteadas, se une que todavía no se conoce al detalle cómo se abordará la nueva Evau, que se prevé implantar en 2024. El Ministerio de Educación y FP, liderado por la aragonesa Pilar Alegría, llevó a cabo el pasado mes una prueba piloto -en la que Aragón no participó- cuyas conclusiones oficiales aún no han trascendido.

El nuevo modelo pretende ser menos memorístico y que refleje la realidad de la vida cotidiana. Así, en Matemáticas aparecen fórmulas para poder ser utilizadas, en Latín se incluye un glosario y en Inglés hay un apartado de preguntas referidas a un ‘listening’, cuestiones que hasta ahora no tenían cabida en las pruebas de Aragón. Se dejan 105 minutos para cada prueba, algo que ya ha sido criticado por el conjunto de universidades, entre ellas la de Zaragoza, que aseguraron que de mantener el planteamiento serían necesarios más días de prueba, lo que alargaría en exceso el proceso y también los trámites posteriores.

Aragón despunta en Alemán

La asignatura de Alemán es en la que los aragoneses siempre sacan una mejor calificación media, según los datos propios de la Universidad de Zaragoza. El año pasado se alcanzaron los 8,455 puntos entre los 42 alumnos que se presentaron a la convocatoria ordinaria, es decir, la de junio. Sigue así la tendencia de años anteriores, en los que siempre ha oscilado entre los 8,2 y los 9,3 puntos. En el caso de 2022, le siguió el 8,008 logrado, de media, por los 195 inscritos en Griego; y el 7,703 que consiguieron los 718 que hicieron el examen de Latín.

En el lado opuesto de la balanza se situaron los 37 matriculados en Geología, con una calificación media de 6,093; los 2.248 que hicieron la prueba de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales (6,198) y los 135 que se presentaron a Diseño (6,265).

En la convocatoria extraordinaria, la de julio, al no contar con ningún alumno de Alemán, fue la asignatura de Artes Escénicas, con sus apenas 11 matriculados, la que tuvo mejores resultados: un 7,829. Le siguió Griego (6,85), Dibujo técnico (6,738) y Fundamentos del arte (6,44). Y hasta dos materias ni siquiera llegaron al 5 de media. Una vez más, donde más flojean los aragoneses es en Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, cuya calificación se quedó en un 4,298. Y tampoco alcanzó el aprobado Historia de la Filosofía (4,587).

