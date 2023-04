Podemos celebra ese sábado en Zaragoza el mitin central de su ‘Fiesta de la Primavera’

Los simpatizantes de Podemos tienen una cita este sábado en el Parque del Agua de Zaragoza donde la formación morada va a celebrar un gran mitin y exhibir fortaleza de cara a las elecciones del 28 de mayo.

Esta jornada vienen marcada por la polémica después de que se anunciase hace unos días con un vídeo promocional que difundieron para animar a la gente a acudir al mitin. En la grabación convocando a los ciudadanos a participar en los actos de Zaragoza, Podemos explica lo que es ser de este partido: "Es el militante de toda la puñetera vida que alucina y se indigna cuando ve que sus ministros se ponen de perfil con la OTAN y la guerra de Ucrania (...)", una pulla dirigida a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por cerrar filas con Pedro Sánchez en el envío de armas.

Hay otro mensaje a Díaz entre los casi cinco minutos que dura la grabación, en el que la voz en off señala que hay quien puede pensar que Podemos "es un grupo de resistentes alejados de las mayorías y condenados a vivir en una esquinita del tablero". "La gente no es idiota, sabe que hay diferencias", ha subrayado Irene Montero, y reconocer esas diferencias "no es incompatible con el compromiso con la unidad".

El vídeo continúa con nuevas críticas a Díaz donde Montero vuelve a repetir que le preocupa que "no haya mostrado su compromiso con la unidad" al no haber firmado con Podemos un acuerdo para establecer la celebración de primarias abiertas cuando llegue el momento. Para Montero, es evidente que hay "un cuestionamiento" por parte de los partidos que podrían incorporarse a Sumar sobre el peso que tiene que tener cada organización y, en concreto, que Podemos debe ocupar "un rol secundario" y eso es lo que debe determinar la gente "a través de un método democrático, participado".

Estas declaraciones molestaron a otras formaciones de izquierda y es en ese clima caldeado en el que se enmarca el acto de este sábado que marcará el inicio de la precampaña de los morados. Podemos llama así a sus simpatizantes a movilizarse y visualizar su fuerza militante en Zaragoza con un mitin en el que Ione Belarra e Irene Montero arroparán a los candidatos al 28M en Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares, Castilla-La Mancha, Aragón, Cantabria y Canarias, entre otros.

También se espera la asistencia del exvicepresidente Pablo Iglesias y el cofundador de la formación Juan Carlos Monedero que arroparán a la candidata aragonesa, Maru Díaz.