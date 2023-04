Usuarios del Albergue ayudando a chicos con discapacidad: la Maratón de Zaragoza, una carrera con muchas metas

Mario García tiene 20 años y sufre trastorno del espectro autista. Esta semana está especialmente emocionado porque el domingo correrá la Maratón de Zaragoza, una cita que volverá a exhibir su cara más abierta e inclusiva: es una carrera para todos. "Llevo semanas preparándome y me hace mucha ilusión", subraya. Su madre, Isabel Pelayo, se siente orgullosa de que su hijo pueda participar. "Me hace ilusión saber que va a formar parte de algo y no va a estar apartado del mundo. Es importante la inclusión, si no la sociedad les ve como gente rara. Tienen limitaciones, pero son capaces de correr, disfrutar y ser felices", defiende.

A sus 17 años, Juanjo Marín correrá los últimos 5 kilómetros de la carrera más importante de la capital aragonesa, al igual que Mario. "Mi hijo tiene Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y participar en la maratón es muy importante para él", subraya su padre, Francisco Marín. Juanjo desvela que "estar rodeado de tanta gente es muy bonito" y espera con muchas ganas que llegue el día.

Mario y Juanjo realizarán la prueba junto a 14 jóvenes con discapacidad intelectual (que correrán entre 5, 10 o 15 kilómetros) y otros 9 niños que sufren enfermedades raras, bautizados como ‘dragones’ (harán todo el recorrido en silla de ruedas y carros). Todos estarán acompañados y empujados por 60 voluntarios que se irán relevando -aunque algunos recorrerán los 42 kilómetros-. El objetivo, aseguran los organizadores, es dar visibilidad a las diferentes patologías y "vivir un día emocionante". "Vamos a hacer de la carrera una fiesta por la inclusión", aseguran.

De izquierda a derecha, Alfa Yellow, Mario García, Melvin Myers, Juanjo Marín y Vanessa. Laura Arnedo

Entre los voluntarios, se hallan al menos tres usuarios del Albergue Municipal. A pesar de estar inmersos en situaciones delicadas, Vanessa, Alfa y Melvin quieren colaborar con la iniciativa ‘Zancadas de Inclusión’ impulsada por Special Olympics y en la participa Muévete por los que no pueden. La participación de estos tres usuarios se enmarca en el Plan de Primera Oportunidad del Ayuntamiento de Zaragoza, que promueve itinerarios de inserción social para personas sin hogar, a través de apoyo para acceder a una vivienda tutelada, talleres ocupacionales y actividades deportivas.

Vanessa, usuaria del Albergue desde el año pasado, asegura estar "nerviosa" ante la gran cita del domingo. "Me hace mucha ilusión participar con ellos, aunque no se aún qué distancia podré recorrer. Es un gesto de integración y unión de fuerza", asegura la zaragozana de 37 años, que explica que ahora está recuperando su vida "poco a poco".

Trabaja desde los 18 años y tiene 11 cotizados a la Seguridad Social. "Yo siempre he trabajado y de diferentes cosas como camarera, dependienta u operaria. Ahora me dedico a la limpieza. Mi problema han sido las adicciones. Es lo que me dejó la cuenta a cero y numerosas deudas. Pedí ayudas, pero no me llegó nada", relata. Eso le hizo "buscar cobijo". "Recurrí al Albergue Municipal a finales del año pasado ante la situación en la que estaba", cuenta.

Ahora, agradece, le han facilitado un empleo para que pueda integrarse de nuevo en el mundo laboral. "A día de hoy trabajo para hacer frente a las deudas que tengo con diferentes entidades públicas y bancarias. El dinero que gano no es para hacer ningún viaje ni tener caprichos", especifica.

De izquierda a derecha, Alfa Yellow, Vanessa y Melvin Myers. Laura Arnedo

Melvin Myers es otro de los usuarios del Albergue que participará como voluntario. "Estoy muy contento de formar parte de esta iniciativa, porque es importante y fundamental dar a conocer la realidad de estas familias", apostilla el panameño, de 26 años. Melvin sostiene que en "España existe mucho más apoyo que en el resto del mundo".

El joven llegó a Zaragoza hace un año buscando "una nueva oportunidad". "Estuve tres meses viviendo en el Albergue y ahora resido en un piso tutelado de Accem. Estoy muy agradecido porque he conseguido trabajo y de lo mismo a lo que me dedicaba en mi país. Soy entrenador de baloncesto en la fundación Basket Zaragoza", indica.

Sin embargo, Alfa Yellow, otro de los voluntarios del Albergue, no ha conseguido acceder al mercado laboral en España. "Llegué hace nueve años de Guinea y todavía no he conseguido empleo. Regularizar los papeles ha sido un proceso especialmente largo", lamenta el joven de 27 años, que apenas había cumplido la mayoría de edad cuando aterrizó en el país. Durante mucho tiempo estuvo entrando y saliendo del Albergue municipal y ahora reside en un piso tutelado.

Participar el domingo en la Maratón de Zaragoza supone para él "una motivación". "Yo creo que es emocionante que podamos estar juntos los niños y jóvenes con discapacidad y nosotros. Es la primera vez que voy a cooperar en algo así. Estoy muy agradecido de que nos lo hayan propuesto, porque me gusta el deporte y también ayudar a la gente", declara.