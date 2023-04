Aliaga no descarta seguir en política en otra formación tras la sentencia contra el PAR

El vicepresidente de Aragón, Arturo Aliaga, ha cargado duramente este jueves contra la actual dirección del PAR tras la sentencia de la Audiencia Provincial que ratifica las irregularidades del congreso y que fue recurrida en contra de su opinión. El líder aragonesista, que ha exigido responsabilidades a quienes tomaron esa decisión, no ha aclarado su futuro político, y ha dejado la puerta abierta a recalar en otra formación de centro.

Aliaga ha recordado que él defendió acatar la sentencia inicial y celebrar de forma urgente un nuevo congreso en el que dar voz a los militantes y “llegar limpios a las elecciones”. Y advirtió de que, de lo contrario, habría “consecuencias políticas, económicas y de imagen”. El vicepresidente de Aragón, que revalidó su liderazgo en el PAR en aquel congreso fraudulento, se ha mostrado “triste” por la situación del partido, que dice estar “al límite”, con una cascada de bajas y dificultades para configurar listas en el territorio para el próximo 28-M.

“En noviembre teníamos 450 listas, las expectativas de voto nos daban mantener y mejorar la representación en las Cortes, y hoy ya no salimos en las encuestas como fuerza política. Es tristísimo”, ha manifestado. Por ello, ha señalado que “quienes tomaron esas decisiones tendrán que dar explicaciones”. También les ha pedido a “esos 18 sabios” que recurrieron la primera sentencia que “pongan el dinero y paguen las costas, no querrán que paguen los militantes”.

Futuro personal

Sobre su futuro político, Aliaga ha asegurado que tiene todas las puertas abiertas. “Estoy pensando lo que voy a hacer, lo decidiré en los próximos días”, ha apuntado. En cualquier caso, se ha mostrado abierto a seguir vinculado a alguna formación de centro, y más tras haber mantenido conversaciones con la dirección nacional de Cs, partido que este jueves ha ratificado su alianza con Tú Aragón, la escisión del PAR conformada por afines al vicepresidente.

“Yo de momento no anuncio nada, no me puedo posicionar, hay conversaciones”, ha reconocido. “Dije que hasta que no se supieran las consecuencias de la sentencia no hablaría, y ahora ya las sé, ahora se abre otro proceso”, ha reflexionado.