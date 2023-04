Aragón recupera la tasa de escolarización de 0 a 2 años previa a la crisis de la covid

La escolarización en la primera etapa de la infancia, de 0 a 2 años, vuelve a sus cifras habituales después de reducirse a consecuencia de la pandemia. El miedo de las familias al contagio puesto que los menores de estas edades no usan mascarilla y las facilidades dadas en aquel momento por las empresas respecto al teletrabajo favorecieron que los pequeños apuraran el tiempo en casa en lugar de acudir a escuelas infantiles.

Según los datos publicados la semana pasada por el Ministerio de Educación y FP, en el curso 2021-2022, un 36,1% de los niños de estas edades estaban matriculados en una escuela infantil, similar al 36,5% que se registraba en el 2019-2020, cuando estalló la crisis sanitaria. En el punto intermedio estos porcentajes se redujeron a un 31%, cifra que no se producía desde hacía más de una década.

"Hubo mucho miedo, y muchas veces, más que por los niños era por el riesgo que podían correr los abuelos", recuerda Olmo Aznar, vicepresidente de la Patronal Aragonesa de Centros de Educación Infantil (Pacei). Ahora considera que las "reticencias" por la covid "ya han pasado a otra esfera" y que se ha demostrado que el "teletrabajo es incompatible con que el niño esté en casa".

Estos cambios, no obstante, no se han materializado de igual forma en el sector público que en el privado. Mientras que el primero sigue creciendo con la apertura de nuevas escuelas infantiles –como la recién construida por el Ayuntamiento de Zaragoza en el barrio de Parque Venecia o las impulsadas por la DGA en diferentes localidades– y la ampliación de colegios con la posibilidad de escolarización anticipada a los dos años –para el próximo curso se incorporan el Gloria Arenillas y el Catalina de Aragón en Zaragoza–; el segundo todavía no ha podido recuperar todos los alumnos perdidos.

"Nos volvemos a encontrar con la misma problemática de antes de la pandemia, la falta de ayudas", recalca Aznar, quien recuerda que las plazas tienen "un coste muy elevado derivado de las ordenanzas del Departamento de Educación". "Debemos cumplir unas exigencias pero no hay un apoyo económico a las familias como hay en el resto de comunidades autónomas", lamenta. Desde su punto de vista, supone un "desperdicio de recursos" que la Administración ofrezca nuevas plazas en barrios donde existe suficiente oferta en el sector privado. De hecho, considera necesario que se ponga encima de la mesa tanto esta situación como la caída de natalidad, una cuestión que "preocupa" al sector.

Pese a la recuperación registrada en el cómputo global de la Comunidad, estas tasas todavía están lejos de las registradas a nivel nacional, donde, pese a la bajada provocada por la crisis sanitaria, en el curso 2021-2022 ya estaban matriculados en esta etapa el 41,8% de los menores. Alcanza así cifras históricas, impulsadas por autonomías como La Rioja, que ha pasado de no alcanzar el 45% antes de la pandemia a situarse en el 50,6%. Estas diferencias también se mantienen cuando se analiza solo la escolarización a los dos años. En Aragón se sitúa en el 57,8% de los menores frente al 64,2% de la media del país.