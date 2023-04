Juan Cruz: "La clave del cine es transmitir; y si además creas conciencia..."

El zaragozano Juan Cruz está de moda en Gran Bretaña. Creativo de Sky History, no hace otra cosa que coleccionar premios.

¿Empezamos por los premios?

Perfecto. En los Premios Promax, obtuve dos estatuillas de oro y una de bronce en 2022. Antes, en 2017, el Premio Young Filmmarkers Competition. La temática de este galardón fue muy valorada.

¿De qué iba…?

Sobre el riesgo en la sociedad: ¿qué significa el riesgo para ti?

¿Y qué significa para usted?

Se me ocurrió que uno de los mayores riesgos era la adicción al móvil y a las redes. Parece que la gente está más conectada, pero es justo lo contrario.

Y de allí, por la puerta grande a Sky History…

Ahora trabajo en tres canales de la empresa A+E Networks: Sky History, Crime+Investigation y Blaze.

El contenido de los dos primeros es obvio. ¿De qué va el tercero?

Como usted suponía, los dos primeros son reales. Blaze también lo es. La temática de Blaze es esencialmente para el espectador masculino: programas de empeños a los bestia, leñadores, buscadores de tesoros, ovnis…

Y todo esto creado por un zaragozano que en su estado de wasap sigue apareciendo Alfonso I el Batallador…

Así es. En Londres vivo en el área de Chiswick, muy cerca del trabajo, que está en Hammersmith. En Zaragoza vivía en la calle de San Miguel, cerca de la iglesia. Estudiaba en Corazonistas. Nací en el hospital Miguel Servet. O sea, todo muy zaragozano.

¿Cuándo le llamó el cine?

Cuando cursaba Bachiller. Me apunté a la escuela ‘Un perro andaluz’, de Leonor Bruna. Ahí descubrí cómo se filma, cómo se graba, cómo se edita. Comencé a hacer cortos con los amigos. El futuro laboral lo veía a través de ADE en Zaragoza, que es lo que estudié.

Nunca sabes dónde está el futuro hasta que te das con él...

Desde luego. Me fui de Erasmus a Londres en 2012. Terminé la carrera. En 2015 me fui de nuevo a Londres. Después, me marché a Washington, a la embajada de España. De allí, a Londres otra vez, ahora a un máster en Film-Production. Y conseguí un trabajo en la Universidad de Greenwich.

Como el meridiano...

Es un distrito de Londres. Entré en la industria del cine y televisión en 2017. Y hasta hoy.

Lleva apenas cuatro días, pero ¿cómo ha logrado conectar tan bien con el público británico?

El espectador británico es diferente al español, del mismo modo que el carácter de un inglés es diferente al de un español. Allí hay menos pasión en todo. Londres es cosmopolita, pero en el resto de Inglaterra la gente es muy casera.

Por cierto, antes no me ha citado la conquista del premio Berlin Flash Film Festival.

Fue muy especial. Lo hice en 2021-22 con mi pareja, Christina. Hubo un caso de un secuestro de una chica, Sarah Everard. La mataron fuera de Londres. A raíz del crimen, hicimos un film sobre la inseguridad que sufren las mujeres al caminar por la noche. Presentamos el trabajo, hubo suerte y logramos el premio en Berlín.

Si aseguran que lo suyo era la comedia…

Y la distopía. Pero el premio en Berlín llegó con ese film.

¿Qué directores de cine le han impactado más?

Martin Scorsese.

Ambiente neoyorquino…

Quentin Tarantino, Christopher Nolan…

Del cine español no dice nada. ¿No le mola el cine español?

Siendo honesto, no me atrevo a calificar lo que no veo. Y, ciertamente, casi no veo cine español.

¡Pero si al gran Pedro Almodóvar le dieron un Óscar y todo!

No me gusta mucho Almodóvar.

A mí, nada...

Prefiero a Paco Plaza y a Jaume Balagueró.

Plaza y Balagueró: cine de terror, ¡qué miedo!

A mí me gusta. La clave es transmitir. Y ni le cuento si, además de arte, creas conciencia.