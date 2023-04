La escisión de Cs se alía con el PAR y aporta una veintena de listas en Zaragoza y Teruel

La Plataforma Liberal Aragonesa, la escisión de Ciudadanos liderada por los diputados Ramiro Domínguez y Beatriz García, ha oficializado este martes su alianza electoral con el PAR. El acuerdo pasa por su integración como independientes en las listas aragonesistas para el próximo 28 de mayo y aportarán, por el momento, una veintena de candidaturas, fundamentalmente en Zaragoza y Teruel.

Para ello, cuentan con un centenar de integrantes, en su mayor procedentes de Cs y algunos de ellos con cargos municipales, aunque ni Domínguez ni García han querido dar nombres. Solo han aclarado que en la plataforma no hay ningún parlamentario más ni tampoco ninguno de los seis ediles de la capital aragonesa. Sobre estos últimos, García ha señalado que no han hablado con ellos y no saben qué van a hacer. "Se lo debería preguntar a ellos", ha añadido.

Tal y como publicó este diario, Ramiro Domínguez hará doblete y de forma inédita encabezará la lista del PAR a las Cortes por la provincia de Zaragoza y la del Ayuntamiento de Alcañiz. Todo apunta a que su compañera y presidenta de la Plataforma Liberal, Beatriz García, acompañará a Domínguez como número tres al Parlamento, aunque ha señalado que aún no lo sabe y que estará donde digan sus compañeros.

García ha explicado que la escisión de Cs surgió "de forma espontánea" hace apenas unos días con la ilusión de "mejorar la vida de los aragoneses" y dar "satisfacción" a todos los aragoneses a los que sienten huérfanos y no saben a quién votar. "Muchos venimos de Ciudadanos, que hemos abandonado con una tristeza tremenda. Navega sin rumbo y eso es precisamente lo que nos ha unido a todos", ha dicho.

La presidenta de la Plataforma Liberal han señalado que tienen implantación en las tres capitales y en municipios y su objetivo, junto con el PAR, es ofrecer una alternativa al PP y al PSOE de "centro liberal y de Aragón". "Hay que ver en qué sitio cada uno se siente más cómodo y podamos trabajar con ilusión, pero en cada sitio estará el mejor, sea de un partido o de otro", ha aseverado.

Su homólogo del PAR, Clemente Sánchez-Garnica, ha puntualizado que a partir de la próxima semana se sentarán a hablar para configurar las listas autonómicas y locales, aunque al igual que en el caso del PP y una de las dos escisiones del PAR, Aragoneses, cabe que en algunos municipios vayan por separado.

Sánchez-Garnica ha manifestado que el acuerdo del PAR y de la Plataforma -que ha asegurado que se ha tratado en los órganos de dirección de su partido- permite sumar en un proyecto "aragonesista, moderado, liberal y transversal". Y ha trasladado su especial "orgullo" por el contexto que sume su formación. "Le está costando mucho salir adelante porque las operaciones de acoso y derribo son evidentes y aquí estamos defendiendo a los aragoneses", ha defendido.

En su puesta de largo también han defendido el acuerdo tanto el secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, como el hasta ahora vicepresidente segundo de las Cortes por Cs, Ramiro Domínguez, que podría dejar el cargo tras hablar con el presidente de la institución, Javier Sada, aunque no ha querido adelantar su decisión.

Izquierdo ha recordado que su intención era "fichar talento" y así entendía que supone la alianza con la Plataforma Liberal, a cuyos integrantes ha convencido para seguir porque, ha señalado, "se querían ir a su casa". Y ha aprovechado para contraponer a los que "utilizan los dedos para designar y no hay democracia", en alusión a Cs y a la designación de Carlos Ortas como líder autonómico. "Tenemos la capacidad de que los aragoneses, de una vez por todas, vean la libertad en el centro político aragonés. No tenemos ninguna atadura y no nos vamos a vender por un plato de lentejas", ha aseverado.

De la misma forma, ha criticado el "juego de la silla" que, a su juicio, practica el líder del PP con sus listas y ha remarcado que tampoco se les ocurriría "dar un tiro en la nuca a un alcalde para poner a otro que es más amigo", en referencia al regidor de Maella, el popular Jesús Zenón.

Izquierdo ha remarcado que en la alianza electoral "cada uno estará" donde se considere "mejor" entre las dos formaciones. "No hay nada predeterminado y nos iremos encajando en la posibilidad que veamos mejor para la representación de los aragoneses", ha manifestado.

Tanto el número dos del PAR como Domínguez han defendido que los líderes aragonesistas que provocaron las constantes críticas del diputado liberal al "clientelismo" de la formación ya no se encuentran al frente. "Toda esa gente que tanto les molestaba ya no están, todos los clientelares ya son de otra empresa [el PP]. El señor Biel y sus amigos ya no están y el señor Aliaga, tampoco", ha manifestado, antes de reconocer que ninguno de los dos expresidentes del PAR se han dado de baja.

Alberto Izquierdo se ha comprometido a hacer "las cosas bien" y rectificar lo que se ha hecho "mal en el pasado" porque los aragoneses quieren, ha argumentado, "un PAR nuevo que les defienda sin ataduras". En esta línea, ha dejado claro que se guiarán por lo que sea mejor para los aragoneses tras las elecciones para llegar a acuerdos.

Por su parte, Ramiro Domínguez ha apuntado que su salida de Cs ha sido "obligada" tras haber sido uno de los fundadores en Aragón para seguir defendido la libertad junto al PAR. Su pretensión es multiplicar el número de miembros de la plataforma a un proyecto, que además de aragonesista y liberal, "piensa en el mundo rural".