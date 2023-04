Nueva tendencia comercial: "Situar las marcas en el corazón de Zaragoza es márquetin"

Desde hace meses hemos sido testigos del goteo incesante de franquicias y grandes marcas que se han instalado en las calles del centro de Zaragoza. Muchas de ellas ya se encontraban en los centros comerciales de la periferia de la capital aragonesa y han visto, en el centro de la ciudad, un nicho de mercado potente que no quieren dejar pasar.

El de la capital aragonesa no es un caso único. Esta tendencia que atrae de nuevo al centro de las ciudades a tiendas que solamente podían encontrarse en los centros comerciales del extrarradio se viene dando ya desde hace años en otras grandes ciudades de España y de todo el mundo. Sobre todo tras la pandemia.

“Se ha producido un cambio en la forma de comprar de los ciudadanos después del confinamiento”, dice Cristian Fuster, profesor de Márquetin de Cesur. “La gente ha recuperado las ganas de salir, de pasear por el centro de las ciudades y por los barrios. Y es durante ese circuito cuando se producen las compras”, explica Fuster.

Además, “ahora hay una mayor concienciación de apoyo al pequeño comercio, a las tiendas de proximidad y las grandes marcas lo han visto y quieren acercarse al centro para formar parte de esa zona comercial en la que el usuario ha decidido pasar su tiempo libre”, continúa el docente. “Las firmas internacionales se han visto arrastradas al centro de las ciudades por el movimiento del comercio local”, añade Fuster.

Según este experto en Márquetin, esta situación debe enmarcarse dentro de la visión más ecologista que cada vez tienen las nuevas generaciones de consumidores. “Muchos jóvenes no tienen coche y los que lo tienen, prefieren no cogerlo para desplazarse a realizar sus compras, no solo por el gasto en gasolina, sino por tener una mayor conciencia ecológica.

Se preocupan más por la contaminación, el cuidado del Medio Ambiente y por el comercio de proximidad”, prosigue. “Este es otro de los factores que ha hecho a las franquicias volver al centro de las ciudades”, afirma Fuster. “De este modo se crea un centro comercial abierto con todas las tiendas aglutinadas en torno a las calles del centro de la ciudad”, señala. Una tendencia, que según Fuster, “va a ser cada vez mayor”.

Una operación de márquetin

Para el profesor de sociología del consumo y miembro del grupo de investigación Sociedad, Creatividad e Incertidumbre de la Universidad de Zaragoza, David Pac, “ubicar las grandes marcas en el centro de la ciudad es una estrategia de márquetin”, dice. “Se suelen situar en las mejores calles de cada ciudad, en edificios emblemáticos, para que el mero hecho de comprar allí sea algo especial”, añade.

Además, “estas tiendas en el centro son el escaparate de la marca, su imagen, y buscan que la gente entre al pasar por delante. Estar en el centro les permite que haya mucha afluencia de personas”, continua el sociólogo. “Además, aunque muchos consumidores suelen comprar por Internet, les gusta probarse el producto y verlo in situ, algo que les es más fácil si el establecimiento se encuentra en una situación céntrica”, argumenta Pac.

Sin embargo, Pac advierte de que tener un bulevar de estas características en el centro de la ciudad “puede afectar negativamente al comercio de cercanía de los barrios y habrá que esperar para ver si el comercio de proximidad se ve perjudicado”, señala.

Un "centro comercial abierto" en 'la milla de oro'

Todos estos factores han contribuido a que, desde hace algunos años, las grandes insignias del comercio textil hayan querido posicionarse en el centro de la capital aragonesa. Con últimas incorporaciones de Primark y Zara a paseo de la Independencia el próximo año, las ampliaciones de Mango, Stradivarius y Bershka, la reforma de CyA, la instalación de Decathlon junto a plaza de Paraíso, el eje Independencia-calle Alfonso se convierte en una gran zona comercial ubicada en la llamada ‘milla de oro’ de la ciudad que acoge algunas de las marcas de la industria textil más importantes del mundo, que antes solo se podían encontrar en los centros comerciales o, incluso, en otras ciudades españolas.

Primark y Zara son solo las últimas en llegar pero la oferta comercial en la zona es más amplia. Hay que recordar que desde hace años, Independencia acoge otras marcas del grupo Inditex como Massimo Dutti y Zara Home y que también pueden encontrarse franquicias de Cortefiel, Primor, Women Secret, Sephora o Parfois.

“En Zaragoza tenemos un centro, que ya por sí mismo es un centro comercial abierto”, dice José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA). “Reúne todas las características de uno después de que se haya pacificado al tráfico y se hayan habilitado grandes zonas peatonales”, explica. “Lo único que faltaba eran las grandes tiendas”, señala.

Sin embargo, “esto tiene sus riesgos”, advierte Oliván. “Uno de ellos es que esta gran zona comercial expulse a todo lo demás, como está ocurriendo en muchas ciudades anglosajonas en las que en el centro solo hay negocios y no vive la gente”, señala. “No es el caso de Zaragoza, pero se tiene que prevenir para que el centro de las grandes capitales no se convierta en ciudades muertas por las noches”, advierte Oliván.

Además, Oliván quiere dejar claro que este tipo de consumo “no está reñido con los centros comerciales”, matiza . “Las grandes superficies atraen a muchos consumidores de todo el Valle del Ebro, de ciudades como Lérida o Pamplona, además de Huesca, Teruel y de pueblos de toda la zona”, enumera el presidente de UCA.

“Este público necesita desplazarse en coche obligatoriamente para acceder a las grandes marcas y les es más fácil acudir a los centros comerciales por la facilidad en el aparcamiento y porque no tienen que entrar en la ciudad, por lo que las dos ofertas comerciales, centro y periferia, son válidas y complementarias”, afirma Oliván.