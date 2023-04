La Universidad de Zaragoza busca más de 400 profesores temporales para el próximo curso

La Universidad de Zaragoza prevé contratar para el próximo curso a más de 400 docentes temporales, según la convocatoria lanzada la pasada semana. Aunque los procesos se regirán por la anterior norma (LOU), ya incorporan alguna de las novedades contempladas en la Ley Orgánica del Sistema de Universitario (LOSU). De este modo, las plazas de profesor asociado tendrán como máximo 120 horas lectivas frente a las 180 que eran posibles hasta ahora. "Es un paso que se ha empezado a dar", detalla Ismael Jiménez, vicerrector de profesorado del campus público.

Explica que, como antes del 31 de diciembre de 2024 tienen la obligación de "estabilizar" a todo el profesorado asociado -convocando para el próximo curso todas las plazas necesarias-, la oferta de este año –aún de contratos temporales– solo tendrá un año de duración. A partir de entonces, recalca, todas las vacantes de asociados serán indefinidas. Hasta ahora, este profesorado tenía "una proyección máxima de cuatro años", es decir, el contrato que se firmaba era de un año, pero se podía renovar hasta en tres ocasiones.

El campus público usa hasta la convocatoria actual esta figura para "sustituir bajas de larga duración, a personas que se acogían a servicios especiales, comisiones de servicio o descargas por cargos académicos". Esto cambiará con la LOSU, por lo que la Universidad trabaja en la implementación de la figura del profesor sustituto, con el fin de que se pueda utilizar desde el comienzo del próximo curso. En este caso, las convocatorias iniciales serían mediante concurso, aunque debería prepararse un sistema de bolsa que facilite la contratación.

El asociado debe de ser un profesional de reconocido prestigio en un área de conocimiento, en la que además debe tener un puesto de trabajo. "Son las plazas más numerosas que salen para cuadrar el año", especifica Jiménez, quien reconoce las "dificultades" a las que se ha enfrentado durante los últimos meses, con la incertidumbre de cómo se acabaría aprobando la LOSU, algo que ocurrió hace menos de un mes. "Te encuentras con que quizás las decisiones que empiezas a tomar, luego pueden no tener efecto", puntualiza.

De las 297 plazas de asociado que se convocan, 211 corresponden a la provincia de Zaragoza, otras 40son de Huesca, 27 de Teruel y casi una veintena están ligadas a varios centros, por lo que no hay una provincia concreta. Además se ofertan 43 vacantes de asociados para docencia de prácticas externas y otras 63 de profesores con contrato de interinidad.

Esta última figura es autonómica y ha permitido a la Universidad captar docentes "a tiempo completo en áreas críticas donde no había acreditados para ocupar el puesto de ayudante doctor". En la LOU, los ayudantes doctores debían contar con una acreditación, además del título de doctor. Ahora ya no será necesario cumplir el primer requisito, por lo que la figura del profesor de interinidad "va a ser menos necesaria". Muchos de ellos eran doctores, pero "en el momento en el que solicitaban la plaza no tenían la acreditación correspondiente".

Asimismo, se lanza una oferta de 37 plazas de profesor ayudante doctor. Tanto estas como las de interinos suponen puestos temporales que, una vez se consiguen los méritos necesarios, se convierten en estables, es decir, profesor titular o contratado doctor –que en la nueva ley pasa a llamarse profesor permanente laboral–. Las solicitudes para estas vacantes se pueden presentar del 12 al 21 de abril.

Más de 150 plazas indefinidas

Para este curso, si no hay ninguna modificación por parte del Ministerio de Hacienda, el campus público prevé convocar 152 plazas fijas, de las cuales 23 se destinarán al cupo de investigadores de excelencia que tienen el certificado I3. En las convocatorias derivadas de la oferta de empleo se intentarán seguir los tiempos habituales: una en verano y otra en invierno. Hasta el 31 de diciembre de 2023 las convocatorias de plazas permanentes se pueden efectuar ajustadas a la LOU y, a partir de entonces, se regirán por la LOSU y el futuro Real Decreto de Concursos.

Otro de los cambios importantes es que para la promoción interna (de profesor titular a catedrático de universidad) se pasa de un concurso-oposición, en el que el aspirante debe "defender su proyecto ante un tribunal", a uno de méritos, en el cual solo hay que presentar la documentación. También trabajan en la adaptación de la dedicación del profesorado permanente a la LOSU para el curso 2024-2025.