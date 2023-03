Gestación subrogada: las historias de familias detrás de la polémica

La maternidad de Ana Obregón de una niña por gestación subrogada en Estados Unidos, a los 68 años, ha reabierto un debate político y social en España. De hecho, se ha convertido en una de las noticias más comentadas en la calle desde que se conoció, este miércoles, vía portada de una revista del corazón.

El caso de la actriz está obligando a los partidos políticos a afianzar o aclarar sus posiciones sobre la gestación subrogada. Este jueves, el PP lo ha enfriado al decir que no toca ahora abordarlo -un día después de abrirse a una regulación-, y el PSOE mantiene su rechazo y añade que "no es deseable que se haga en el extranjero". Según datos de Asuntos Exteriores, los hijos por gestación subrogada inscritos en los consulados españoles en 2022 fueron 163, la mayoría de ellos (138) en EE. UU.

En Aragón, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha opinado que planificar de forma remunerada y en unas condiciones en las que se desconoce si se respeta la libertad de la mujer gestante "no es una práctica deseable en nuestro país ni en las condiciones sociales actuales". "Tengo una opinión clara como consejera y como ginecóloga, y España tiene una ley pionera de reproducción asistida hace muchos años en la cual no se contempla la gestación subrogada", ha dicho. "Mi posición está clara, tenemos una ley española en la que esta posibilidad no se contempla -ha continuado-. Por tanto, cualquier forma de privación de libertad para obtener de forma remunerada, en este caso un hijo o un ser humano, no es una técnica ni una práctica lícita".

"En España no dejan adoptar a personas que han sufrido una enfermedad como el cáncer, con lo cual ya te anulan. Solo deseaba tener hijos y formar una familia"

Gabriela (nombre ficticio) es una madre zaragozana -de 40 años- de un niño por gestación subrogada en Ucrania en 2019. "Mi marido y yo seguimos los cauces legales que había que hacer y fue todo bien. En ese país no dejaban inscribir al pequeño en el consulado y tuvimos que iniciar en España un proceso judicial para formalizar que el padre es el progenitor. Se realiza una prueba de paternidad y luego se hace la adopción", explica.

En su caso, ella quería ir por la vía de la adopción pero al haber pasado un cáncer se encontró con esa puerta cerrada. "En España no dejan adoptar a personas que han sufrido una enfermedad como el cáncer, con lo cual ya te anulan. Solo deseaba tener hijos y formar una familia. Quería dar el amor que le estoy dando; me daba igual que fuera genético (propio) o no, que fuera de este país o de otro. (Mi hijo) Es el mejor regalo que puede tener mi vida después de dos cánceres", subraya Gabriela, que ante la noticia de la nueva maternidad de Obregón dice estar "contenta" porque haya venido un bebé al mundo. "Y vaya a tener el máximo amor posible", añade. Eso sí, pide que la gestación subrogada se pueda regular, como lo está por ejemplo en Ucrania. "Todo está regulado, desde el primer punto hasta la última coma".

Desde la asociación de familias españolas por gestación subrogada Son Nuestros Hijos piden al Gobierno "un debate sereno" sobre esta práctica. Su secretario, Rafael Galiana, señala que abogan por una regulación garantista, ética y "totalmente legal". "Sin que haya ningún tipo de abuso. Como está ocurriendo en el resto de países europeos o a nivel internacional", observa. Alrededor de 800 familias españolas son socias de dicha asociación, de las cuales casi 100 son de Aragón.

Para Galiana, en el debate sobre la nueva maternidad de la actriz española se están mezclando dos cosas diferentes: el proceso de gestación subrogada en sí y hasta qué edad una persona puede tener acceso a técnicas de reproducción asistida. "Este último no nos corresponde a nosotros como asociación", remarca.

"Hay muchos hombres famosos que tienen 60, 70 u 80 años que tienen hijos de forma natural y nadie les critica"

"La gestación subrogada es un proceso donde hay muchos sentimientos y mucho amor. Lo hicimos de la forma más ética y en ningún caso hemos forzado a la mujer gestante a hacer algo"

Por su parte, Michael -padre de tres niños por gestación subrogada junto a su marido Jordi- considera que la edad de Ana Obregón no puede ser una razón para cuestionar su papel como madre. "Hay muchos hombres famosos que tienen 60, 70 u 80 años que tienen hijos de forma natural y nadie les critica. Ella está en buena forma, tiene mucha familia y está muy apoyada", opina. Y califica su nueva maternidad como una gran noticia. "Por fin se nos da la oportunidad de hablar de nuestros procesos. Dudo que la ministra de Igualdad haya hablado alguna vez en su vida con una gestante", afirma.

Este matrimonio catalán recurrió a la gestación subrogada con donación de óvulos en Canadá, en 2017, y en Estados Unidos, en 2019. Tienen tres hijos: un niño y dos niñas de la misma mujer gestante. "Para mí, es un proceso donde hay muchos sentimientos y mucho amor. Lo hicimos de la forma más ética y en ningún caso la hemos forzado a hacer algo. Ella lo ha hecho para ayudarnos y no tenía una motivación económica. No estoy diciendo que todos los casos sean como los nuestros", indica Michael, que subraya que tienen una relación muy especial con la mujer gestante. "Mis hijos saben que es una persona muy especial para nosotros y que siempre estará en nuestras vidas. Ellos no la ven como a una madre ni ella se ve como madre de nuestros hijos".

Michael apunta que acudieron a Canadá por ser un país donde se reconocen los derechos de los padres y las mujeres gestantes; y también porque es más barato que en EE. UU. "Y en el primero no hay compensación económica para ella", detalla. En cuanto al precio, habla de entre 70.000 y 80.000 euros en Canadá y en Estados Unidos, más de 150.000. "Es verdad que no es accesible para todo el mundo. Pero no somos una familia rica, hemos ido ahorrando durante mucho tiempo".

También Juan Luis Fernández y Christian Ruiz -una pareja de Cambrils- tienen dos hijos (de 7 y 5 años) por gestación subrogada, pero de dos mujeres de Australia y México. "Estamos muy contentos con los dos procesos. Ellas y sus allegados son nuestras familias. Nuestros hijos las conocen; son sus tías especiales. En agosto volveremos para ver a una de ellas; allí vivimos durante 7 años", avanza Fernández, quien aboga por que el proceso sea altruista. "Y que cuando llegue a España esté controlado por un organismo del Gobierno. Que haya una compensación no nos parece mal siempre que la mujer lo haga de manera libre, voluntaria y no tenga necesidad económica. En Australia no hay compensación y en México, una pequeña", explica.

En cuanto al caso de Ana Obregón, sostiene que a nivel de sociedad "se nos ha ido un poco de las manos", avisa de que hay una crispación "muy elevada" en nuestro país y habla de "un linchamiento". "La están llamando compradora de bebés. Nosotros estamos muy visibles en redes sociales y estamos entre comillas acostumbrados, pero no quiere decir que lo dejemos pasar por alto. Y ha habido declaraciones de políticos y ministras que han convertido en un asunto de Estado la vida privada de una persona que no ha hecho daño a nadie. Ha querido ser mamá otra vez en Estados Unidos, donde es posible a través de la gestación subrogada", dice.

"Ha habido declaraciones de políticos y ministras que han convertido en un asunto de Estado la vida privada de una persona que no ha hecho daño a nadie"

Asimismo, Juan Luis Fernández añade que en España la gestación subrogada no está regularizada. "Pero no es ilegal", resalta. Y añade: "Ana Obregón es una persona muy inteligente, va a tener todo muy atado y sabe que si le pasa algo, su hija va a tener detrás a la familia".

Mientras, la zaragozana Marian Cisterna, que fundó en 2013 el Grupo Apoyo Hello -una comunidad gratuita para pacientes de reproducción asistida-, defiende la ley regulada y altruista sobre gestación subrogada que hay en países como el Reino Unido, Canadá e Irlanda, entre otros. "A la mujer gestante se le paga los gastos sanitarios -antes, durante y después del parto-, pero que sea de manera altruista. Y cuando la ley está regulada, esa compensación no puede superar unas cifras", informa Cisterna, quien hace hincapié que como comunidad respetan todas las opiniones y perspectivas. "No podía ser de otra manera".

La opinión de un psiquiatra

Por otro lado, el psiquiatra aragonés José Carlos Fuertes Rocañín, especialista en Medicina forense, señala que el debate que se ha suscitado en torno a Obregón es porque se trata de una persona famosa y no ve ningún problema en su edad. "¿Que no es lo más adecuado y mejor? A veces lo mejor no es lo que se puede hacer. Es una manera de intentar paliar el dolor que le ha supuesto la pérdida de su hijo; lo ha dicho ella. No tiene por qué haber ningún trastorno ni para la madre ni para la niña", asegura.

"¿Quién está educando a gran parte de los niños en España? Las abuelas y abuelos. Están todo el día cuidando a sus nietos y nadie decimos nada ni nos enfadamos ni nos echamos las manos a la cabeza"

"Me parece peor que muchos jóvenes tienen niños sin saber la responsabilidad que conlleva"

Para Fuertes Rocañín, la polémica es una forma de distraernos de lo que es realmente importante. "Que la salud mental está muy precaria en nuestro país, la falta de medios sanitarios... Me parece peor que muchos jóvenes tienen niños sin saber la responsabilidad que conlleva, ver cómo los padres discuten en un proceso de separación y no les importa que su hijo/a vaya al juzgado mil veces a declarar...", enumera. Y se pregunta: ¿Quién está educando a gran parte de los niños? "Las abuelas y abuelos. Están todo el día cuidando a sus nietos y nadie decimos nada ni nos enfadamos ni nos echamos las manos a la cabeza (en alusión a los 68 años de Obregón)", responde.

"Si no hay ninguna norma contraria y ninguna ley que prohíba esa situación, es una persona libre, que paga sus impuestos y cumple los requisitos legales -prosigue- Que Ana Obregón decida ser madre subrogada me parece algo totalmente anecdótico.