Los escombros y la basura se acumulan en el entorno de Villanueva de Jalón

Botellas, latas, cascotes de obra, molduras de yeso, cubos, restos de una chimenea vieja, botes de aislante de juntas, parte de un lavabo, telas y maderas. Es una lista de los elementos que se pueden encontrar entre la maleza en un apartadero de la carretera CV-603, a los pies del despoblado de Villanueva de Jalón, núcleo englobado dentro del término municipal de Chodes, en la comarca de Valdejalón. Desde diciembre de 2022, Santiago Gimeno, vecino de Purroy, ha ido observando cómo ha ido aumentando: "Es una pena y nadie pone remedio", lamenta.

"Los escombros los empecé a ver a finales de año. A mitad de enero mandé un correo al Ayuntamiento de Chodes y luego he mandado otros tres más con fotografías, porque cada semana hay restos nuevos. Y ni caso, ni me contestan", lamenta Gimeno. Así, reclama que el Consistorio "asuma su responsabilidad, que lo mande limpiar, pongan un cartel de prohibido verter basura y que pongan dónde puede ir la gente para tirarlo".

A este respecto, la alcaldesa, Dolores Torrubia, asume que la administración local no tiene "ni medios ni personal". Argumenta que la empresa que recoge la basura no sube por esa carretera y el operario municipal en el pueblo que hace distintos trabajos "solo está cuatro horas y no hay ni un vehículo".

Gimeno, por su parte, lamenta que este escenario favorece la retroalimentación del problema: "La gente lo ve y lanza también cosas. Se incita", incide. "Por vergüenza torera me llevé una rueda, una manta y un bolsón con embalajes de plástico", apunta.

Lo que no se pudo llevar el propio Gimeno en su coche es un fardo con cartones comprimidos de gran volumen y peso. Como vecino de la zona critica que "no se entiende que los tiren aquí, teniendo en Purroy, a tres kilómetros, un punto limpio y en la misma carretera contenedores de vidrio y plástico y en Morata de Jalón, a seis kilómetros, otro servicio en condiciones".

Visto que no ha prosperado ninguna medida, ha puesto la problemática en conocimiento del Seprona de la Guardia Civil, que le ha planteado la posibilidad de interponer una denuncia. En su particular cruzada, Gimeno ha encontrado el apoyo de Antonio Maestro, vecino de Morata de Jalón y un habitual defensor de frenar el deterioro del despoblado de Villanueva y, en concreto, de su maltrecha torre mudéjar. "Cada vez que paso intento subir y ver la torre, que en el último año ha empeorado muchísimo", detalla.

"Había unos agujeros que se han hecho más grandes y cada vez irá a peor porque entrará más agua", subraya. Así, Maestro asume que "no es ya restaurarla de arriba abajo, pero al menos que se arregle el tejado y puede aguantar 50 o 60 años sin deteriorarse tanto" y lamenta que "la zona se está convirtiendo en un pecio cultural y un mar de indiferencias políticas donde nadie se responsabiliza".

Gimeno apunta que "con el 1% cultural derivado de las obras del AVE se podría haber rehabilitado la torre y la iglesia de Nuestra Señora de la Huerta, pero aquí ha habido una dejación de funciones". En ese global, enumera que se lo han comunicado a nivel provincial a la Diputación de Zaragoza, al Gobierno de Aragón y a la comarca de Valdejalón. "Veo las yeserías de Juan de Marcas y se me cae el mundo encima", lamenta.

Sobre la situación actual y que no haya una movilización social mayor, Maestro dice con resignación: "Siempre estamos cuatro para defender el tren o para criticar el trasvase del Jalón a Mularroya, y así no puede ser".