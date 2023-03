Los sindicatos desconvocan la huelga tras firmar el acuerdo con el Salud, que superará los cuatro millones anuales

El Salud y los sindicatos CSIF, CC. OO. y UGT han firmado este martes el documento que pone fin a casi dos meses de negociación y ocho reuniones, tras alcanzar este lunes un preacuerdo que evita la huelga prevista para este viernes. Entre las medidas que se han consensuado figura el abono del nivel 3 de la carrera profesional afecta al personal sanitario de formación profesional y de gestión y servicios y está reconocido, en muchos casos, desde 2010. Se pagará desde el 1 de mayo, sin efecto retroactivo, y supondrá un coste de más de 4 millones al año. El coste del resto de medidas variará "dependiendo del número de personas que se incorporen" y "habrá que ir poco a poco implementándolas".

El acuerdo, que deberá pasar por la Mesa Sectorial de Sanidad, prevista para el día 4 de abril, y ser aprobado en Consejo de Gobierno, incluye, además, otras reivindicaciones como la implantación progresiva de la jornada laboral de 35 horas o la apertura de los centros de salud urbanos de 8.00 a 20.00, que se materializará a partir de 2024 mediante la recuperación de las jornadas deslizantes, que se suspendieron en 2012. De este modo, los profesionales podrían cambiar su turno de mañana al de tarde un día a la semana, o viceversa. Se estima que se podrían incorporar a este sistema unos 250 trabajadores, de 40 centros urbanos.

En torno a las 9.45, el gerente del Salud, José María Arnal, y las representantes de las organizaciones sindicales -Jessica Fessenden (CSIF), Delia Lizana (CC. OO.) y Elena Lahoz (UGT)- y el resto de miembros del comité de huelga han suscrito el preacuerdo, bajo la atenta mirada de Juan Ramón Artiga, director de Recursos Humanos del Salud (que ha participado por videoconferencia); de Javier Marzo, director de Atención Primaria y Hospitales del Salud; y de Jesús Olano, director del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos (CGIPC).

El gerente del Salud ha reconocido que es "un antes y un después” tras semanas de negociaciones. El desbloqueo del nivel 3 para el personal del Salud (excepto médicos, enfermeros y fisioterapeutas) era "una reclamación histórica" y "justa". El coste de la aplicación de esta medida supondrá en torno a 2 millones este año, a partir de mayo. Y, a partir de 2024, superará los 4 millones anuales. "El desbloqueo del nivel 4 para todas las categorías del Salud -que se recoge en el acuerdo- vamos a ver cómo se puede aplicar a lo largo del tiempo".

El acuerdo recoge también la apertura de los centros hasta 20.00 con jornada deslizante, "eso significa que muchas personas tendrán acceso a su médico o enfermero por la tarde" en un horario distinto al habitual. Será de aplicación el año que viene para los centros urbanos, "donde más demanda existe". "Habrá que establecer las medidas presupuestarias, porque va a ser una jornada voluntaria e incentivada", ha indicado. Este modelo de atención se implantará en todos los centros urbanos, con un volumen importante de población. El Salud, además, va a estudiar la reapertura de los Puntos de Atención Continuada que se cerraron en Zaragoza capital, y así está contemplado en el acuerdo. "Vamos a hacer un estudio para tratar de reordenarlo", ha señalado.

Respecto a la jornada de 35 horas, el gerente del Salud ha destacado: "Hemos tratado de modularla a lo largo de tres años". Sería progresivo, ha dicho. "Habrá que planificarlo bien porque afecta a la organización de un modo claro". Una comisión de seguimiento valorará cómo se van implantando las medidas consensuadas en el documento.

Arnal ha mencionado que el acuerdo contempla otras medidas de aplicación "inmediata", como la creación de la figura del coordinador técnico de forma inmediata o la mejora de las condiciones del personal médico y de Enfermería de Atención Continuada. En este sentido, ha hecho hincapié en que el Departamento ha negociado cuestiones durante esta legislatura que ha definido como "justas", como "el pago de la hora de guardia, el incremento de la tarjeta sanitaria o el pago del desplazamiento a centros en horario laboral".

Satisfacción entre los sindicatos

Las portavoces de los sindicatos CSIF, CC. OO y UGT han trasladado este martes su satisfacción por la firma del preacuerdo, tras semanas de negociación, una manifestación el pasado domingo en Zaragoza y la amenaza de la huelga en todo el sector sanitario para este viernes, que finalmente se ha frenado.

Jessica Fessenden, portavoz de Sanidad de CSIF, ha indicado que se han aceptado los puntos más importantes. Respecto a la Atención Continuada ha explicado que ahora mismo la mitad del personal está integrado en los equipos de Atención Primaria: "Hemos conseguido retomar un grupo de trabajo para hacer estudio de cómo integrar a los que faltan; mientras tanto se han comprometido a mejorar unas reivindicaciones que veníamos haciendo, como saber cuándo empezaba el fin de semana, que sus bajas laborales contabilizaban por su calendario...". Por su parte, Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. Aragón, ha reconocido que de los 19 puntos que pedían "han renunciado a algunos" pero "hemos sacado adelante 11", entre ellos, ha dicho "las líneas rojas que no podíamos dejar de reivindicar". "Hemos hecho algunas renuncias, las 35 horas no van a ser de aplicación inmediata", pero "era la única forma de materializar un acuerdo que en otras comunidad ya está". Tampoco ha habido consenso respecto a la retroactividad de la carrera profesional: "Se ha puesto de manifiesto su inviabilidad económica". En mayo se hará efectivo en las nóminas a quien tiene reconocido ese nivel. Elena Lahoz, secretaria de Sanidad de UGT Aragón, ha añadido que "el acuerdo es emocionante y estamos contentos": "Yo personalmente vi cómo se firmaba el acuerdo de carrera profesional en 2008. Desgraciadamente vi cómo se paralizaba. Y hoy por fin soy yo la que firma el desbloqueo del nivel 3 de carrera profesional. Es un gran beneficio para los trabajadores".

Elecciones sindicales este jueves

La representatividad de la Mesa Sectorial convocada para el día 4 de abril cambiará dependiendo de los resultados que se obtengan en las elecciones sindicales en el Salud, que se celebrarán el día 30. Están llamados a votar en torno a 26.000 trabajadores del Salud.

"El órgano legítimo de la negociación es la Mesa Sectorial", ha adelantado Lizana. "Todas las reivindicaciones que tenemos que sacar de ahora en adelante las tendremos que hacer en esa Mesa Sectorial, donde hemos visto que hemos sido incapaces de hacerlo estos últimos 4 años", ha indicado. "La representatividad de la Mesa puede cambiar" pero "no entendería que otras organizaciones sindicales no aprobasen que a sus profesionales no se les aplicasen estas mejoras, como las 35 horas, o el nivel 3 o incluso hablar del nivel 4". "Sería una irresponsabilidad no apoyar este documento en la Mesa Sectorial".