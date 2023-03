Fin de curso, despedidas y lágrimas: "Le deseo lo mejor..."

El calor –no metafórico– de la jornada, más propio del periodo estival, y la proximidad al examen final del curso, el 28 de mayo, impregnaron ayer al último pleno ordinario de la legislatura -queda uno escoba en abril- de un aroma a despedida. Algunos diputados culminaron su discurso final previo a la jubilación, mientras otros emprenden nuevos caminos en esta inestable etapa preelectoral de fichajes, escisiones y listas calientes.

Tras 24 años repartidos entre el Senado, el Congreso y las Cortes, Vicente Guillén recibió una de las ovaciones más cerradas tras su última intervención en la Aljafería. El hemiciclo se puso en pie. El portavoz socialista aguantó emocionado el homenaje, mientras que Susana Gaspar no pudo retener las lágrimas en su discurso de despedida. «Ha sido un honor, gracias, no diré que nos vemos en los bares, como Celtas Cortos, pero sí que nos vemos en las calles», logró articular la diputada de Cs, que abandona el partido.

"Ha sido un honor, gracias, no diré que nos vemos en los bares, como Celtas Cortos, pero sí que nos vemos en las calles"

También apuran sus últimos días en el cargo parlamentarios como Itxaso Cabrera, Javier Sada, Nacho Escartín o Javier Martínez. Mientras, el presidente del Gobierno, Javier Lambán, quiso dedicar unas palabras, algunas en clave personal, al resto de formaciones.

Las palabras más cercanas fueron para su vicepresidente. «Ha sido usted la clave de bóveda de la estabilidad del Gobierno», dijo de Arturo Aliaga, al que apoyó frente a la campaña de «maltrato y acoso y agresión continua» recibida por el dirigente del PAR. «Se merece lo mejor en el futuro y el presente», le manifestó.

El mismo deseo le trasladó a Daniel Pérez (Cs), que aún estudia la propuesta de su partido para liderar la candidatura al Ayuntamiento de Zaragoza. «Su aportación ha sido fundamental para la estabilidad, allá donde vaya, le deseo lo mejor», dijo el presidente. De Santiago Morón destacó que en Vox «han actuado con coherencia y han planteado debates serios». Mientras que de Álvaro Sanz (IU), quizá como un guiño postelectoral, dijo que ha conocido a «pocos políticos con tanta capacidad de trabajo y dedicación».

Bronca con la bancada del PP

Incluso al portavoz del Partido Popular durante parte de la legislatura, Luis María Behamonte, le reconoció su «rigor» y su «aportación fundamental» en los planes de choque frente a la covid. Fue el único gesto amable con la formación conservadora. El presidente dijo que la bancada rival le recordaba, sin citarla, a la película ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, quizá porque una ex directora general del cuatripartito (la ex del PAR Elena Allué) ya tiene hueco en las listas del PP, y ellos no. El comentario no sentó bien a los populares, que con Mar Vaquero a la cabeza acusaron al presidente de «machista».

El viernes, en la segunda jornada del pleno, los diputados se inmortalizaron en la foto de final de legislatura. La sesión plenaria sirvió para sumar nuevas despedidas, ovaciones y palabras de agradecimiento. «Volveré a atender a mis pacientes y a trabajar por la sanidad», dijo la consejera Sira Repollés, que abandona la política. También Escartín pronunció un emotivo discurso, agradecido de su paso por la Aljafería. En cambio, el portavoz de Cs, Daniel Pérez, mantuvo un perfil más discreto, y no hizo referencia a su adiós de la Aljafería en el debate que mantuvo con el presidente, Javier Lambán.