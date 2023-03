Más de 1.600 aragoneses están diagnosticados de covid persistente

El Servicio Aragonés de Salud tiene registrados más de 1.600 pacientes con condición postcovid que han requerido atención médica por secuelas de la enfermedad tras una infección por coronavirus. Desde la asociación Long Covid Aragón, que agrupa a pacientes de covid persistente y que cuenta con unos 600 miembros, aseguran, sin embargo, que ese número "es solo la punta del iceberg" y reclaman unidades específicas para la atención integral. El Departamento de Sanidad apuesta por el protocolo de colaboración multidisciplinar con profesionales de diferentes especialidades que puso en marcha en noviembre de 2021.

La mayoría de los pacientes covid, según la Organización Mundial de la Salud, se recuperan de la enfermedad en unas dos semanas si han tenido una infección leve, un periodo que aumenta si han padecido formas más graves. Los estudios epidemiológicos revelan que hasta un 10% de los infectados, independientemente de la gravedad inicial, pueden desarrollar sintomatología persistente, lo que supondría más de 40.000 en la Comunidad. Y, para hacer frente a este escenario, Sanidad propuso un modelo asistencial centrado en el equipo de Atención Primaria. Para el director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, "las olas que generaron más casos fueron las de 2020". "Ahora se están diagnosticando menos nuevos pacientes con condición postcovid" porque la incidencia es menor, dice, y porque "parece que la vacuna disminuye la gravedad de la condición postcovid y el número de casos".

"A través del protocolo –concreta– se establece que en todos los sectores sanitario hay profesionales de referencia, fundamentalmente de Medicina Interna u otras especialidades, como Rehabilitación o Neumología, para atender a pacientes que tienen condición postcovid. Pensamos que definir algunas unidades específicas no es lo más adecuado".

Desde la junta directiva de la asociación Long Covid Aragón, por su parte, recalcan que "hay mucha gente de la primera ola y de las actuales que no tiene una prueba que acredite su contagio inicial por covid-19" y "es complicado que reconozca covid persistente cuando no hay un diagnóstico" de ese virus. "También hay muchos facultativos que desconocen la enfermedad todavía y registran solo uno de los síntomas. Pedimos una formación adecuada a los profesionales para que cuando el paciente vaya a consulta enseguida reconozcan su sintomatología y enfermedad y no le estigmaticen", dicen. Reclaman, también, "una revisión del protocolo de Atención Primaria consensuada con las sociedades científicas y con los pacientes, que somos los que más sabemos de nuestra enfermedad por sufrirla desde hace tres años".