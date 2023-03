Enferma de covid persistente: "Te sientes una persona joven en un cuerpo anciano"

Yolanda Morales, de 49 años y con dos hijos, trabajaba como enfermera de Atención Continuada en Villarroya de la Sierra cuando, en octubre de 2020, se contagió de covid. Pasó la infección como un simple resfriado pero en su primera guardia al reincorporarse, relata, comenzó con una taquicardia que le hizo acudir rápidamente al hospital de Calatayud. Sentía una debilidad extrema, síntomas neurológicos que le provocaban síncopes, parálisis de las piernas… "Estuve prácticamente un año sin poder salir de casa, me costaba andar y realizar las actividades cotidianas", recuerda.

A partir de ahí comenzó su periplo médico para saber qué le estaba ocurriendo: "Visité un montón de especialistas en Cardiología y Neurología. Somos como los pacientes molestos, no saben qué hacer con nosotros y nos derivan a la Atención Primaria". "Mi médica –cuenta– siempre se ha preocupado por mi salud, pero en la especializada no llevamos ningún seguimiento ni existe una unidad específica". Fue a la consulta privada de Rehabilitación, tanto Neurocognitiva como Física. E incluso viajó al País Vasco, donde le pusieron nombre a lo que le pasaba: disautonomía, una afectación del sistema nervioso central. En enero de 2021 le diagnosticaron covid persistente: "Tener este resultado corrió por mi cuenta, al igual que la rehabilitación". Tras casi dos años de baja, volvió a trabajar, pero tuvo que solicitar cambio de destino a un centro de salud de Zaragoza porque no puede conducir. "Vives siempre con el miedo de cuándo vas a tener una recaída. Estoy con tratamiento y me encuentro más estable, pero hay días en los que los síntomas empeoran: a veces tengo dolores articulares, agotamiento. Yo antes era una persona muy activa, pero con esta enfermedad te sientes como una persona joven en un cuerpo anciano".