Unos 500 mayores de todo Aragón disfrutan de un día de convivencia en Cariñena

Las calles y plazas de Cariñena acogen durante toda la jornada de este sábado a cerca de 500 participantes en la vigésimo octava edición del encuentro anual de personas mayores de Aragón, la primera tras el estallido de la pandemia del coronavirus. A la cita han acudido integrantes de hogares del jubilado, centros y asociaciones de 30 localidades diferentes de toda la geografía, desde Zaragoza capital, hasta Sabiñánigo, Pina de Ebro, Calamocha, Escatrón, Illueca, Cosuenda, Utrillas o El Poyo del Cid.

"Hace años que participo y me gusta porque hablas con la gente, te relacionas y luego lo cuentas. Da alegría", comentaba María Dolores Reina, presidenta del hogar para personas mayores de la cabecera del Serrablo. En este sentido, valoraba que en centros de este tipo cuentan con "muchas actividades, como cursos de informática y yoga, y buenos equipamientos".

La jornada se ha organizado por el Consejo Aragonés de las Personas Mayores (Coapema) y ha contado con la posibilidad de visitar el Centro de Interpretación del Ferrocarril, el Museo del vino, la iglesia de la Asunción y la capilla del Santo Cristo. "Soy de Zaragoza, pero no conocía Cariñena. Es la primera vez que vengo a un encuentro y me ha gustado mucho. Me ha sorprendido", reconocía Feli López, de 70 años.

Tras la recepción en la plaza de España, desde donde se ha realizado un desfile hasta la capilla del Santo Cristo para realizar una ofrenda de flores y frutos en compañía de dos de las reinas de fiestas. Posteriormente, se ha realizado una comida de hermandad en el pabellón polideportivo Alejo Vélez. "Nunca había venido a Cariñena. Es una ciudad muy bonita", reconocía Joaquín Pérez, también de la capital aragonesa.

Pérez reconocía que "la gente tiene que venir, porque te lo pasas bien, cambias un poco y, oye, es barato". En el programa, también se incluía la actuación a primera hora de la tarde de un festival folclórico aragonés a cargo del grupo Carallana, además de un sorteo de regalos. "Pasas el día en convivencia y te entretienes. Hemos visto el centro del tren y la iglesia", reconocía Ramón Dolz que "había pasado por Cariñena, pero nunca había entrado".

En la recepción a los participantes, el presidente de Coapema, Teodoro Corchero, ha recordado la importancia de encuentros como este para la convivencia y ha anticipado que el del año que viene será en Huesca. Para el alcalde anfitrión, Sergio Ortiz, era "un orgullo y un placer" y ha recordado que el Ayuntamiento promueve el envejecimiento activo y presta atención a la soledad no elegida.

En la cita también ha participado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha recordado que el 22% de la población aragonesa tiene más de 65 años, en los que se incluyen 95.000 personas con más de 85 años y más de 600 centenarias. "Tenemos que ser justos con quienes han hecho el Aragón de hoy", reivindicaba.