Avances en el Clínico y el Servet: ya no es necesario pasar por quirófano para extirpar un pólipo o un mioma

Una intervención menos invasiva, sin pasar por quirófano y con una recuperación rápida. Eso permite la nueva tecnología que han incorporado el Hospital Miguel Servet y el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza en el área de Ginecología.

Concretamente, permite extirpar tumores benignos como pólipos y miomas en la consulta. Sin duda, los avances tecnológicos en la Sanidad son fundamentales para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de todo tipo de patologías y esta herramienta es un perfecto ejemplo.

"Una zona de nuestro hospital se ha adaptado para hacer intervenciones que antes eran en quirófano y ahora las hacemos en consulta. Hablamos de histeroscopia (procedimiento clínico que permite ver el interior del útero por medio de una endoscopia para diagnosticar y para tratar patologías intrauterinas, y que también sirve como método de intervención quirúrgica), patología endometrial y conizaciones (extirpación en forma de cono de la parte externa del cuello del útero y una parte interna correspondiente al canal)", asegura Marta Padín, ginecóloga del Hospital Lozano Blesa y profesora de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Zaragoza.

"La histeroscopia nos permite ver y tratar", explica Pilar del Tiempo, ginecóloga del Miguel Servet. Es una intervención, explica el también ginecólogo y profesor de la Universidad de Zaragoza, Javier Medrano, "mínimamente invasiva y ese es el camino que se promueve en la medicina actual y en la del futuro". "Ahora no es necesaria la parafernalia que supone entrar en un quirófano, pero tenemos los mismos soportes, oxígeno y aparatos de monitorización, y se hace con la misma seguridad. Eso era una condición prioritaria", especifica. De esta manera, añade, no es necesario el preoperatorio, ni el ingreso. "Se puede hacer con técnicas de anestesia que no son la anestesia general", argumenta.

La herramienta, denominada Myosure, es un sistema para la extirpación histeroscópica de pólipos y miomas submucosos. El procedimiento consiste en triturar y aspirar simultáneamente los tejidos que es necesario resecar. Es una barra metálica y alargada que se introduce en el aparato genital femenino. "De ser una intervención de media hora en quirófano ha pasado a hacerse en tres minutos en consulta", sostiene Medrano. Además, añade Cristina Tabuenca, también ginecóloga de este hospital, "actúa de forma mecánica sin usar ningún tipo de electrodos y es más cómodo para la paciente", reconoce.

Antes, especifica Padín y Tabuenca, "había que dilatar con anestesia un centímetro para introducir la herramienta, sin embargo, con este nuevo sistema solo es necesario 4 milímetros". "Ahora, en toda cirugía existe una tendencia a utilizar los orificios naturales gracias a los nuevos avances. De esta manera, es posible hacer cirugías mayores con menos cicatrices y con un postoperatorio más sencillo. Con esta técnica también se busca esto", puntualiza Medrano.

Además, en el caso de la Unidad de Patología Vertical, este sistema tranquiliza a las pacientes. "Cuando vienen por el virus del papiloma y ven que se puede tratar de forma ambulatoria, es un alivio para ellas", asegura Medrano.

La consulta ha sido adaptada para poder llevar a cabo estas intervenciones. "Antes, aquí era donde se hacía ecografías y ahora cuenta con todo el material necesario y un equipo de profesionales (enfermeras, auxiliares,...) que no cambian y eso lo valoramos muy positivamente tanto nosotros como los pacientes", sostienen los ginecólogos.

Los profesionales aseguran "haber luchado" para incorporar esta nueva técnica al hospital. "En muchos centros sanitarios de España existen desde hace bastante tiempo y en Aragón lo necesitábamos. Además, es un sistema que permite ahorrar recursos y tiempo. Lo que se deja de gastar el sistema sanitario por ingreso, quirófanos programados,... compensa", apuntan.

Y no solo eso, añaden. "Lo más importante es que la gente antes estaba meses para quitarse el pólipo y ahora viene y en un momento se lo quitamos", aseguran los ginecólogos. El 'feedback' recibido por los pacientes "es muy positivo". "Es menos doloroso y la recuperación es mucho más sencilla. Tienes dolor de tripa por la tarde y la incorporación laboral es prácticamente inmediata", aseguran.

En cuatro meses, el Hospital Clínico Lozano Blesa ha evitado gracias a esta tecnología 120 intervenciones en quirófano. De ellas, hasta 60 conizaciones, que es una intervención que se realiza a mujeres a las que se ha diagnosticado una lesión precancerosa o premaligna en el cuello del útero como consecuencia de una infección persistente por el virus del papiloma humana, se han llevado a cabo en consulta en los últimos meses. "Antes el 100% de estas intervenciones eran en quirófano y ahora con esta herramienta, el 90% las hacemos en consulta", asegura Marta Padín.

Además, se han realizado en consulta en tan solo cuatro meses 170 histeroscopias y 4 punciones de endometrio (extracción de un pequeño pedazo de tejido del revestimiento del útero para examinarlo).

En el Hospital Miguel Servet se extirpan cuatro tumores benignos con esta técnica cada día desde hace unas semanas, cuando dispusieron de la herramienta. Estiman que cada mes, puedan intervenir a 120 pacientes de miomas y pólipos..

Sangrado menstrual

Según datos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), el 27% de las mujeres europeas sufren sangrado menstrual abundante (SMA, por sus siglas) tal como se define médicamente, sin embargo sólo mitad de las afectadas acude al especialista en busca de un diagnóstico y una solución. Para descartar endometriosis o adenomiosis, miomas, pólipos uterinos y otras patologías, los ginecólogos recomiendan acudir al especialista.

El 70% de los tumores benignos en mujeres son miomas. Según explica la SEGO, alrededor del 25% de las mujeres con miomas van a experimentar síntomas, siendo el más frecuente el sangrado abundante de regla, para lo cual existen diferentes tratamientos médicos y en el caso de que sea necesario, también quirúrgicos.