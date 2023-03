Un fallo informático en Alliance Healthcare paraliza el suministro de medicamentos de este proveedor a las farmacias aragonesas

La compañía distribuidora de medicamentos Alliance Healthcare España sufre, desde el pasado viernes, una avería informática a nivel nacional que ha interrumpido el normal desarrollo de su actividad e impide tramitar los pedidos y repartos de medicamentos a las farmacias a las que abastecen.

Según ha comunicado la empresa, Alliance Healthcare España “ha detectado una interrupción de su sistema informático e inmediatamente ha puesto en marcha los equipos adecuados para limitar su impacto. Los clientes de la compañía y los pacientes a los que atienden son su máxima prioridad. Por este motivo, está trabajando rápidamente para solucionar la interrupción”, ha explicado la compañía en un comunicado. Fuentes de la empresa afirman que el sistema sufrió un fallo hace unos días y están estudiando las causas de la avería.

Este problema ha causado ya algunas afecciones en las farmacias aragonesas ya que no pueden hacer pedidos a este almacén y no les llegan sus medicamentos. “La mayoría de las farmacias trabajan con varios almacenes y en Zaragoza apenas se están notando las afecciones porque Alliance Healthcare tiene una presencia residual en la capital aragonesa”, dicen desde el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza.

“Desde hace unos días no nos llegan los envíos de esta compañía. Yo trabajo también con otro almacén y se lo estoy pidiendo a ellos todo, pero las farmacias que tengan solo a este distribuidor tienen un problema gordo”, afirma el farmacéutico Arturo Barrau.

“El viernes pasado por la mañana ya no había forma de meter ningún pedido por Internet. Intenté hablar con ellos por teléfono y fue imposible”, asegura Romualdo Oliva, farmacéutico de Daroca. Pero “el problema lo tienen las farmacias que solo trabajan con ellos. En Teruel hay varias. De hecho, el otro día, el delegado del laboratorio estaba en mi establecimiento y los farmacéuticos afectados le llamaban sin parar al teléfono para que les mandara los medicamentos directamente, sin pasar por la distribuidora, para ver si así, los podían conseguir”, recuerda Oliva.

Aunque esta compañía no es la única del sector en Aragón y tampoco es la que más volumen de distribución maneja en la comunidad -representa alrededor del 10%- está causando un enorme problema a algunas pequeñas farmacias del entorno rural que solo trabajan con ella. “Son momentos complicados porque tenemos un número de farmacias que solo trabajan con esta distribuidora de manera exclusiva”, señala María José Villafranca, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Teruel. “La mayoría de ellas son farmacias rurales a las que no les están llegando los pedidos y tienen que enviar a los pacientes a otras poblaciones”, afirma Villafranca.

“Es una situación difícil porque es una población envejecida que, en muchos casos, no conduce”, añade. Sin embargo, “estamos en contacto con otros almacenes que operan también en Aragón y están respondiendo a la altura de las circunstancias en esta emergencia sanitaria”, continúa la presidente de los farmacéuticos de Teruel. “Tenemos que ver qué alcance tiene y cuántos días va a durar esta afección. Mientras tanto, el resto de farmacéuticos de la provincia nos hemos puesto a la disposición de las farmacias afectadas para lo que necesiten para que, de una manera u otra, la medicación llegue a los pacientes”, asegura Villafranca.

La farmacia de Celadas, en Teruel, es una de ellas ya que trabaja únicamente con este almacén. “Estamos pasándolo mal aunque de momento lo he ido subsanando. En vez de mandar a los pacientes a otra localidad, me he desplazado yo a comprar los medicamentos que necesitaban a otra farmacia, porque la mayoría son personas mayores”, explica Amparo, la farmacéutica. “Desde el almacén no nos han dicho cuándo van a subsanar el problema y ahora estoy pendiente de que me llamen por teléfono, porque me han dicho que se están poniendo en contacto con sus clientes”, continua. “A ver si puedo hacerles un pedido, porque por Internet es imposible. Si me llaman por el otro teléfono, te cuelgo”, dice Amparo, algo nerviosa.

En la farmacia de Ejulve ocurre algo similar. “Es una sensación de incertidumbre porque no sabemos si esta situación se prolongará unos días o una semana”, lamenta Tomás, farmacéutico de la localidad. “Yo he ido solucionando la situación porque tenía medicamentos en stock. En otras ocasiones he derivado a pacientes a otras farmacias y he hablado con el médico para ver si se podía cambiar el producto por otro, pero si se alarga en el tiempo la reserva de medicamentos se me acabara´”, confiesa. “Logré hablar con Alliance Healthcare por teléfono y pude hacerles un pedido. Me ha llegado algo de lo que pedí. Además estoy hablando con otro almacén para ver si me pueden distribuir”, añade el farmacéutico.