Trans a la espera del cambio en la mención al sexo en el DNI: "Por fin el Estado me acepta sin tener que presentar informes médicos"

La huelga indefinida, a nivel nacional, de los letrados de la Administración de Justicia ha supuesto la suspensión de más de 3.400 actuaciones en Aragón (a mediados de marzo) y también está afectando a las solicitudes de cambio en la mención relativa al sexo en el DNI.

La petición se realiza mediante una declaración administrativa a partir de los 16 años, tal y como se contempla en la nueva 'Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI', también conocida como Ley Trans.

El paro comenzó el 24 de enero y la norma del Ministerio de Igualdad fue aprobada en el Congreso a mediados de febrero. A partir del 1 de marzo (cuando se publicó en el BOE), personas trans que han acudido o llamado al registro civil de Zaragoza para solicitar el cambio se han encontrado con que no se tramitan. "Ahora mismo no puedes coger cita. Por eso recomendamos que lo hagan a través de Correos vía procedimiento administrativo. Tiene validez jurídica como que se ha presentado ante el registro; está reflejado en la web del Ministerio de Justicia", informa Natalia Aventín, presidenta de la asociación Euforia. Familias Trans Aliadas (en su página web está recogida toda la información y los distintos formularios de solicitud).

Una de las personas que ha estado llamando sin éxito al registro civil de Zaragoza es Marco Soria, un chico trans de 24 años. Siempre se ha sentido chico, pero no fue hasta los 18 cuando lo aceptó, se cambió de nombre (en todos los documentos oficiales) y empezó a hormonarse. Hace ya un lustro que podría haber solicitado la rectificación registral del sexo en su carné de identidad, pero se negaba por los requisitos obligatorios de la anterior ley. "Tenías que presentar un informe psicológico (diagnosticado disforia de género) y sobre todo haber estado dos años con un tratamiento de hormonación. Que me tuvieran que diagnosticar era algo denigrante; no estoy enfermo", remarca.

"Que con la anterior ley me tuvieran que diagnosticar era algo denigrante; no estoy enfermo"

Marco -que pertenece al colectivo Maño Trans, cuyo fin es educar en la diversidad- se ha esperado a la nueva Ley Trans para dar el paso. "Cuando salió adelante, casi me echo a llorar de felicidad. Mi familia me acepta, parte de la sociedad, también; y ahora ya por fin el Estado me acepta sin que suponga tener que presentar informes médicos ni nada. Es un gran paso en ese sentido y también para los más pequeños (los menores de entre 12 y 14 años podrán cambiar la mención del sexo con autorización judicial y los de entre 16 y 14, siempre que acudan acompañados de sus padres o tutores legales) ", dice este joven, que alude a que alguna vez ha tenido problemas a la hora de enseñar el carné. "Por ejemplo, a veces en la discoteca". Ahora está a la espera de que se desconvoque la huelga de los letrados de Justicia para que le den cita previa para poder hacer el cambio en el DNI. "Otras dos personas del colectivo también lo quieren hacer. Compañeros con los que he hablado se han presentado en el registro civil y les han dicho que estaban con las citas de octubre", añade.

Por su parte, Rebeca, una chica trans de 32 años, también está en su misma situación. "Aunque no he ido en persona al registro civil de Zaragoza, he llamado tres veces y siempre me han dicho lo mismo: que no dan cita previa hasta que termine la huelga", indica. En su caso, tramitará a la vez el cambio de nombre y la mención relativa al sexo. "Me quitará una angustia que siento al ver (en el carné) una parte de mi pasado que ya no está. Empecé con la terapia de reemplazo hormonal hace año y medio y no cumplía los requisitos médicos. Aunque hace 12 años tuve la oportunidad de iniciar este proceso, no me atreví. No se lo dije a nadie hasta hace dos años, he vivido con depresión y reprimiéndolo", confiesa esta joven, para quien la nueva ley supone un avance en la sociedad. "Despatologiza el ser trans y hace los trámites más sencillos", remarca.

"Me quitará una angustia que siento. No se lo dije a nadie hasta hace dos años, he vivido con depresión y reprimiéndolo"

"Lo que ha trascendido es que iba a ir todo el mundo en tropel a cambiarse (la mención relativa al sexo en el carné) y esa no es la realidad . Hay un aumento en aquellas personas que se negaban a presentar informes médicos"

Natalia Aventín, de la asociación Euforia, descarta que vaya a haber un 'boom' de personas trans que acudan a los registros civiles de España a una rectificación registral del sexo porque es un trámite que se podía hacer desde 2007. "No es que estuviera todo el mundo esperando; la mayor parte de la gente ese trámite ya lo tenía hecho. Lo que ha trascendido es que iba a ir todo el mundo en tropel a cambiarse y esa no es la realidad. Lo que hemos encontrado es un aumento en aquellas personas que se negaban a presentar informes médicos", explica.

Según datos de la Asociación, tres personas trans de Aragón han acudido a Euforia para que les ayuden con la documentación tras la aprobación de la nueva norma: dos de Huesca y uno de Zaragoza. "Para rectificación de nombre y mención relativa al sexo tenemos 19 personas en toda España: dos de 12 a 13 años; otras dos, de 14 a 15; y 15 de más de 16 años, una de ellas de Huesca. Y para rectificación registral del sexo, 16 personas de más de 14 años: de ellas, una de Huesca y otra de Zaragoza", detalla Aventín, que recuerda que las solicitudes se pueden presentar ante cualquier registro civil del territorio nacional.

Asimismo, apunta que la tramitación no es algo tan sencillo como "se ha vendido" y ni tan rápido obtener los cambios. "Hasta dentro de 4-5 meses no habrá nadie que tenga hechos los trámites con esta ley. Antes de aprobarse, teníamos 17 solicitudes hechas al registro civil y siete recursos ante la dirección general estatal (de seguridad jurídica). Y tenemos una norma que no se puede aplicar porque los letrados de Justicia están de huelga y no están abiertas las citas", resalta la presidenta de Euforia. Familias Trans Aliadas, que comenta que ha quedado "una laguna" por resolver con los menores de 12 años (pueden cambiar su nombre en el DNI, pero no la rectificación registral del sexo).

"Los niños y adolescentes trans son perfectamente normales, pero viven con el miedo de ser rechazados"

Precisamente, eso es lo que le gustaría a una médico zaragozana para su hijo de 9 años, que desde los seis consta con su nombre de chico en el carné de identidad y en la tarjeta sanitaria. "En el registro civil el trato ha sido bueno siempre que hemos ido. El pasado verano solicitamos la rectificación de la mención del sexo, pero no se contempla en menores de 12. El juez fue amable, pero hasta los doce no lo van a conceder. A nosotros nos gustaría que en sus documentos fuera acorde con el género que él siente como propio. Se siente chico y nos gustaría que pusiera varón. Por eso desearíamos que hubieran sido también incluidos (en la nueva norma) porque son personas y lo tienen claro", reclama esta zaragozana, que pertenece a la Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans Chrysallis en Aragón. "Podría ocurrir que vas de viaje y en un aeropuerto te piden el dni o el pasaporte -continúa- Puede haber situaciones desagradables para un niño".

Además, hace hincapié en que los niños y adolescentes trans son "perfectamente normales", pero viven con el miedo de ser rechazados. "A los 5 años, aparte de negarse a ir con vestidos y arrancarse los lazos, empezó a verbalizar que se sentía chico. No entendíamos nada. El día que le cortamos el pelo se iba mirando por los escaparates y estaba francamente feliz. Su carácter mejoró un montón. Ahora tiene miedo de decirlo a sus amigos, a los que está muy unido, porque tiene miedo a perderlos y se reían de él", afirma esta madre, que indica que hay más problemas de salud mental en las persona trans que en otros jóvenes. "Es por la ansiedad y el temor a no ser aceptados", concluye.