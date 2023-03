Jaime Mayor Oreja: "El único proyecto que no hemos derrotado es el de ETA"

¿La plataforma NEOS persigue cambiar las cosas desde el ámbito cultural del debate?No somos un partido político. Estamos en un debate sobre los principios, defendiendo fundamentos que están hoy en crisis: la vida, la familia, la verdad, la libertad, lo que significa España... La crisis está en la persona, en nosotros mismos. Nos hemos vuelto cómodos, somos una civilización de fin de semana. Nos hemos olvidado de cómo vivían nuestros bisabuelos y abuelos, y no tenemos en cuenta cómo van a vivir nuestros nietos.

¿Cuándo se tuercen las cosas?Después de las guerras hubo un deseo de abrir una nueva etapa, pero sobre criterios de esfuerzo, de cierta generosidad. El dinero no lo era todo, no era el valor más sólido de nuestras vidas, se vivía con sacrificio. A medida que iba avanzando el bienestar material nos hemos ido olvidando de esas referencias permanentes en nuestras vidas, por eso hay tantos colectivos que protestan por su interés, pero hay una crisis del bien común como concepto.

¿A qué referencias permanentes se refiere?Hemos despreciado una dimensión moral y espiritual de nuestra civilización. Creemos que lo importante son los impuestos, el IPC, la inflación... y no es eso, hemos perdido el alma en Europa. No todos debemos ser católicos y creyentes, pero sí debe haber una cierta dimensión de trascendencia, una dimensión religiosa. Si no al final lo material se apodera y te lleva a la crisis y a la decadencia.

Sin embargo, no creen que la solución esté en un cambio de Gobierno.Para que haya una alternativa política de verdad hace falta una alternativa cultural. No nos gobierna en España un Gobierno, ni una coalición, nos gobierna un proceso que se puso en marcha para que el crimen transitara hacia la mentira. Eso fue lo que acordaron sustancialmente ETA y Zapatero en 2004, para que ETA forme parte de la democracia española. Eso es un proceso. No hay que buscar la alternativa al PSOE, sino a un proceso que tiene más calado cultural que político.