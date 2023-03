Ciencia (y agua) para el futuro maíz

No atraviesa su mejor momento el cultivo del maíz en España. La superficie no deja de disminuir porque aunque los previos se han disparado, lo han hecho más los costes de las materias primas con las que se producen. Y el agua, o mejor dicho, su escasez, se ha convertido en un quebradero de cabeza para los productores.

El futuro no se presenta tampoco nada halagüeño. A las actuales incertidumbres se suma la cuenta atrás de las exigencias impuestas por la estrategia comunitaria ‘De la granja a la mesa’ que obliga al sector a reducir, antes de 2030, un 20% la fertilización y un 50% los tratamientos fitosanitarios.

Este escenario será el punto de partida del II Congreso Ibérico del Maíz, que la Asociación General de Productores del Maíz de España (Agpme) y la Asociación Nacional de Productores de Maíz y Sorgo de Portugal (Anpromis) celebran los días 23 y 24 de marzo en Barbastro (Huesca).

"Se trata de continuar lo que comenzamos, junto a los portugueses, hace 3 años en el congreso organizado en Portugal: unificar todos los problemas que tenemos en la Península Ibérica y defender el sector ante todos los problemas que se plantean", explica José Luis Romeo, presidente de Agpme.

El congreso pretende ser un punto de encuentro, de debate e información, al que está previsto que acudan en torno a los 600 profesionales, que se reunirán en torno a ponencias y mesas redondas. También habrá un lugar reservado para el ‘networking’ y los intercambios profesionales y comerciales, añaden los organizadores del evento.

En todos esos debates cobrará especialmente protagonismo los desafíos que plantea un recurso hídrico escaso y absolutamente necesario para este cultivo extensivo que en la pasada campaña ocupó en Aragón alrededor de 86.891,36 hectáreas. Pero, los responsables de estas organizaciones también quieren poner sobre la mesa la necesidad de "abrir los ojos a las nuevas tecnologías y ahí es muy importante la agricultura de precisión y la biotecnología", señala José Luis Romeo.

Y es que el uso de la ciencia "abre al sector unas opciones increíbles", señala el presidente de Agpme, que insiste en que con la biotecnología se puede perfeccionar las plantas, adaptándolas a las necesidades de cada país, haciéndolas más resistentes a las sequía, más eficientes e incluso "generar un producto de mayor calidad".

Un argumento que también defiende el director de esta organización, Javier Folch. "Es fundamental no quedarnos atrás con respecto al mundo, necesitamos que Europa camine de la mano de la ciencia en todo lo relativo a la edición de genes con la tecnología Crispr, dado que es la garantía de producir plantas más fuertes y resistentes a plagas y a la sequía y, por lo tanto más sostenible de cara a alimentar el mundo", advierte.

Estrategia conjunta

Si importante es el sector del maíz en España, no lo es menos en Portugal, lo que explica la organización conjunta de este congreso para analizar el incierto futuro de este cultivo, muy pendiente también de la disponibilidad de agua. "Detectamos una importante necesidad de que los países ibéricos tengamos una estrategia conjunta respecto al agua. En Portugal el tema de la gestión del agua y el aumento de las reservas es más pacífico que en otros países, pero no va al ritmo deseado". Lo dice Tiago Pinto, secretario general de Anpromis, que insiste en que los productores de ambos países no pueden permitirse "que en épocas de verdadera sequía las cosas se pongan muy complicadas, dependiendo únicamente de que haya otras épocas en las que llueva".

Desde Anpromis se insiste además en la necesidad de que el Congreso Ibérico del Maíz aborde la "cuestión medioambiental", como la denomina su presidente, Jorge Neves, que lamenta que este cultivo está «muy atacado» y defiende que "es necesario demostrar que el maíz no es un cultivo enemigo del Medio Ambiente, al contrario, es un cultivo sostenible, tanto aquí en Portugal como en España".

Neves también cuestiona la visión que el Viejo Continente mantiene respecto a la biotecnología. "Europa prácticamente no tiene relaciones comerciales con EE. UU., principal país interesado en investigación en biotecnología, y eso hay que cambiarlo y establecer relaciones estrechas", señala. Porque, como advierte, "con la amenaza de Rusia es preciso encontrar nuevos aliados comerciales y tener un concepto de la biotecnología distinto al que hemos tenido hasta ahora. Europa debe tener sus suministros de maíz completamente asegurados".