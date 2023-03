Las leguminosas toman impulso en España

"España importa ocho millones de toneladas de haba al año y produce 300.000 toneladas de leguminosa en grano. Sólo el 25% de este tipo cultivos que se emplea en la producción de piensos para la alimentación animal es de origen español, en una coyuntura en la que no había suficiente oferta para cubrir una demanda cada vez más creciente. Además, la normativa de la nueva PAC es más proclive a este tipo de cultivos». Así desgranaba Álvaro Areta, responsable técnico de Economía Agraria y del sector de Frutas y Hortalizas de COAG, algunos de los motivos que llevaron a la creación, en 2018 del grupo operativo Inpulse, que ha presentado sus resultados en una jornada en Zaragoza.

Además, Areta añadió que estos cultivos pueden ayudar a reducir el gasto en fertilizantes, que tienen un precio "disparado", ya que en las sucesivas cosechas pueden ayudar a aportar nutrientes a los suelos que reduzcan los gastos en este tipo de insumos.

Asimismo, el proyecto buscaba romper un "círculo vicioso". Las leguminosas son cultivos que, aunque son extensivos, "representan poca superficie y esto supone que las casas de comercialización no pongan todo el interés que pueden ver en otros cultivos. Eso provoca que las semillas no estén lo suficientemente adaptadas a las condiciones y esto hace que los productores no opten por ellos", explicaba Álvaro Areta.

Todos estos retos se establecieron sobre la base de recuperar el diálogo entre todos los agentes de la cadena de la producción de piensos de alimentación animal. "Teníamos que volver a hablar y dialogar para ver problemas y poner soluciones", apuntaba Areta. «Para ello, promocionamos el uso y la producción de leguminosa española a través de un mecanismo sistematizado que permitiera una mayor disponibilidad de semilla de leguminosa, que estuviera adaptado a las necesidades de todos los agentes y que fuera sostenible en el tiempo".

Jesús Abadías, responsable de Sostenibilidad e Innovación de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, incidió en lo "chocante" del dato de disponibilidad de semillas de leguminosa en España. Y es que, de las semillas de haba, guisante y soja, los tres cultivos en los que trabaja el grupo operativo, registradas en la Unión Europea, solo el 8% el 10% y el 1%, respectivamente, se encuentran en España y "no tenemos certezas de si funcionan bien en nuestras condiciones climáticas".

Por ello, afirmaba, "uno de los principales retos ha estado en superar esas barreras de falta de disponibilidad de semilla". Es necesario "dar conocimientos suficientes a los agricultores para que puedan optar por estos cultivos con una información sólida". Para ello, se elaboró un protocolo de ensayos consensuado y validado, así como un análisis de las necesidades nutricionales y de calidad de las variedades para obtener alimentos de la mayor calidad posibles para los animales.

Investigación y producción

El grupo operativo Inpulse está constituido por COAG, que lo coordina, así como por miembros del ámbito de la producción y la investigación. Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, el Centro de Transferencia Agroalimentaria de Aragón y Ars Alendi son los tres miembros aragoneses que participan. Cuenta con un presupuesto de casi 440.000 euros, financiados al 80% por los fondos Feader de la Unión Europea y al 20% por el Ministerio de Agricultura.