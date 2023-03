Antonio Pampliega: “Cambia el idioma, el país, pero al final todas las guerras se parecen”

¿Por qué decidió ser periodista?Porque quería cubrir eventos deportivos, los partidos del Madrid en la Champions, Juegos Olímpicos, Mundiales… Ese era mi sueño. Estuve dos años en el diario ‘As’.



¿Cómo se pasa del Bernabéu a Afganistán?Mediante una clase magistral que tuve en 2001 de un fotógrafo iraní que se llama Reza, que trabajaba para ‘National Geographic’, y vino a hablarnos del Afganistán de los talibanes. Lo explicaba con tanta pasión que dije: ‘Yo quiero hacer lo que él hace’.



¿Se arrepiente del cambio?No, es lo más bonito que he hecho en mi vida. Incluso he estado dispuesto a dar mi vida por mi profesión. Y lo volvería a hacer. Quizás ahora con mi hija no, pero en dos meses me voy a Afganistán.



¿Qué va a hacer allí?Estoy haciendo un documental de la selección femenina de baloncesto en silla de ruedas. Las sacamos a todas de Afganistán y voy a grabar los recursos. Es la punta a lo que es el documental y también a mi experiencia en Afganistán. He estado ocho veces desde 2010. Mi hija se llama Ariana porque es el nombre que le puso Alejandro Magno cuando lo conquistó. Necesito ir y cerrar un círculo.



¿Cómo fue su primera vez en un conflicto bélico?Fue en 2008, tenía 25 años y no tenía ni idea de donde me metía. Piensas que la guerra ‘mola’ y cuando entras ahí sientes miedo.



¿Cuál es la clave para cubrir una guerra?La primera es que tienes que estar dispuesto a dar tu vida. Y después tienes que tener en cuenta el país en el que vives y las condiciones en las que trabajas y con las que trabaja un ‘freelance’. Si estas dispuesto a hipotecar tu vida o no permitirte muchas cosas durante un tiempo, pues malvives y te vas de guerra en guerra hasta que te acabas cansando y te vas.



En 2015 lo secuestró Al Qaeda. ¿Un reportaje vale una vida?No, no lo vale, pero no era solo un reportaje, era ego, era estar donde nadie está. Era un reportaje que yo sabía que valía mucho, no dinero, sino prestigio. Has ido muchas veces, te crees que eres experto y, al final, te la meten doblada. Nos vendió el traductor y el chófer.