Bodas en 2023: "La Iglesia no es la vía rápida de los juzgados"

Hace treinta años, el 'sí quiero' marcaba un antes y un después en la vida de una pareja. No estaba bien visto que los novios se emancipasen sin pasar por el altar. Aunque no ha pasado tanto tiempo desde entonces, la mentalidad de la sociedad ha cambiado y para muchos esta idea queda bastante lejana. Ahora, la mayoría de jóvenes optan por independizarse, convivir y al verificar que tienen una vida compatible, toman la decisión de casarse, o bien por la vía civil o por la religiosa.

A día de hoy, según el estudio 'Nupcialidad y los itinerarios de pareja', ocho de cada diez parejas menores de 35 años tiene intención de casarse. Tras una temporada complicada para el sector de las bodas debido a la pandemia, en 2021 comenzó la recuperación (se realizaron 148.588 bodas en España según el INE). El año pasado, la Asociación de Profesionales de Bodas (APBE) calcula que se celebraron alrededor de 189.000, cifra que esperan que sea similar para 2023.

A pesar de la intención que tienen las parejas, conseguir cita en los juzgados está resultando una tarea difícil desde hace semanas. Al acceder a la página web para solicitarla, la ventana emergente siempre lanza el mismo mensaje: "En este momento no hay citas disponibles. En breve, la Oficina pondrá a su disposición nuevas citas". El pasado 24 de enero empezó la huelga de letrados de la administración de Justicia y desde entonces, conseguir cita previa en el Registro Civil de Zaragoza se ha convertido en una tarea complicada para las parejas.

Con los juzgados atascados, las opciones para el acto del 'sí quiero' se reducen. Son muchos los que esperan hasta las últimas semanas con la esperanza de que se solvente el problema en el Registro Civil y si no es así, como última opción, acuden al notario. Desde Horeca Zaragoza, Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles y Restaurantes, aseguran que de momento no han sufrido cambios de fechas por el atasco del Registro Civil. "Algunas parejas que estaban mirando para este año lo dejan para el siguiente y los que ya tienen todo en marcha y se les genera problema han buscado notario. De momento, muy pocas incidencias", apuntan

En las localidades aragonesas no han percibido un aumento de solicitudes ya que "para el expediente de matrimonio es necesario que uno de los dos esté empadronado en el municipio". "Primero se tramita el de matrimonio y luego el de celebración. El acto lo pueden hacer donde quieran, pero el primer expediente no", explican desde el Ayuntamiento de Alquezar. En Jaca y en Albarracín tampoco han percibido un cambio respecto a otros años.

En las parroquias, por el momento, hay fechas disponibles para casarse este año, sin embargo, no es la opción que eligen los que tenían intención de acudir al Registro Civil. "La Iglesia no es la vía rápida de los juzgados. Son más los notarios. Es decir, por la Iglesia se casa el que tiene claro que quiere una boda religiosa y no vienen como última opción. Es algo muy personal y no toman la decisión a la desesperada", subraya el párroco de la basílica de Santa Engracia, Santiago Aparicio.

Este año tienen programadas 90 bodas y antes de la pandemia hacían una media de 25. "Al igual que sucedió el año pasado, hemos duplicado respecto a 2021, pero tenemos huecos en abril, julio, agosto y a partir de octubre. Hay diferentes factores que explican que estos dos últimos años celebremos más casamientos. Por un lado, hay más gente que se quiere casar y por el otro, San Engracia es una iglesia histórica, la plaza está recién reformada y se sitúa en un buen entorno, en el centro de la ciudad", subraya el párroco.

Desde el Arzobispado de Zaragoza aseguran que esperan un volumen similar de bodas a las que había antes de que comenzase la pandemia. "El año pasado se celebraron todas las que no se pudieron durante la covid y la tendencia es que se empiece a normalizar la afluencia", reconocen. En la capital aragonesa, las que concentran la mayoría de bodas son "Santa Engracia, San Cayetano, San Felipe, el Seminario de San Carlos, La Seo y El Pilar". puntualizan.

En España, el matrimonio canónico no requiere de una celebración previa en el Registro Civil ni en el juzgado. Por lo general, es la propia iglesia la que se encarga de inscribir la boda en el Registro Civil.

En las notarías, la carga de trabajo ha crecido "exponencialmente" desde que comenzó la pandemia y se ha agravado con la huelga en los letrados que afecta también a otros procesos desde hace semanas. "Hay muchos problemas para pedir cita. Cuando una pareja lo consigue, le dan para dentro de un tiempo", subrayan desde la Notaría Fernando Usón de Zaragoza.

"Por eso muchos optan por las notarías", apuntan. Lo mismo sucede en la Notaría Morató - Boned - Pinedo, también de la capital aragonesa. "Hay más volumen de trabajo y todas las semanas tenemos alguna firma, algo que antes no sucedía", sostienen.

Desde el Colegio Notarial de Aragón especifican que en el 2022 se asignaron notarios para iniciar 781 expedientes matrimoniales en Aragón. "En lo que llevamos de año se han asignado hasta el día de hoy 226", apuntan.

"Es la opción más costosa, pero también la más rápida. En total, supone unos 600 euros", aseguran desde la Notaría Francisco de Asís Pizarro Moreno y Jesús Pérez Espuelas. Por este cauce no existen listas de espera.