Jorge Teo Ros, ingeniero: "Einstein es una gran oportunidad para Zaragoza"

Ingeniero zaragozano de 25 años, Jorge Ros trabaja en Basilea (Suiza) en una empresa farmacéutica, y ha colaborado en el proyecto del monumento dedicado al científico Albert Einstein, premio Nobel de Física, por el centenario de su visita a Zaragoza. El memorial escultórico fue inaugurado el pasado martes junto al Pabellón Puente y en la inaguración estuvo con su padre, Juan Antonio Ros, y su hermano mayor.

¿Añoraba trabajar en su ciudad o se vive bien en Suiza?Se vive bien allí, en Basilea, pero echo de menos Zaragoza y espero volver lo antes posible. Tengo retos internacionales muy apasionantes y espero aplicar allí todo lo que aprendí aquí.



¿Necesita Zaragoza más intervenciones que recuerden historias como la de Einstein?Sí. Y este tipo de colaboración entre el sector público y la iniciativa privada permite que no se cargue todo el coste sobre los contribuyentes, y aporta un trasfondo cultural a la ciudad para su crecimiento y para que sea cada día más relevante.

Su hermano Juan Antonio es arquitecto y también ha participado en proyectos en Zaragoza…

Me ha ayudado mucho y ha estado involucrado en proyectos de mejora de la ciudad, como lo mencionó el alcalde.



¿Cómo ve la evolución de la ciudad cuando vuelve a Zaragoza?

Zaragoza se va moviendo hacia la escena internacional y habría que darle algún empujón más.

¿Supuso una ayuda en ese sentido la Expo de 2008?

Sí, pero le falta mucho para convertirse en una ciudad relevante en el mundo; si vinieran profesionales extranjeros, eso le daría el último empujón en el marco europeo e internacional.



De Suiza, ¿qué se traería?Me traería de Suiza la seriedad y el respeto al Estado, al ámbito público, y su capacidad de convivir con diversos idiomas y formas de ser entre regiones muy distintas para defender un país y empujarlo en la misma dirección.

¿La neutralidad les va bien?Les va bien por la curiosidad que suscita el país; y esa estrategia internacional les funciona internamente.

¿Ha trabajado junto a su padre y su hermano en algún otro proyecto?Ayudé en el de la estación de Canfranc, que es icónica. Para nosotros fue muy importante al haberlo dirigido un ingeniero de Caminos (Fernando Ramírez Dampierre). Nos daba mucha pena cómo se encontraba y ayudamos en la urbanización. Instalar ese sol ha sido un honor.



¿Qué le parece la exposición en el pabellón puente junto al monumento de Einstein?El emplazamiento para el Memorial de Einstein es muy adecuado. La movilidad sostenible que trata Mobility City es uno de los principales retos al que nos enfrentamos. Deseamos todos que el espacio expositivo se complemente con actividades divulgativas y de debate que trasladen el conocimiento al ciudadano y que tenga gran éxito.

¿Cree que Zaragoza ha tardado en recuperar el espacio de la Expo 2008? ¿Qué hubiera instalado allí?La singularidad de los espacios y edificios que exige una Expo hace difícil la reutilización posterior. No obstante, Zaragoza ha conseguido un ratio muy alto de aprovechamiento comparado con otras ciudades y quedan solamente unos pocos edificios por reutilizar razonablemente. El que presenta más obstáculos es la Torre del Agua, pero posiblemente es porque se trata de un diseño fallido en origen.

¿Qué le parece que en pleno siglo XXI estamos viviendo una guerra del siglo XX en Ucrania?Creíamos que en Europa las cuestiones territoriales y étnicas quedaron estables tras la guerra de Yugoslavia pero no es así. Las autocracias suelen tener un resentimiento fuerte hacia el Occidente porque quieren competir por alcanzar su mismo nivel de prosperidad y bienestar, pero sin democracia ello no es posible. Entonces alteran las reglas de juego para reafirmarse y reivindicarse mediante estos conflictos. Me preocupa el hecho de que el presidente ruso Vladimir Putin posea armas de destrucción masiva y no tiene nada que perder.

¿La Universidad de Zaragoza es modelo en carreras como la suya de ingeniería aunque luego tienen que irse fuera a trabajar?En España, en general, el nivel de la formación superior es algo más alto que el sistema productivo por lo que somos exportadores netos de talento e importadores de trabajo algo menos cualificado. Ahora el fenómeno es más visible con la globalización, pero creo que este fenómeno lleva ocurriendo largo tiempo.