El Gobierno de Aragón urge acometer la unión de Astún y Candanchú para no perder la financiación europea

La DGA ha urgido a acometer la unión de las estaciones de Astún y Candanchú para no perder la financiación europea. Así lo ha hecho la directora general de Turismo, Gloria Pérez, en una carta remitida a la Mancomunidad del Valle del Aragón y a las otras cuatro instituciones a las que en 2021 se les concedió un total de 30 millones de fondos europeos para planes turísticos. No obstante, la tramitación del proyecto para la conexión de los complejos invernales depende del propio Gobierno autonómico.

La misiva se envió la semana pasada a la citada entidad altoaragonesa, que debe licitar la conexión de los complejos invernales del valle del Aragón, así como al Ayuntamiento de Benasque por la telecabina con Astún y al Ayuntamiento de Montanuy por los accesos a la ampliación de Castanesa. Entre los tres se repartirán 26,1 millones y el dinero restante irá a sendas actuaciones en la comarca del Matarraña y en Daroca. En el primer caso, podrá acometer un parque de turismo activo, la mejora de la vía verde Val de Zafán y el desarrollo de una aplicación turística virtual y móvil, mientras el municipio zaragozano podrá adecuar las murallas y el castillo y la antigua estación ligada a la vía verde.

Para poder sacar a concurso las obras, la Mancomunidad del Valle del Aragón deberá contar antes con el Plan de Interés General de Atragón (PIGA) aprobado, cuya tramitación depende de la sociedad pública Turismo de Aragón. Y a estas alturas solo se ha constituido un equipo de trabajo, del que también forma parte personal de la Dirección General de Turismo con el soporte de los servicios jurídicos. "El PIGA está en proceso de definición, elaboración y contenido para el inicio de la tramitación", indicaron fuentes oficiales de la Consejería de Industria.

Gloria Pérez aclaró ayer a este diario que la carta no es "intimidatoria", sino un recordatorio de que el plazo para acometer las obras es "improrrogable" y expira a finales de 2024.

La directora general de Turismo señaló que los proyectos están en distintas fases de tramitación y en ningún caso se han lanzado las obras a 21 meses de que finalice el calendario fijado. La misiva se remite tras varias reuniones con la Secretaría de Estado de Turismo, que insiste a todas las autonomías en la necesidad de cumplir el cronograma porque están en juego los fondos europeos.

En el caso de la unión de estaciones de Astún y Candanchú, sigue pendiente a estas alturas de la firma del convenio de colaboración entre todas las partes implicadas, la DGA, la Diputación Provincial de Huesca (DPH) , Turismo de Aragón y los dos complejos invernales. El acuerdo establece que a los 8 millones de fondos europeos se sumarán los 3 garantizados por la DPH, mientras el Ejecutivo aragonés pondrá el dinero restante, estimado en otros 11 millones. De hecho, asumirá cualquier sobrecoste.

Tan solo faltaba que la institución provincial firmara el decreto para su adhesión al convenio de colaboración, lo que ocurrió el pasado martes, por lo que ahora tocará poner fecha para la rúbrica de todas las partes implicadas, como se hizo en el caso de la unión de Astún y Formigal hace un mes.

