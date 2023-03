¿Podrían los colegios aragoneses abrir los días no lectivos (también en los puentes)?

Colegios públicos abiertos en los periodos vacacionales para que las familias puedan llevar a sus hijos y así seguir trabajando con normalidad. Y sin coste para los progenitores. Esa es la idea que planteó Isabel Díaz Ayuso de cara a 2024, pero, ¿qué opciones hay en Aragón?, ¿qué servicios hay ahora?

A día de hoy, hay 100 centros aragoneses aproximadamente que abren en el periodo estival (hasta el 31 de julio) y unos 50 en vacaciones de Navidad y Semana Santa. El Departamento de Educación convoca para cada periodo el programa Abierto por Vacaciones, que permite "a los centros que lo consideren permanecer abiertos ofreciendo actividades para el alumnado", explican desde el Gobierno de Aragón.

Por regla general, las familias tienen que abonar el coste a la empresa que se encarga de organizar las colonias, al igual que sucede con las extraescolares. A principio de siglo, explican desde FAPAR (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumn@s de Aragón) estas actividades estaban completamente subvencionadas, sin embargo, ahora solo lo están para los alumnos de Educación Especial, tanto los que están matriculados en centros específicos como los que están en ordinarios. Desde hace más de 15 años, la totalidad de servicio tiene que ser abonado por las familias en Aragón.

""Antes, se organizaban gratuitamente en cuatro periodos: septiembre (antes de iniciar el curso), Navidad, Semana Santa y verano (hasta agosto). Con el cambio de Gobierno autonómico se dejó de destinar dinero a estos servicios, que se pueden organizar pero a coste total para las familias", lamentan desde Fapar.

Por su parte, desde Cecapa Aragón, aseguran que la propuesta de Ayuso es "favorable", pero exigen que no sea solo cuestión de la pública sino que se amplíe también a la concertada.

Por el momento, la DGA no se ha planteado la posibilidad de subvencionar este tipo de servicio.

Desde las empresas de extraescolares apuntan que no se ha planteado la opción de planificar actividades en el colegio en puentes debido a que "no está instaurado y las familias no son conscientes hasta días antes de que los niños no tienen clase". Sería el caso, por ejemplo, de la Cincomarzada. Este año, los niños no tenían colegio ni el viernes ni el lunes, sin embargo, solo había un festivo laboral. Las familias tuvieron que organizarse con familiares o buscar otras opciones para poder ir a trabajar. "Si hubiese demanda se podría plantear", aseguran desde Océano Atlántico, que se encargar de organizar colonias en decenas de centros aragoneses.

Desde los sindicatos de los docentes, y en concreto, desde CSIF, ven con buenos ojos que se contrate personal "sin competencias educativas para realizar actividades lúdicas y asistenciales los días no lectivos". "Eso sí, mantenemos como línea roja la idea de que ningún docente tenga que hacerlo y que cuando se lleven a cabo, no sean educativas. Es decir, que no adelanten temario ni hagan repasos de lecciones anteriores. Tendría que ser solo una atención asistencial y lúdica", defienden.

Por su parte, Comisiones Obreras (CC. OO.) exige que se cree "un cuerpo de funcionariado de educación no docente" que pueda ayudar a las familias a conciliar. Aseguran que las instalaciones de los centros educativos son lugares "óptimos" para hacer actividades más allá de las horas educativas y en cualquier periodo del año, tanto "puentes como otro periodos vacacionales", sin embargo, argumentan, "es necesario personal específico".

Por su parte, CGT indica que el "problema" de la propuesta de Ayuso es que "quién va a pagar este servicio y quién lo va a hacer (a nivel de personal)". "Es una propuesta sin fondo", argumentan.

A día de hoy las empresas de extraescolares son fundamentalmente las encargadas de organizar las colonias de verano, las de Navidades y las de Semana Santa. "Estaría bien que estuviese de alguna manera subvencionado porque aunque ajustamos al máximo el coste, hay familias que no se lo pueden permitir y eso lo vemos cada año", asegura Teresa Castroviejo, directora de la empresa familiar de Azytur, que organiza este tipo de actividades en varios centros aragoneses.

El servicio que ofrecen es desde las 8.00 y hasta las 15.00. "Por ley, solo se permite siete horas en total al día. La primera es de madrugadores. Es decir, no todos tienen que acudir a esa hora, pueden entrar a las 9.00. El coste de esta hora para los cuatro días de Semana Santa (3, 4, 5 y 10 de abril) es de 6,40 euros", subraya. Los que se quedan hasta las 14.00, sin comer, tienen que abonar 32 euros por los cuatro días y los que permanecen hasta las 15.00 con comida (catering caliente) 62 euros.

"El precio es el mismo o muy similar en el resto de periodos vacacionales. En verano permitimos que se apunten por semana e incluso días sueltos", asegura Castroviejo, que apunta que el objetivo es "dar facilidades a las familias para poder conciliar".

Colegios abiertos en verano

El pasado verano, alrededor de 100 centros abrieron con una programación externa hasta el 31 de julio. Entre ellos, 69 en la provincia de Zaragoza (49 en la capital y 20 distribuidos entre las localidades de Alfajarín, Calatorao, Cuarte de Huerva, Fuentes de Ebro, La Almunia de Doña Godina, La Muela, La Puebla de Alfindén, María de Huerva, Movera, MuelPeñaflor de Gállego, San Mateo de Gállego, Sástago, Sobradiel, Utebo, Almonacid de la Sierra y Zuera).

En la provincia oscense un total de 17, tan solo dos en la capital. Otras localidades que organizaron fueron Almudévar, Binéfar, Albelda, Sabiñánigo, Lupiñén, Graus, Monzón, Jaca, Fraga, Bolea, Tardienta, Biescas y Alcolea de Cinca. En el caso de la provincia turolense la cifra desciende hasta los 10, uno de ellos en la capital. El resto, en Alcañiz, Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Sarrión, Cedrillas y Calanda.

Abiertos en Navidad (y puede que en Semana Sana)

En el periodo de Navidades y Semana Santa son menos los centros, alrededor de 50, que suelen abrir los días laborales que no hay clase. La DGA no dispone de los colegios que organizarán actividades este 3, 4, 5 y 10 de abril, pero en la mayoría de los casos, suelen ser los mismos que organizan actividades en fechas navideñas. En Zaragoza capital se realizaron 23, en Huesca 1 y en Teruel ninguno.

Sin embargo, alguna localidad más pequeñas sí que tuvieron el servicio: Utebo, Monzalbarba, Movera, La Puebla de Alfindén, La Muela, La Almunia de Doña Godina, Fuentes de Ebro, Cuarte de Huerva, Mora de Rubielos, Calanda, Alcañiz, Zaidín, Torrente de Cinca, Tardienta, Sabiñánigo, Monzón, Lanaja, Jaca, Fraga, Biescas, Belver de Cinca, Albelda y Alcolea de Cinca.